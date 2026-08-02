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В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 02.08.2026
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе в воскресенье вечером сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".2 РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T17:15
2026-08-02T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье вечером сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".2И обратились с просьбой при восстановлении электроснабжения не включать все электроприборы одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, объяснили энергетики.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботуВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
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севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электросети, севастопольэнерго
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли

17:15 02.08.2026 (обновлено: 18:46 02.08.2026)
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье вечером сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".2
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 17:00 02.08.2026 года электроснабжение всех потребителей восстановлено до следующей команды диспетчера ЧРДУ на ввод ограничения", – проинформировали на предприятии.
И обратились с просьбой при восстановлении электроснабжения не включать все электроприборы одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, объяснили энергетики.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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