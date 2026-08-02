https://crimea.ria.ru/20260802/v-sevastopole-snyali-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1158188385.html
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 02.08.2026
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе в воскресенье вечером сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".2 РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T17:15
2026-08-02T17:15
2026-08-02T18:46
севастополь
новости севастополя
электроэнергия
электросети
севастопольэнерго
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0e/1157613509_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dcc901418cd1e315f5c7f8fbbdfce2e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье вечером сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".2И обратились с просьбой при восстановлении электроснабжения не включать все электроприборы одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, объяснили энергетики.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботуВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0e/1157613509_229:0:1189:720_1920x0_80_0_0_707c44fd6b7f6a309b1d9bfeedc8d73a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электросети, севастопольэнерго
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
17:15 02.08.2026 (обновлено: 18:46 02.08.2026)