https://crimea.ria.ru/20260802/v-sevastopole-snyali-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1158188385.html

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 02.08.2026

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе в воскресенье вечером сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".2 РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T17:15

2026-08-02T17:15

2026-08-02T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье вечером сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".2И обратились с просьбой при восстановлении электроснабжения не включать все электроприборы одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, объяснили энергетики.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботуВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества

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2026

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