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В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов"

В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 02.08.2026

В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов"

В Севастополе в районе бульвара Гидронавтов разгорелся пожар на площади семь тысяч квадратных метров – спасателям удалось ликвидировать возгорание, сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T18:31

2026-08-02T18:31

2026-08-02T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе бульвара Гидронавтов разгорелся пожар на площади семь тысяч квадратных метров – спасателям удалось ликвидировать возгорание, сообщает пресс-служба МЧС по городу.Информация о возгорании в районе бульвара Гидронавтов поступила в 15 часов 48 минут.Сотрудники чрезвычайного ведомства локализовали пламя за полчаса, не допустив его распространения на жилые постройки.Полностью пожар ликвидировали в 16:49. Погибших, пострадавших нет. подчеркнули в МЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человекГрузовик с зерном загорелся под СевастополемЭкстренное предупреждение объявили в Крыму на ближайшие четыре дня

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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