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В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов"
В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 02.08.2026
В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов"
В Севастополе в районе бульвара Гидронавтов разгорелся пожар на площади семь тысяч квадратных метров – спасателям удалось ликвидировать возгорание, сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T18:31
2026-08-02T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе бульвара Гидронавтов разгорелся пожар на площади семь тысяч квадратных метров – спасателям удалось ликвидировать возгорание, сообщает пресс-служба МЧС по городу.Информация о возгорании в районе бульвара Гидронавтов поступила в 15 часов 48 минут.Сотрудники чрезвычайного ведомства локализовали пламя за полчаса, не допустив его распространения на жилые постройки.Полностью пожар ликвидировали в 16:49. Погибших, пострадавших нет. подчеркнули в МЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человекГрузовик с зерном загорелся под СевастополемЭкстренное предупреждение объявили в Крыму на ближайшие четыре дня
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севастополь, новости севастополя, происшествия, мчс севастополя, пожар
В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов"
Пожар на площади 7 тысяч квадратных метров потушили в Севастополе
18:31 02.08.2026 (обновлено: 18:32 02.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе бульвара Гидронавтов разгорелся пожар на площади семь тысяч квадратных метров – спасателям удалось ликвидировать возгорание, сообщает пресс-служба МЧС по городу.
Информация о возгорании в районе бульвара Гидронавтов поступила в 15 часов 48 минут.
"По прибытии подразделения МЧС России установили, что горит растительность на площади 7 000 квадратных метров. На тушение сразу же подали стволы", – проинформировали в МЧС.
Сотрудники чрезвычайного ведомства локализовали пламя за полчаса, не допустив его распространения на жилые постройки.
Полностью пожар ликвидировали в 16:49. Погибших, пострадавших нет. подчеркнули в МЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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