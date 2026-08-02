Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260802/v-samarskoy-oblasti-posle-udara-vsu-gorit-sklad-wildberries-1158173392.html
В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries
В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries - РИА Новости Крым, 02.08.2026
В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries
Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T08:16
2026-08-02T08:23
самарская область
вячеслав федорищев
новости
wildberries
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157763553_230:362:1799:1244_1920x0_80_0_0_8f794f13133cc73611af11b4685c7866.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.Режим беспилотной опасности объявили в регионе около трех часов ночи. Около четырех утра в области было закрыто воздушное пространство на всех высотах.И предупредил, что в Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую областьУдар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди
https://crimea.ria.ru/20260802/635-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-krym-i-esche-15-regionov-rossii-1158172375.html
самарская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157763553_223:0:1882:1244_1920x0_80_0_0_a46b26200b0da7b1c23a8c0a0dc2ed06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самарская область, вячеслав федорищев, новости, wildberries , происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries

Склад Wildberries атаковали в Самарской области беспилотники ВСУ

08:16 02.08.2026 (обновлено: 08:23 02.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.
Режим беспилотной опасности объявили в регионе около трех часов ночи. Около четырех утра в области было закрыто воздушное пространство на всех высотах.
"Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы", – проинформировал губернатор в своем канале в МАКС утром в воскресенье.
И предупредил, что в Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа
150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область
Удар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди
ПВО
07:39
635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России
 
Самарская областьВячеслав ФедорищевНовостиWildberriesПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45"Крылатая пехота" особенно почетна: российских десантников поздравляют с Днем ВДВ
09:22Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца"
09:11Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
08:47Энергоснабжение Крыма – оперативная информация на утро воскресенья
08:39Одесса и Николаев под ударами российской армии
08:16В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries
08:08Крымский мост: оперативная обстановка утром 2 августа
07:39635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России
07:36Удар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди
07:22150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область
07:11Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа
00:01Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 августа
23:25В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК
22:02Где заправиться в Севастополе в воскресенье
21:33Атака ВСУ на Севастополь и массированный удар ВС РФ по Киеву – главное
21:10"Таблетированный" сон: в чем опасность снотворных препаратов?
20:55Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно
20:46Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы
20:32Горный поход в Крыму - куда пойти и что взять с собой
Лента новостейМолния