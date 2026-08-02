https://crimea.ria.ru/20260802/v-samarskoy-oblasti-posle-udara-vsu-gorit-sklad-wildberries-1158173392.html

В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries

В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries - РИА Новости Крым, 02.08.2026

В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries

Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T08:16

2026-08-02T08:16

2026-08-02T08:23

самарская область

вячеслав федорищев

новости

wildberries

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.Режим беспилотной опасности объявили в регионе около трех часов ночи. Около четырех утра в области было закрыто воздушное пространство на всех высотах.И предупредил, что в Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую областьУдар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди

https://crimea.ria.ru/20260802/635-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-krym-i-esche-15-regionov-rossii-1158172375.html

самарская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, вячеслав федорищев, новости, wildberries , происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу