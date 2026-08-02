https://crimea.ria.ru/20260802/v-samarskoy-oblasti-posle-udara-vsu-gorit-sklad-wildberries-1158173392.html
В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries
В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries - РИА Новости Крым, 02.08.2026
В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries
Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T08:16
2026-08-02T08:16
2026-08-02T08:23
самарская область
вячеслав федорищев
новости
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беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.Режим беспилотной опасности объявили в регионе около трех часов ночи. Около четырех утра в области было закрыто воздушное пространство на всех высотах.И предупредил, что в Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую областьУдар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди
https://crimea.ria.ru/20260802/635-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-krym-i-esche-15-regionov-rossii-1158172375.html
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самарская область, вячеслав федорищев, новости, wildberries , происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries
Склад Wildberries атаковали в Самарской области беспилотники ВСУ
08:16 02.08.2026 (обновлено: 08:23 02.08.2026)