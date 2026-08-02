Рейтинг@Mail.ru
В Нацбанке Украины заявили об остановке экспорта - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260802/v-natsbanke-ukrainy-zayavili-ob-ostanovke-eksporta-1158175759.html
В Нацбанке Украины заявили об остановке экспорта
В Нацбанке Украины заявили об остановке экспорта - РИА Новости Крым, 02.08.2026
В Нацбанке Украины заявили об остановке экспорта
Экспорт продукции с Украины задерживается или временно останавливается из-за сложностей с морской логистикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T11:43
2026-08-02T11:43
новости
нбу (национальный банк украины)
экспорт
черное море
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0a/1144805844_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_57c36b51a3ffe72a3335baf2570f4ed3.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Экспорт продукции с Украины задерживается или временно останавливается из-за сложностей с морской логистикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию главы Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного на его странице в Facebook*.По словам главы НБУ, речь идет о проблемах с денежными потоками, накоплении готовой продукции, изменении цен и спроса, нарушении производственных и логистических цепочек. Отмечается нагрузка на бизнес, которому становится все сложнее обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование.Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным ударом поразили в порту Одессы резервуары с ГСМ для ВСУ, в порту Николаева – переоборудованный для безэкипажных катеров буксир. До этого в Одесской области неоднократно были атакованы сухогрузы, следовавшие в украинские порты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе ОдессыУдары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницуНовые удары по Украине - что поражено
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0a/1144805844_136:0:616:360_1920x0_80_0_0_548b1727f715d8d1d7d8e5d391e16682.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, нбу (национальный банк украины), экспорт, черное море, логистика
В Нацбанке Украины заявили об остановке экспорта

На Украине заявили об остановке экспорта из-за сложностей с морской логистикой

11:43 02.08.2026
 
© Кадр видеоПожар на танкере
Пожар на танкере
© Кадр видео
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Экспорт продукции с Украины задерживается или временно останавливается из-за сложностей с морской логистикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию главы Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного на его странице в Facebook*.

"Особенно ощутимо на предприятия реального сектора влияет ограничение морской логистики. Поэтому экспорт продукции существенно задерживается или приостанавливается", – цитирует сообщение РИА Новости.

По словам главы НБУ, речь идет о проблемах с денежными потоками, накоплении готовой продукции, изменении цен и спроса, нарушении производственных и логистических цепочек. Отмечается нагрузка на бизнес, которому становится все сложнее обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование.
Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным ударом поразили в порту Одессы резервуары с ГСМ для ВСУ, в порту Николаева – переоборудованный для безэкипажных катеров буксир. До этого в Одесской области неоднократно были атакованы сухогрузы, следовавшие в украинские порты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе Одессы
Удары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницу
Новые удары по Украине - что поражено
 
НовостиНБУ (Национальный банк Украины)ЭкспортЧерное мореЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы
11:43В Нацбанке Украины заявили об остановке экспорта
11:20Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа
11:11Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода
10:45Турист застрял на скалах в горах Алушты
10:10В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
09:45"Крылатая пехота" особенно почетна: российских десантников поздравляют с Днем ВДВ
09:22Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца"
09:11Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
08:47Энергоснабжение Крыма – оперативная информация на утро воскресенья
08:39Одесса и Николаев под ударами российской армии
08:16В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries
08:08Крымский мост: оперативная обстановка утром 2 августа
07:39635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России
07:36Удар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди
07:22150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область
07:11Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа
00:01Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 августа
23:25В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК
Лента новостейМолния