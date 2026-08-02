https://crimea.ria.ru/20260802/v-natsbanke-ukrainy-zayavili-ob-ostanovke-eksporta-1158175759.html

В Нацбанке Украины заявили об остановке экспорта

В Нацбанке Украины заявили об остановке экспорта - РИА Новости Крым, 02.08.2026

В Нацбанке Украины заявили об остановке экспорта

Экспорт продукции с Украины задерживается или временно останавливается из-за сложностей с морской логистикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T11:43

2026-08-02T11:43

2026-08-02T11:43

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экспорт

черное море

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Экспорт продукции с Украины задерживается или временно останавливается из-за сложностей с морской логистикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию главы Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного на его странице в Facebook*.По словам главы НБУ, речь идет о проблемах с денежными потоками, накоплении готовой продукции, изменении цен и спроса, нарушении производственных и логистических цепочек. Отмечается нагрузка на бизнес, которому становится все сложнее обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование.Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным ударом поразили в порту Одессы резервуары с ГСМ для ВСУ, в порту Николаева – переоборудованный для безэкипажных катеров буксир. До этого в Одесской области неоднократно были атакованы сухогрузы, следовавшие в украинские порты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе ОдессыУдары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницуНовые удары по Украине - что поражено

черное море

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новости, нбу (национальный банк украины), экспорт, черное море, логистика