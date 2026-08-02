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В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО - РИА Новости Крым, 02.08.2026
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T23:02
2026-08-02T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие, избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" - призывают в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости сво
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО

В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

23:02 02.08.2026
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие, избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" - призывают в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 3 августа
23:02В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
22:11Крымский мост: обстановка на объекте 2 августа вечером
21:43Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день
21:22Воздушную тревогу в Севастополе отменили
21:10День фонтанов: самые знаменитые в Крыму
20:54245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня
20:54В Севастополе воздушная тревога
20:41ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
20:32Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС
20:11Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму
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18:55Выездная форма диспансеризации популярна в Крыму
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18:16В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали 10 человек
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