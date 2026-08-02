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В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали 10 человек
В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали 10 человек - РИА Новости Крым, 02.08.2026
В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали 10 человек
Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает сайт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T18:16
2026-08-02T18:16
2026-08-02T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает сайт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.В главном управлении МЧС по региону уточнили, что хлопок газовоздушной смеси произошел под навесом, расположенном в частном домовладении. После взрыва произошел пожар. По информации спасателей, семеро из десяти пострадавших доставлены в лечебные учреждения.На месте работают сотрудники экстренных служб – 20 человек, восемь единиц техники, добавили в региональном МЧС.Ранее взрыв газа с последующим пожаром произошли в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Как информировала пресс-служа МЧС Московской области, пострадали три человека. Позже сообщили о погибшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человекГрузовик с зерном загорелся под СевастополемЭкстренное предупреждение объявили в Крыму на ближайшие четыре дня
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новости, карачаево-черкесия, газ, происшествия, взрыв
В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали 10 человек
При взрыве газа в частном домев Карачаево-Черкесии пострадали 10 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает сайт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
"По предварительным данным, в городе Усть-Джегута произошел взрыв газа, пострадали десять человек", – рассказал собеседник агентства.
В главном управлении МЧС по региону уточнили, что хлопок газовоздушной смеси произошел под навесом, расположенном в частном домовладении. После взрыва произошел пожар. По информации спасателей, семеро из десяти пострадавших доставлены в лечебные учреждения.
На месте работают сотрудники экстренных служб – 20 человек, восемь единиц техники, добавили в региональном МЧС.
Ранее взрыв газа
с последующим пожаром произошли в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Как информировала пресс-служа МЧС Московской области, пострадали три человека. Позже сообщили
о погибшем.
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