https://crimea.ria.ru/20260802/v-karachaevo-cherkesii-pri-vzryve-gaza-postradali-10-chelovek-1158186697.html

В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали 10 человек

В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали 10 человек - РИА Новости Крым, 02.08.2026

В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали 10 человек

Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает сайт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T18:16

2026-08-02T18:16

2026-08-02T18:16

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взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает сайт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.В главном управлении МЧС по региону уточнили, что хлопок газовоздушной смеси произошел под навесом, расположенном в частном домовладении. После взрыва произошел пожар. По информации спасателей, семеро из десяти пострадавших доставлены в лечебные учреждения.На месте работают сотрудники экстренных служб – 20 человек, восемь единиц техники, добавили в региональном МЧС.Ранее взрыв газа с последующим пожаром произошли в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Как информировала пресс-служа МЧС Московской области, пострадали три человека. Позже сообщили о погибшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человекГрузовик с зерном загорелся под СевастополемЭкстренное предупреждение объявили в Крыму на ближайшие четыре дня

карачаево-черкесия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, карачаево-черкесия, газ, происшествия, взрыв