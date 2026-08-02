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Умер глава Ночной хоккейной лиги в Крыму Дмитрий Горячев
Умер глава Ночной хоккейной лиги в Крыму Дмитрий Горячев - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Умер глава Ночной хоккейной лиги в Крыму Дмитрий Горячев
Региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе Дмитрий Горячев ушел из жизни на 58 году жизни. Об этом сообщила в воскресенье... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T15:22
2026-08-02T15:22
2026-08-02T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе Дмитрий Горячев ушел из жизни на 58 году жизни. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба лиги.На протяжении многих лет Горячев оставался бессменным руководителем любительского хоккейного движения в Крыму, отметили в пресс-службе.Утраты в лиге назвали невосполнимой и выразили соболезнования родным и близким Дмитрия Горячева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, хоккей, спорт, утраты
Умер глава Ночной хоккейной лиги в Крыму Дмитрий Горячев
Умер глава Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе Дмитрий Горячев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе Дмитрий Горячев ушел из жизни на 58 году жизни. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба лиги.
"1 августа на 58-м году скоропостижно ушел из жизни региональный представитель Ночной лиги в Республике Крым и городе Севастополе Дмитрий Горячев", – сказано в сообщении.
На протяжении многих лет Горячев оставался бессменным руководителем любительского хоккейного движения в Крыму, отметили в пресс-службе.
"Благодаря его профессионализму, искренней преданности делу и энтузиазму количество команд увеличивалось от сезона к сезону, сотни игроков-любителей открыли для себя новый вид спорта, стали частью самого масштабного хоккейного проекта страны…благодаря его неравнодушию Ночная лига в Крыму превратилась в структурированное движение, где соблюдались традиции и во главу угла ставился честный спортивный принцип", – отмечается в сообщении.
Утраты в лиге назвали невосполнимой и выразили соболезнования родным и близким Дмитрия Горячева.
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