https://crimea.ria.ru/20260802/umer-glava-nochnoy-khokkeynoy-ligi-v-krymu-dmitriy-goryachev-1158182667.html

Умер глава Ночной хоккейной лиги в Крыму Дмитрий Горячев

Умер глава Ночной хоккейной лиги в Крыму Дмитрий Горячев - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Умер глава Ночной хоккейной лиги в Крыму Дмитрий Горячев

Региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе Дмитрий Горячев ушел из жизни на 58 году жизни. Об этом сообщила в воскресенье... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T15:22

2026-08-02T15:22

2026-08-02T15:22

новости крыма

хоккей

спорт

утраты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/02/1158182553_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_052fa639e96afc3a3de441c9c33e8ac7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе Дмитрий Горячев ушел из жизни на 58 году жизни. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба лиги.На протяжении многих лет Горячев оставался бессменным руководителем любительского хоккейного движения в Крыму, отметили в пресс-службе.Утраты в лиге назвали невосполнимой и выразили соболезнования родным и близким Дмитрия Горячева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, хоккей, спорт, утраты