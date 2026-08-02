https://crimea.ria.ru/20260802/udar-vsu-po-saratovskoy-oblasti--pogibli-i-raneny-lyudi-1158172261.html

Удар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди

Удар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Удар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди

В Саратовской области после атаки ВСУ погибли два человека и повреждены гражданские объекты в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T07:36

2026-08-02T07:36

2026-08-02T07:43

роман бусаргин

саратовская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Саратовской области после атаки ВСУ погибли два человека и повреждены гражданские объекты в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин.Информация об угрозе атаки БПЛА по региону поступила около трех часов ночи. Через час глава региона проинформировал о повреждениях гражданских объектов. Утром в воскресенье стало известно о погибших.Также массированной атаке украинских беспилотников в ночь на воскресенье подверглась Ростовская область – над регионом были ликвидированы около 150 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260802/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-2-avgusta-1158171920.html

саратовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бусаргин, саратовская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу