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Удар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди
Удар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Удар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди
В Саратовской области после атаки ВСУ погибли два человека и повреждены гражданские объекты в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T07:36
2026-08-02T07:36
2026-08-02T07:43
роман бусаргин
саратовская область
новости
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Саратовской области после атаки ВСУ погибли два человека и повреждены гражданские объекты в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин.Информация об угрозе атаки БПЛА по региону поступила около трех часов ночи. Через час глава региона проинформировал о повреждениях гражданских объектов. Утром в воскресенье стало известно о погибших.Также массированной атаке украинских беспилотников в ночь на воскресенье подверглась Ростовская область – над регионом были ликвидированы около 150 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260802/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-2-avgusta-1158171920.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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роман бусаргин, саратовская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Удар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди
Из-за удара ВСУ по Саратовской области погибли два человека и есть раненые
07:36 02.08.2026 (обновлено: 07:43 02.08.2026)