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Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день

Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день

Террористические атаки ВСУ на регионы России и гибель мирных жителей. Удары киевского режима по Wildberries и основатель компании Татьяна Ким на сайте... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T21:43

2026-08-02T21:43

2026-08-02T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на регионы России и гибель мирных жителей. Удары киевского режима по Wildberries и основатель компании Татьяна Ким на сайте "Миротворец". Переназначение Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Экстремальная жара на западном побережье США. Уход из жизни главы хоккейной лиги Крыма и Севастополя Дмитрия Горячева.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУТри человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию. В Саратовской области после вражеской атаки погибли два человека и повреждены гражданские объекты. В Белгородской области при ракетном обстреле погибли три и ранены еще три человека, а также от удара вражеского дрона по детской площадке в одном из сел погибла 13-летняя девочка и ранены еще две. Массированный удар противник нанес по Ростовской области – были уничтожены почти полторы сотни беспилотников. Кроме того, боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС. Детонации не произошло, разрушений и пострадавших нет.Удары по Wildberries и Ким на "Миротворце"В воскресенье киевский режим продолжил атаковать логистические центры Wildberries – очередной удар был нанесен по складу компании в Самарской области.Кроме того, в воскресенье стало известно, что основательницу и генерального директора Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Основанием для внесения на одиозный украинский ресурс стало обвинение в том, что она публично поддерживает Россию.Переназначение ПашинянаПрезидент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщила в воскресенье президентская пресс-служба. Ранее, в соответствии с конституцией, правительство подало в отставку в день первой сессии вновь избранного Национального собрания.Жара в СШАЭкстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщили в воскресенье в Национальной службы погоды. Отмечается, что волна жары будет усиливаться – в ряде регионов страны прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия. Синоптики предупредили, что сочетания ветров и жары могут привести к пожарам в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг. В сложившейся ситуации губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации.Уход главы хоккейной лиги КрымаРегиональный представитель Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе Дмитрий Горячев ушел из жизни на 58 году жизни, сообщила в воскресенье пресс-служба лиги. На протяжении многих лет Горячев оставался бессменным руководителем любительского хоккейного движения в Крыму. Благодаря его профессионализму и энтузиазму количество команд увеличивалось от сезона к сезону, сотни игроков-любителей открыли для себя новый вид спорта, стали частью самого масштабного хоккейного проекта страны, Ночная лига в Крыму превратилась в структурированное движение, где соблюдались традиции и во главу угла ставился честный спортивный принцип.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260802/ekstrennoe-preduprezhdenie-obyavili-v-krymu-na-blizhayshie-chetyre-dnya-1158184120.html

https://crimea.ria.ru/20260802/dunay-meleet-na-fone-krizisa-v-rumynii-zhiteley-moldavii-prizvali-ekonomit-elektrichestvo-1158181320.html

https://crimea.ria.ru/20260802/smertelnye-ataki-vsu-na-krym-i-rezhim-chs-top-novostey-nedeli-1158145782.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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