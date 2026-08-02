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Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день
Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день
Террористические атаки ВСУ на регионы России и гибель мирных жителей. Удары киевского режима по Wildberries и основатель компании Татьяна Ким на сайте... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T21:43
2026-08-02T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на регионы России и гибель мирных жителей. Удары киевского режима по Wildberries и основатель компании Татьяна Ким на сайте "Миротворец". Переназначение Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Экстремальная жара на западном побережье США. Уход из жизни главы хоккейной лиги Крыма и Севастополя Дмитрия Горячева.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУТри человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию. В Саратовской области после вражеской атаки погибли два человека и повреждены гражданские объекты. В Белгородской области при ракетном обстреле погибли три и ранены еще три человека, а также от удара вражеского дрона по детской площадке в одном из сел погибла 13-летняя девочка и ранены еще две. Массированный удар противник нанес по Ростовской области – были уничтожены почти полторы сотни беспилотников. Кроме того, боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС. Детонации не произошло, разрушений и пострадавших нет.Удары по Wildberries и Ким на "Миротворце"В воскресенье киевский режим продолжил атаковать логистические центры Wildberries – очередной удар был нанесен по складу компании в Самарской области.Кроме того, в воскресенье стало известно, что основательницу и генерального директора Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Основанием для внесения на одиозный украинский ресурс стало обвинение в том, что она публично поддерживает Россию.Переназначение ПашинянаПрезидент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщила в воскресенье президентская пресс-служба. Ранее, в соответствии с конституцией, правительство подало в отставку в день первой сессии вновь избранного Национального собрания.Жара в СШАЭкстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщили в воскресенье в Национальной службы погоды. Отмечается, что волна жары будет усиливаться – в ряде регионов страны прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия. Синоптики предупредили, что сочетания ветров и жары могут привести к пожарам в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг. В сложившейся ситуации губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации.Уход главы хоккейной лиги КрымаРегиональный представитель Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе Дмитрий Горячев ушел из жизни на 58 году жизни, сообщила в воскресенье пресс-служба лиги. На протяжении многих лет Горячев оставался бессменным руководителем любительского хоккейного движения в Крыму. Благодаря его профессионализму и энтузиазму количество команд увеличивалось от сезона к сезону, сотни игроков-любителей открыли для себя новый вид спорта, стали частью самого масштабного хоккейного проекта страны, Ночная лига в Крыму превратилась в структурированное движение, где соблюдались традиции и во главу угла ставился честный спортивный принцип.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день

Гибель мирных россиян из-за атак ВСУ и рекордная засуха в США – главное за день

21:43 02.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на регионы России и гибель мирных жителей. Удары киевского режима по Wildberries и основатель компании Татьяна Ким на сайте "Миротворец". Переназначение Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Экстремальная жара на западном побережье США. Уход из жизни главы хоккейной лиги Крыма и Севастополя Дмитрия Горячева.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические атаки ВСУ

Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию. В Саратовской области после вражеской атаки погибли два человека и повреждены гражданские объекты. В Белгородской области при ракетном обстреле погибли три и ранены еще три человека, а также от удара вражеского дрона по детской площадке в одном из сел погибла 13-летняя девочка и ранены еще две. Массированный удар противник нанес по Ростовской области – были уничтожены почти полторы сотни беспилотников. Кроме того, боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС. Детонации не произошло, разрушений и пострадавших нет.
ПВО
07:39
635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России

Удары по Wildberries и Ким на "Миротворце"

В воскресенье киевский режим продолжил атаковать логистические центры Wildberries – очередной удар был нанесен по складу компании в Самарской области.
Кроме того, в воскресенье стало известно, что основательницу и генерального директора Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Основанием для внесения на одиозный украинский ресурс стало обвинение в том, что она публично поддерживает Россию.
Солнце
13:12
Первая магнитная буря августа: когда обрушится на Землю

Переназначение Пашиняна

Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщила в воскресенье президентская пресс-служба. Ранее, в соответствии с конституцией, правительство подало в отставку в день первой сессии вновь избранного Национального собрания.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
16:34
Экстренное предупреждение объявили в Крыму на ближайшие четыре дня

Жара в США

Экстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщили в воскресенье в Национальной службы погоды. Отмечается, что волна жары будет усиливаться – в ряде регионов страны прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия. Синоптики предупредили, что сочетания ветров и жары могут привести к пожарам в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг. В сложившейся ситуации губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации.
Отключения света - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
14:56
Дунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество

Уход главы хоккейной лиги Крыма

Региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе Дмитрий Горячев ушел из жизни на 58 году жизни, сообщила в воскресенье пресс-служба лиги. На протяжении многих лет Горячев оставался бессменным руководителем любительского хоккейного движения в Крыму. Благодаря его профессионализму и энтузиазму количество команд увеличивалось от сезона к сезону, сотни игроков-любителей открыли для себя новый вид спорта, стали частью самого масштабного хоккейного проекта страны, Ночная лига в Крыму превратилась в структурированное движение, где соблюдались традиции и во главу угла ставился честный спортивный принцип.
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
15:51
Смертельные атаки ВСУ на Крым и режим ЧС: топ новостей недели
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Заголовок открываемого материала
22:11Крымский мост: обстановка на объекте 2 августа вечером
21:43Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день
21:22Воздушную тревогу в Севастополе отменили
21:10День фонтанов: самые знаменитые в Крыму
20:54245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня
20:54В Севастополе воздушная тревога
20:41ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
20:32Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС
20:11Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму
19:52Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана
19:28Аллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья
19:10Функция защиты кожи: чем опасен сильный загар и ожоги от солнца
18:55Выездная форма диспансеризации популярна в Крыму
18:31В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов"
18:16В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали 10 человек
18:03ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде
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17:28Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле
17:15В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
17:10Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда
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