Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день
Гибель мирных россиян из-за атак ВСУ и рекордная засуха в США – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на регионы России и гибель мирных жителей. Удары киевского режима по Wildberries и основатель компании Татьяна Ким на сайте "Миротворец". Переназначение Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Экстремальная жара на западном побережье США. Уход из жизни главы хоккейной лиги Крыма и Севастополя Дмитрия Горячева.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Террористические атаки ВСУ
Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию. В Саратовской области после вражеской атаки погибли два человека и повреждены гражданские объекты. В Белгородской области при ракетном обстреле погибли три и ранены еще три человека, а также от удара вражеского дрона по детской площадке в одном из сел погибла 13-летняя девочка и ранены еще две. Массированный удар противник нанес по Ростовской области – были уничтожены почти полторы сотни беспилотников. Кроме того, боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС. Детонации не произошло, разрушений и пострадавших нет.
Удары по Wildberries и Ким на "Миротворце"
В воскресенье киевский режим продолжил атаковать логистические центры Wildberries – очередной удар был нанесен по складу компании в Самарской области.
Кроме того, в воскресенье стало известно, что основательницу и генерального директора Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Основанием для внесения на одиозный украинский ресурс стало обвинение в том, что она публично поддерживает Россию.
Переназначение Пашиняна
Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщила в воскресенье президентская пресс-служба. Ранее, в соответствии с конституцией, правительство подало в отставку в день первой сессии вновь избранного Национального собрания.
Жара в США
Экстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщили в воскресенье в Национальной службы погоды. Отмечается, что волна жары будет усиливаться – в ряде регионов страны прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия. Синоптики предупредили, что сочетания ветров и жары могут привести к пожарам в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг. В сложившейся ситуации губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации.
Уход главы хоккейной лиги Крыма
Региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе Дмитрий Горячев ушел из жизни на 58 году жизни, сообщила в воскресенье пресс-служба лиги. На протяжении многих лет Горячев оставался бессменным руководителем любительского хоккейного движения в Крыму. Благодаря его профессионализму и энтузиазму количество команд увеличивалось от сезона к сезону, сотни игроков-любителей открыли для себя новый вид спорта, стали частью самого масштабного хоккейного проекта страны, Ночная лига в Крыму превратилась в структурированное движение, где соблюдались традиции и во главу угла ставился честный спортивный принцип.