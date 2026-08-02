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Турист застрял на скалах в горах Алушты - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Турист застрял на скалах в горах Алушты
Турист застрял на скалах в горах Алушты - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Турист застрял на скалах в горах Алушты
Минувшей ночью в горах Алушты спасатели искали заблудившегося мужчину. Спасательная операция продолжалась шесть часов. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T10:45
2026-08-02T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в горах Алушты спасатели искали заблудившегося мужчину. Спасательная операция продолжалась шесть часов. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.Спасатели прибыли в село Лучистое, откуда начали поиски мужчины. Спасательные работы осложнялись темным временем суток и сложным рельефом местности. В 01:35 воскресенья, 2 августа, его обнаружили в верховьях реки Алаки на скальных полках.Сотрудники "КРЫМ-СПАСа" спустили мужчину на тропу, используя альпинистское снаряжение, а затем доставили к остановке общественного транспорта. В медпомощи спасенный не нуждался.Ранее сообщалось, что крымские спасатели оказали помощь двум туристкам в районе горы Папая-Кая рядом с Судаком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма потерялся автотуристВ Крыму объявили экстренное предупреждение на ближайшие три дняПожар в центре Алушты удалось локализовать - распространения огня не допустили
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, горы крыма, алушта, мчс крыма, "крым-спас", происшествия
Турист застрял на скалах в горах Алушты

В Крыму турист застрял на скалах в горах Алушты

10:45 02.08.2026
 
© МЧС Республики КрымСпасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь туристу в горах Алушты
Спасатели КРЫМ-СПАС оказали помощь туристу в горах Алушты
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в горах Алушты спасатели искали заблудившегося мужчину. Спасательная операция продолжалась шесть часов. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.
"Вчера, 1 августа, в 19:35 поступила информация о том, что ниже водопада Джурла заблудился мужчина и оказался на непроходимом скальном участке. В связи с наступлением сумерек не может самостоятельно продолжить движение", – говорится в сообщении.
Спасатели прибыли в село Лучистое, откуда начали поиски мужчины. Спасательные работы осложнялись темным временем суток и сложным рельефом местности. В 01:35 воскресенья, 2 августа, его обнаружили в верховьях реки Алаки на скальных полках.
Сотрудники "КРЫМ-СПАСа" спустили мужчину на тропу, используя альпинистское снаряжение, а затем доставили к остановке общественного транспорта. В медпомощи спасенный не нуждался.
Ранее сообщалось, что крымские спасатели оказали помощь двум туристкам в районе горы Папая-Кая рядом с Судаком.
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