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Три человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии
Три человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Три человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии
Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T13:43
2026-08-02T13:43
2026-08-02T13:57
удмуртия
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.По оперативным данным врио главы региона, погибли три человека, двое в больнице, один из них ребенок – девочка после стабилизации состояния будет доставлена в Ижевск. На месте работают все оперативные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.В Саратовской области после атаки ВСУ в ночь на воскресенье погибли два человека. Также массированной атаке украинских беспилотников в ночь на воскресенье подверглась Ростовская область – над регионом были ликвидированы около 150 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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удмуртия, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Три человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии
Три человека погибли и двое ранены после удара беспилотников ВСУ по Удмуртии
13:43 02.08.2026 (обновлено: 13:57 02.08.2026)