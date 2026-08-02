https://crimea.ria.ru/20260802/tri-cheloveka-pogibli-i-dvoe-raneny-posle-udara-vsu-po-udmurtii-1158181020.html

Три человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии

Три человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Три человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии

Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T13:43

2026-08-02T13:43

2026-08-02T13:57

удмуртия

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.По оперативным данным врио главы региона, погибли три человека, двое в больнице, один из них ребенок – девочка после стабилизации состояния будет доставлена в Ижевск. На месте работают все оперативные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.В Саратовской области после атаки ВСУ в ночь на воскресенье погибли два человека. Также массированной атаке украинских беспилотников в ночь на воскресенье подверглась Ростовская область – над регионом были ликвидированы около 150 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

удмуртия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удмуртия, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)