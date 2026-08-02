https://crimea.ria.ru/20260802/smertelnye-ataki-vsu-na-krym-i-rezhim-chs-top-novostey-nedeli-1158145782.html

Смертельные атаки ВСУ на Крым и режим ЧС: топ новостей недели

Смертельные атаки ВСУ на Крым и режим ЧС: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Смертельные атаки ВСУ на Крым и режим ЧС: топ новостей недели

Смертельные атаки ВСУ на Крым и попытки врага разбить энергосистему полуострова. Режим ЧС в Крыму, полевые кухни и бочки с водой на улицах крымских городов... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T15:51

2026-08-02T15:51

2026-08-02T15:51

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Смертельные атаки ВСУ на Крым и попытки врага разбить энергосистему полуострова. Режим ЧС в Крыму, полевые кухни и бочки с водой на улицах крымских городов. Заявление Кремля по поводу сроков окончания специальной военной операции. Вражеские удары по логистическим центрам Wildberries. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Смертельные атаки ВСУНа этой недели ВСУ продолжали бить по Москве и регионам России, в том числе атаковать энергообъекты Крыма. В части населенных пунктов полуострова нет света.Также киевский режим не прекращает удары по жилым домам и мирным людям. В частности, 27 июля десять человек пострадали в Керчи при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому. В Саратовской области после атаки ВСУ погибли два человека, трое погибли из-за атаки украинских дронов на Удмуртию. Также киевские боевики ударили ракетами по Белгородской области – три человека погибли, еще трое ранены.28 июля при ударе беспилотника ВСУ по частному жилому дому в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе 9-летний ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Медики оценивали состояние мальчика как крайне тяжелое, ребенок умер. Еще два человека погибли и пятеро были ранены в Крыму 29 июля. В Севастополе жертвой ВСУ стал один человек, который погиб при атаке начиненного шариками и взрывчаткой дрона ВСУ в ночь на пятницу.Режим ЧС в КрымуЕще три села Красногвардейского района Крыма и пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима техногенной чрезвычайной ситуации. В Ялте на фоне режима ЧС развернули полевые кухни и точки питания, в Судаке и прилегающих селах для обеспечения нужд населения в условиях режима ЧС на улицах расставили пятикубовые бочки с водой. В Феодосии начали прием документов на выплаты пострадавшим от ЧС и открыли пять центров содействия населению, где можно зарядить телефоны и пауэрбанки.Также на этой неделе глава Крыма Сергей Аксенов объявил о том, что малому и среднему бизнесу республики теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях продолжительных отключений света.Удары по WildberriesПосле серии произошедших на прошлой неделе ударов врага по логистическим центрам Wildberries компания начала срочно перестраивать логистические маршруты. Для пострадавших селлеров предоставлены кредитные каникулы. Однако на этой неделе вражеские атаки на Wildberries продолжились. 30 июля один человек пострадал при пожаре на складе компании в Пензенской области. Логистический объект Wildberries загорелся в Волгограде после массированной атаки на регион в ночь на пятницу. В воскресенье украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области.Перспективы окончания СВОБоевые действия в зоне специальной военной операции могут завершиться до конца текущего года в пользу России, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого отметил, что конфликт на Украине может закончиться до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения.Заявление Зеленского о КрымеГлава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сообщил, что у него нет конкретных планов по возвращению Крымского полуострова. В марте Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости крыма