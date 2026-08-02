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Смертельные атаки ВСУ на Крым и режим ЧС: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Смертельные атаки ВСУ на Крым и режим ЧС: топ новостей недели
Смертельные атаки ВСУ на Крым и режим ЧС: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Смертельные атаки ВСУ на Крым и режим ЧС: топ новостей недели
Смертельные атаки ВСУ на Крым и попытки врага разбить энергосистему полуострова. Режим ЧС в Крыму, полевые кухни и бочки с водой на улицах крымских городов... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T15:51
2026-08-02T15:51
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Смертельные атаки ВСУ на Крым и попытки врага разбить энергосистему полуострова. Режим ЧС в Крыму, полевые кухни и бочки с водой на улицах крымских городов. Заявление Кремля по поводу сроков окончания специальной военной операции. Вражеские удары по логистическим центрам Wildberries. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Смертельные атаки ВСУНа этой недели ВСУ продолжали бить по Москве и регионам России, в том числе атаковать энергообъекты Крыма. В части населенных пунктов полуострова нет света.Также киевский режим не прекращает удары по жилым домам и мирным людям. В частности, 27 июля десять человек пострадали в Керчи при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому. В Саратовской области после атаки ВСУ погибли два человека, трое погибли из-за атаки украинских дронов на Удмуртию. Также киевские боевики ударили ракетами по Белгородской области – три человека погибли, еще трое ранены.28 июля при ударе беспилотника ВСУ по частному жилому дому в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе 9-летний ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Медики оценивали состояние мальчика как крайне тяжелое, ребенок умер. Еще два человека погибли и пятеро были ранены в Крыму 29 июля. В Севастополе жертвой ВСУ стал один человек, который погиб при атаке начиненного шариками и взрывчаткой дрона ВСУ в ночь на пятницу.Режим ЧС в КрымуЕще три села Красногвардейского района Крыма и пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима техногенной чрезвычайной ситуации. В Ялте на фоне режима ЧС развернули полевые кухни и точки питания, в Судаке и прилегающих селах для обеспечения нужд населения в условиях режима ЧС на улицах расставили пятикубовые бочки с водой. В Феодосии начали прием документов на выплаты пострадавшим от ЧС и открыли пять центров содействия населению, где можно зарядить телефоны и пауэрбанки.Также на этой неделе глава Крыма Сергей Аксенов объявил о том, что малому и среднему бизнесу республики теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях продолжительных отключений света.Удары по WildberriesПосле серии произошедших на прошлой неделе ударов врага по логистическим центрам Wildberries компания начала срочно перестраивать логистические маршруты. Для пострадавших селлеров предоставлены кредитные каникулы. Однако на этой неделе вражеские атаки на Wildberries продолжились. 30 июля один человек пострадал при пожаре на складе компании в Пензенской области. Логистический объект Wildberries загорелся в Волгограде после массированной атаки на регион в ночь на пятницу. В воскресенье украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области.Перспективы окончания СВОБоевые действия в зоне специальной военной операции могут завершиться до конца текущего года в пользу России, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого отметил, что конфликт на Украине может закончиться до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения.Заявление Зеленского о КрымеГлава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сообщил, что у него нет конкретных планов по возвращению Крымского полуострова. В марте Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма
Смертельные атаки ВСУ на Крым и режим ЧС: топ новостей недели

Гибель мирных жителей Крыма от атак ВСУ и режим ЧС в республике – топ новостей недели

15:51 02.08.2026
 
© РИА Новости Крым / Перейти в фотобанкКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Смертельные атаки ВСУ на Крым и попытки врага разбить энергосистему полуострова. Режим ЧС в Крыму, полевые кухни и бочки с водой на улицах крымских городов. Заявление Кремля по поводу сроков окончания специальной военной операции. Вражеские удары по логистическим центрам Wildberries. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Смертельные атаки ВСУ

На этой недели ВСУ продолжали бить по Москве и регионам России, в том числе атаковать энергообъекты Крыма. В части населенных пунктов полуострова нет света.
Также киевский режим не прекращает удары по жилым домам и мирным людям. В частности, 27 июля десять человек пострадали в Керчи при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому. В Саратовской области после атаки ВСУ погибли два человека, трое погибли из-за атаки украинских дронов на Удмуртию. Также киевские боевики ударили ракетами по Белгородской области – три человека погибли, еще трое ранены.
28 июля при ударе беспилотника ВСУ по частному жилому дому в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе 9-летний ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Медики оценивали состояние мальчика как крайне тяжелое, ребенок умер. Еще два человека погибли и пятеро были ранены в Крыму 29 июля. В Севастополе жертвой ВСУ стал один человек, который погиб при атаке начиненного шариками и взрывчаткой дрона ВСУ в ночь на пятницу.
Теплоход Росатома Янина
Вчера, 12:35
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Режим ЧС в Крыму

Еще три села Красногвардейского района Крыма и пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима техногенной чрезвычайной ситуации. В Ялте на фоне режима ЧС развернули полевые кухни и точки питания, в Судаке и прилегающих селах для обеспечения нужд населения в условиях режима ЧС на улицах расставили пятикубовые бочки с водой. В Феодосии начали прием документов на выплаты пострадавшим от ЧС и открыли пять центров содействия населению, где можно зарядить телефоны и пауэрбанки.
Также на этой неделе глава Крыма Сергей Аксенов объявил о том, что малому и среднему бизнесу республики теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях продолжительных отключений света.
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Сбили всего одну ракету: Зеленский обвинил Запад в массированной атаке на Киев

Удары по Wildberries

После серии произошедших на прошлой неделе ударов врага по логистическим центрам Wildberries компания начала срочно перестраивать логистические маршруты. Для пострадавших селлеров предоставлены кредитные каникулы. Однако на этой неделе вражеские атаки на Wildberries продолжились. 30 июля один человек пострадал при пожаре на складе компании в Пензенской области. Логистический объект Wildberries загорелся в Волгограде после массированной атаки на регион в ночь на пятницу. В воскресенье украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области.
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Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца"

Перспективы окончания СВО

Боевые действия в зоне специальной военной операции могут завершиться до конца текущего года в пользу России, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого отметил, что конфликт на Украине может закончиться до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения.
ВСУ
31 июля, 06:03
Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликта

Заявление Зеленского о Крыме

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сообщил, что у него нет конкретных планов по возвращению Крымского полуострова. В марте Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Поезд Таврия
28 июля, 15:59
Ж/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человек
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16:07Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психолога
15:51Смертельные атаки ВСУ на Крым и режим ЧС: топ новостей недели
15:31Водитель легковушки сбил ребенка на электросамокате во дворе дома в Севастополе
15:22Умер глава Ночной хоккейной лиги в Крыму Дмитрий Горячев
15:10Дрон ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею
14:56Дунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество
14:37Ракетный обстрел Белгородской области – погибли трое и ранены три человека
14:11Рекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара
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13:39Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении
13:12Первая магнитная буря августа: когда обрушится на Землю
12:37Более 1100 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
12:10Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы
11:43В Нацбанке Украины заявили об остановке экспорта
11:20Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа
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10:45Турист застрял на скалах в горах Алушты
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