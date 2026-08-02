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Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле
Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле
Российская спортсменка Мария Жовнер завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России,... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T17:28
2026-08-02T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российская спортсменка Мария Жовнер завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России, чемпионат проходит в итальянском Варезе.Двухкилометровую дистанцию Жовнер преодолела за 7 минут 30,47 секунды и завоевала золотую медаль. Серебро досталось голландке Тоске Кеттлер, бронза – греческой спортсменке Гавриэле Лиолиу.31 июля российские спортсмены завоевали командное серебро в дисциплине "прыжки в воду" на Чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:УЕФА требует отставки президента ФИФАЧемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победеКрымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
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новости, спорт, олимпийский комитет россии, соревнования, награды
Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле

Российская спортсменка завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле

17:28 02.08.2026
 
© Олимпийский комитет РоссииМария Жовнер
Мария Жовнер
© Олимпийский комитет России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российская спортсменка Мария Жовнер завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России, чемпионат проходит в итальянском Варезе.
"В заключительный день соревнований были разыграны медали в женских одиночках в легком весе – победу в феноменальном стиле одержала россиянка Мария Жовнер, выступающая на турнире под нейтральным флагом", – сказано в сообщении.
Двухкилометровую дистанцию Жовнер преодолела за 7 минут 30,47 секунды и завоевала золотую медаль. Серебро досталось голландке Тоске Кеттлер, бронза – греческой спортсменке Гавриэле Лиолиу.
31 июля российские спортсмены завоевали командное серебро в дисциплине "прыжки в воду" на Чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
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