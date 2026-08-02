https://crimea.ria.ru/20260802/rossiyanka-vzyala-zoloto-chempionata-evropy-po-akademicheskoy-greble-1158183403.html
Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле
Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле
Российская спортсменка Мария Жовнер завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России,... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T17:28
2026-08-02T17:28
2026-08-02T17:28
новости
спорт
олимпийский комитет россии
соревнования
награды
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/02/1158183227_51:1:824:436_1920x0_80_0_0_884da6754db30b2a1430c0a6196e6a59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российская спортсменка Мария Жовнер завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России, чемпионат проходит в итальянском Варезе.Двухкилометровую дистанцию Жовнер преодолела за 7 минут 30,47 секунды и завоевала золотую медаль. Серебро досталось голландке Тоске Кеттлер, бронза – греческой спортсменке Гавриэле Лиолиу.31 июля российские спортсмены завоевали командное серебро в дисциплине "прыжки в воду" на Чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:УЕФА требует отставки президента ФИФАЧемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победеКрымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/02/1158183227_192:0:777:438_1920x0_80_0_0_58b6b7eb8b6e0c3bd1b7ec8b221dc1bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, спорт, олимпийский комитет россии, соревнования, награды
Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле
Российская спортсменка завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле