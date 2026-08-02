Рекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара
Экстремальная жара с рекордной засухой и сильными ветрами накрыла запад США
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Экстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщает Национальная служба погоды.
"На западе (США – ред.) нарастает жара, на северо-западе – крайне критическая пожароопасная погода", – цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что волна жары будет усиливаться – в ряде регионов страны прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия.
Синоптики предупредили, что сочетания ветров и жары могут привести к пожарам в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг.
В сложившейся ситуации губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации. "Рекордная засуха и сильные ветры создают опасные условия по всему штату", – цитирует сообщение губернатора РИА Новости.
Как сообщили местные СМИ, жара затронула свыше 50 миллионов американцев на западе страны.
В округе Спокан штата Вашингтон из-за бушующих рядом с жилыми районами лесных пожаров тысячи человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов, сообщает газета New York Times.
"Лесные пожары, бушующие неподалеку от жилых районов округа Спокан в штате Вашингтон, быстро распространились и вынудили тысячи человек эвакуироваться из их домов", – цитирует сообщение РИА Новости.