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Рекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Рекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара
Рекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Рекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара
Экстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщает Национальная служба погоды. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T14:11
2026-08-02T14:11
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погода
жара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Экстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщает Национальная служба погоды.Отмечается, что волна жары будет усиливаться – в ряде регионов страны прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия.Синоптики предупредили, что сочетания ветров и жары могут привести к пожарам в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг.Как сообщили местные СМИ, жара затронула свыше 50 миллионов американцев на западе страны.В округе Спокан штата Вашингтон из-за бушующих рядом с жилыми районами лесных пожаров тысячи человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов, сообщает газета New York Times.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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сша, новости, погода, жара, засуха
Рекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара

Экстремальная жара с рекордной засухой и сильными ветрами накрыла запад США

14:11 02.08.2026
 
© РИА Новости . Нил Уотерс / Перейти в фотобанкПожары в США
Пожары в США - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Нил Уотерс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Экстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщает Национальная служба погоды.
"На западе (США – ред.) нарастает жара, на северо-западе – крайне критическая пожароопасная погода", – цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что волна жары будет усиливаться – в ряде регионов страны прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия.
Синоптики предупредили, что сочетания ветров и жары могут привести к пожарам в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг.

В сложившейся ситуации губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации. "Рекордная засуха и сильные ветры создают опасные условия по всему штату", – цитирует сообщение губернатора РИА Новости.

Как сообщили местные СМИ, жара затронула свыше 50 миллионов американцев на западе страны.
В округе Спокан штата Вашингтон из-за бушующих рядом с жилыми районами лесных пожаров тысячи человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов, сообщает газета New York Times.
"Лесные пожары, бушующие неподалеку от жилых районов округа Спокан в штате Вашингтон, быстро распространились и вынудили тысячи человек эвакуироваться из их домов", – цитирует сообщение РИА Новости.
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