https://crimea.ria.ru/20260802/rekordnaya-zasukha-zatronula-desyatki-millionov-chelovek-zapad-ssha-nakryla-ekstremalnaya-zhara-1158173613.html

Рекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара

Рекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Рекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара

Экстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщает Национальная служба погоды. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T14:11

2026-08-02T14:11

2026-08-02T14:11

сша

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засуха

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Экстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщает Национальная служба погоды.Отмечается, что волна жары будет усиливаться – в ряде регионов страны прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия.Синоптики предупредили, что сочетания ветров и жары могут привести к пожарам в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг.Как сообщили местные СМИ, жара затронула свыше 50 миллионов американцев на западе страны.В округе Спокан штата Вашингтон из-за бушующих рядом с жилыми районами лесных пожаров тысячи человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов, сообщает газета New York Times.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, погода, жара, засуха