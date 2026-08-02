https://crimea.ria.ru/20260802/raketnyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--pogibli-troe-i-raneny-tri-cheloveka-1158181914.html
Ракетный обстрел Белгородской области – погибли трое и ранены три человека
Ракетный обстрел Белгородской области – погибли трое и ранены три человека - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Ракетный обстрел Белгородской области – погибли трое и ранены три человека
ВСУ ударили ракетами по Белгородской области – три человека погибли, еще трое ранены, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T14:37
2026-08-02T14:37
2026-08-02T14:37
белгородская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. ВСУ ударили ракетами по Белгородской области – три человека погибли, еще трое ранены, сообщили в региональном оперштабе.В Борисовском округе в селе Грузское при взрыве FPV-дрона произошло возгорание кровли многоквартирного дома, которое потушено силами добровольной народной дружины. После удара второго дрона загорелась грузовая машина – возгорание ликвидировано.В городе Шебекино вследствие детонации дрона повреждено остекление квартиры в МКД.В Ракитянском округе на участке автодороги Ракитное – Пролетарский ударом дрона поврежден грузовой автомобиль. В селе Илёк-Кошары два FPV-дрона взорвались на территории сельхозпредприятия – поврежден трактор.В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон атаковал коммерческий объект – поврежден навес. Вследствие детонации второго беспилотника повреждено оборудование.В Корочанском округе в районе села Погореловка два беспилотника ударили по парковке – получили повреждения три грузовых автомобиля и прицеп.В селе Погромец Волоконовского округа при ударе дрона повреждена линия электропередачи – жители села временно остаются без электроэнергии.В Белгородском округе в селе Ясные Зори FPV-дрон нанес удар по автомобилю – транспортное средство повреждено.Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию. В Саратовской области после атаки ВСУ в ночь на воскресенье погибли два человека. Также массированной атаке украинских беспилотников в ночь на воскресенье подверглась Ростовская область – над регионом были ликвидированы около 150 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, обстрелы белгородской области
Ракетный обстрел Белгородской области – погибли трое и ранены три человека
Из-за ракетного обстрела ВСУ Белгородской области погибли трое и ранены три человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. ВСУ ударили ракетами по Белгородской области – три человека погибли, еще трое ранены, сообщили в региональном оперштабе.
"В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин. Еще троим мужчинам со множественными осколочными ранениями тела оказывают помощь в Борисовской ЦРБ, после чего они будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода", – сказано в сообщении оперштаба в канале в МАКС.
В Борисовском округе в селе Грузское при взрыве FPV-дрона произошло возгорание кровли многоквартирного дома, которое потушено силами добровольной народной дружины. После удара второго дрона загорелась грузовая машина – возгорание ликвидировано.
В городе Шебекино вследствие детонации дрона повреждено остекление квартиры в МКД.
В Ракитянском округе на участке автодороги Ракитное – Пролетарский ударом дрона поврежден грузовой автомобиль. В селе Илёк-Кошары два FPV-дрона взорвались на территории сельхозпредприятия – поврежден трактор.
В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон атаковал коммерческий объект – поврежден навес. Вследствие детонации второго беспилотника повреждено оборудование.
В Корочанском округе в районе села Погореловка два беспилотника ударили по парковке – получили повреждения три грузовых автомобиля и прицеп.
В селе Погромец Волоконовского округа при ударе дрона повреждена линия электропередачи – жители села временно остаются без электроэнергии.
В Белгородском округе в селе Ясные Зори FPV-дрон нанес удар по автомобилю – транспортное средство повреждено.
Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию
. В Саратовской области
после атаки ВСУ в ночь на воскресенье погибли два человека. Также массированной атаке украинских беспилотников в ночь на воскресенье подверглась Ростовская область – над регионом были ликвидированы
около 150 вражеских дронов.
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