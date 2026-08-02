Рейтинг@Mail.ru
Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260802/pyat-par-bliznetsov-v-nedelyu-rozhdayutsya-v-krymu-1158060097.html
Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму
Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму
В Республике Крым отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен. Об этом сообщили в региональном министерстве юстиции. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T20:11
2026-08-02T20:11
крым
новости крыма
минюст крыма
дети
имена
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/03/1154869461_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bc044df5eccd7fdf3fcc37563629c027.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Республике Крым отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен. Об этом сообщили в региональном министерстве юстиции.В министерстве отметили, что чаще всего двойни рождаются в семьях, где уже есть дети, становясь вторыми или последующими малышами.Ранее сообщалось, что в Крыму открыли 24 специализированных пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчанОбновленные медицинские наборы для "скорых": что изменитсяВ Симферопольском роддоме учат оказывать первую помощь младенцам
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/03/1154869461_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_45cbce9b0df9ae8109f16ae766d3f1b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, минюст крыма, дети, имена
Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму

В Крыму отделы ЗАГС регистрируют в среднем по пять двоен в неделю

20:11 02.08.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский перинатальный центр
Крымский перинатальный центр
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Республике Крым отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен. Об этом сообщили в региональном министерстве юстиции.
"Фиксируется устойчивая тенденция: еженедельно отделы ЗАГС регистрируют в среднем пять пар близнецов", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что чаще всего двойни рождаются в семьях, где уже есть дети, становясь вторыми или последующими малышами.
Ранее сообщалось, что в Крыму открыли 24 специализированных пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчан
Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится
В Симферопольском роддоме учат оказывать первую помощь младенцам
 
КрымНовости КрымаМинюст КрымадетиИмена
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
20:32Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС
20:11Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму
19:52Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана
19:28Аллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья
19:10Функция защиты кожи: чем опасен сильный загар и ожоги от солнца
18:55Выездная форма диспансеризации популярна в Крыму
18:31В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов"
18:16В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали 10 человек
18:03ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде
17:55Глубоководные "Миры" – инфографика
17:28Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле
17:15В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
17:10Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда
16:52В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человек
16:34Экстренное предупреждение объявили в Крыму на ближайшие четыре дня
16:22Грузовик с зерном загорелся под Севастополем
16:07Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психолога
15:51Смертельные атаки ВСУ на Крым и режим ЧС: топ новостей недели
15:31Водитель легковушки сбил ребенка на электросамокате во дворе дома в Севастополе
Лента новостейМолния