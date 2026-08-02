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Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму

Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму

В Республике Крым отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен. Об этом сообщили в региональном министерстве юстиции. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T20:11

2026-08-02T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Республике Крым отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен. Об этом сообщили в региональном министерстве юстиции.В министерстве отметили, что чаще всего двойни рождаются в семьях, где уже есть дети, становясь вторыми или последующими малышами.Ранее сообщалось, что в Крыму открыли 24 специализированных пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчанОбновленные медицинские наборы для "скорых": что изменитсяВ Симферопольском роддоме учат оказывать первую помощь младенцам

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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