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Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму
Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму
В Республике Крым отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен. Об этом сообщили в региональном министерстве юстиции. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Республике Крым отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен. Об этом сообщили в региональном министерстве юстиции.В министерстве отметили, что чаще всего двойни рождаются в семьях, где уже есть дети, становясь вторыми или последующими малышами.Ранее сообщалось, что в Крыму открыли 24 специализированных пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчанОбновленные медицинские наборы для "скорых": что изменитсяВ Симферопольском роддоме учат оказывать первую помощь младенцам
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крым, новости крыма, минюст крыма, дети, имена
Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму
В Крыму отделы ЗАГС регистрируют в среднем по пять двоен в неделю