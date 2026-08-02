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Первая магнитная буря августа: когда обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Первая магнитная буря августа: когда обрушится на Землю
Первая магнитная буря августа: когда обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Первая магнитная буря августа: когда обрушится на Землю
В воскресенье, 2 августа, ожидается магнитная буря среднего уровня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T13:12
2026-08-02T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье, 2 августа, ожидается магнитная буря среднего уровня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые отмечают, что выброс плазмы заденет Землю краем, прогнозируется магнитная буря уровня G1 – пик ожидается сегодня в районе 18:00–21:00 по московскому времени.22 июля была зафиксирована самая сильная за последние две недели вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе
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новости, космос, солнце, земля, здоровье, институт космических исследований, магнитные бури
Первая магнитная буря августа: когда обрушится на Землю

Магнитная буря накроет Землю вечером 2 августа

13:12 02.08.2026
 
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея АксеноваСолнце
Солнце
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье, 2 августа, ожидается магнитная буря среднего уровня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Ожидается приход к Земле облака плазмы среднего размера, результатом которого должна стать первая магнитная буря августа... Вспышка, вызвавшая выброс, произошла вечером 30 июля и имела уровень M1.9", – говорится в сообщении
Ученые отмечают, что выброс плазмы заденет Землю краем, прогнозируется магнитная буря уровня G1 – пик ожидается сегодня в районе 18:00–21:00 по московскому времени.
22 июля была зафиксирована самая сильная за последние две недели вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.
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НовостикосмосСолнцеЗемляЗдоровьеИнститут космических исследованийМагнитные бури
 
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