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Первая магнитная буря августа: когда обрушится на Землю

Первая магнитная буря августа: когда обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Первая магнитная буря августа: когда обрушится на Землю

В воскресенье, 2 августа, ожидается магнитная буря среднего уровня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T13:12

2026-08-02T13:12

2026-08-02T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье, 2 августа, ожидается магнитная буря среднего уровня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые отмечают, что выброс плазмы заденет Землю краем, прогнозируется магнитная буря уровня G1 – пик ожидается сегодня в районе 18:00–21:00 по московскому времени.22 июля была зафиксирована самая сильная за последние две недели вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе

космос

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, космос, солнце, земля, здоровье, институт космических исследований, магнитные бури