Рейтинг@Mail.ru
Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260802/pashinyan-vnov-naznachen-premer-ministrom-armenii-1158180846.html
Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении
Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении
Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает президентская пресс-служба. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T13:39
2026-08-02T13:39
никол пашинян
армения
новости
выборы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1b/1158029445_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_aa925880424ec2d7df8fc0a0f9a963fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает президентская пресс-служба.Ранее, в соответствии с конституцией, правительство подало в отставку в день первой сессии вновь избранного Национального собрания.Согласно основному закону, президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания должен немедленно назначить премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.По конституции, правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра. При этом премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения предлагает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент республики в трехдневный срок либо назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз не пустит к себе армянские товары - экспертЧем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнениеПутин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
армения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1b/1158029445_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ed80867dd431c684bd6f7923e7b6cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, армения, новости, выборы
Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении

Пашинян вновь стал премьер-министром Армении

13:39 02.08.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает президентская пресс-служба.

"Назначить Никола Пашиняна премьер-министров Республики Армения", – сказано в указе президента республики, текст которого опубликован на его сайте.

Ранее, в соответствии с конституцией, правительство подало в отставку в день первой сессии вновь избранного Национального собрания.
Согласно основному закону, президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания должен немедленно назначить премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.
По конституции, правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра. При этом премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения предлагает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент республики в трехдневный срок либо назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный суд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Евросоюз не пустит к себе армянские товары - эксперт
Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение
Путин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
 
Никол ПашинянАрменияНовостиВыборы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37Ракетный обстрел Белгородской области – погибли трое и ранены три человека
14:11Рекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара
13:43Три человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии
13:39Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении
13:12Первая магнитная буря августа: когда обрушится на Землю
12:37Более 1100 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
12:10Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы
11:43В Нацбанке Украины заявили об остановке экспорта
11:20Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа
11:11Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода
10:45Турист застрял на скалах в горах Алушты
10:10В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
09:45"Крылатая пехота" особенно почетна: российских десантников поздравляют с Днем ВДВ
09:22Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца"
09:11Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
08:47Энергоснабжение Крыма – оперативная информация на утро воскресенья
08:39Одесса и Николаев под ударами российской армии
08:16В Самарской области ВСУ ударили по складу Wildberries
08:08Крымский мост: оперативная обстановка утром 2 августа
07:39635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России
Лента новостейМолния