https://crimea.ria.ru/20260802/pashinyan-vnov-naznachen-premer-ministrom-armenii-1158180846.html

Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении

Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает президентская пресс-служба. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T13:39

2026-08-02T13:39

2026-08-02T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает президентская пресс-служба.Ранее, в соответствии с конституцией, правительство подало в отставку в день первой сессии вновь избранного Национального собрания.Согласно основному закону, президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания должен немедленно назначить премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.По конституции, правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра. При этом премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения предлагает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент республики в трехдневный срок либо назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз не пустит к себе армянские товары - экспертЧем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнениеПутин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации

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никол пашинян, армения, новости, выборы