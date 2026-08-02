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Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении
Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении
Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает президентская пресс-служба. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T13:39
2026-08-02T13:39
2026-08-02T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает президентская пресс-служба.Ранее, в соответствии с конституцией, правительство подало в отставку в день первой сессии вновь избранного Национального собрания.Согласно основному закону, президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания должен немедленно назначить премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.По конституции, правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра. При этом премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения предлагает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент республики в трехдневный срок либо назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз не пустит к себе армянские товары - экспертЧем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнениеПутин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
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никол пашинян, армения, новости, выборы
Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении
Пашинян вновь стал премьер-министром Армении
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает президентская пресс-служба.
"Назначить Никола Пашиняна премьер-министров Республики Армения", – сказано в указе президента республики, текст которого опубликован на его сайте.
Ранее, в соответствии с конституцией, правительство подало в отставку в день первой сессии вновь избранного Национального собрания.
Согласно основному закону, президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания должен немедленно назначить премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.
По конституции, правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра. При этом премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения предлагает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент республики в трехдневный срок либо назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный суд.
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