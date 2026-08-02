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Одесса и Николаев под ударами российской армии
Одесса и Николаев под ударами российской армии - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Одесса и Николаев под ударами российской армии
В ночь на воскресенье ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T08:39
2026-08-02T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены:в порту "Одесса" – резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ;в порту "Николаев" – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока поражено судно типа "сухогруз", перевозившее военное имущество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую областьУдар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди
https://crimea.ria.ru/20260802/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-2-avgusta-1158171920.html
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одесса, николаев, одесская область, николаевская область, вооруженные силы россии, судоходство, новости
Одесса и Николаев под ударами российской армии
Одесса и Николаев под ударами российской армии – что поражено