https://crimea.ria.ru/20260802/odessa-i-nikolaev-pod-udarami-rossiyskoy-armii-1158173654.html

Одесса и Николаев под ударами российской армии

Одесса и Николаев под ударами российской армии - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Одесса и Николаев под ударами российской армии

В ночь на воскресенье ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T08:39

2026-08-02T08:39

2026-08-02T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены:в порту "Одесса" – резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ;в порту "Николаев" – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока поражено судно типа "сухогруз", перевозившее военное имущество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую областьУдар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди

https://crimea.ria.ru/20260802/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-2-avgusta-1158171920.html

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николаев

одесская область

николаевская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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