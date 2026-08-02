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Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа
Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа
В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 2 августа, действует беспилотная опасность, в Севастополе дважды объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T07:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 2 августа, действует беспилотная опасность, в Севастополе дважды объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту в течение ночи и утром осуществляется в штатном режиме.Об объявлении беспилотной опасности над Крымом в региональном главке МЧС России* сообщили накануне вечером, в ночь и утром воскресенья МЧС напомнили о действующей опасности атаки беспилотников.В Севастополе воздушную тревогу объявили в час ночи воскресенья – отбой был дан через час. Повторно сигнал тревоги в городе-герое прозвучал в 6:14 – отбой воздушной опасности объявили менее чем через час.Движение по Крымскому мосту на утро воскресенья идет в штатном режиме – ограничений для транспорта в течение ночи не вводилось.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа

Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа

07:11 02.08.2026 (обновлено: 07:17 02.08.2026)
 
© РИА Новости Крым / Перейти в фотобанкКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 2 августа, действует беспилотная опасность, в Севастополе дважды объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту в течение ночи и утром осуществляется в штатном режиме.
Об объявлении беспилотной опасности над Крымом в региональном главке МЧС России* сообщили накануне вечером, в ночь и утром воскресенья МЧС напомнили о действующей опасности атаки беспилотников.
В Севастополе воздушную тревогу объявили в час ночи воскресенья – отбой был дан через час. Повторно сигнал тревоги в городе-герое прозвучал в 6:14 – отбой воздушной опасности объявили менее чем через час.
Движение по Крымскому мосту на утро воскресенья идет в штатном режиме – ограничений для транспорта в течение ночи не вводилось.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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