https://crimea.ria.ru/20260802/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-2-avgusta-1158171920.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа

Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа

В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 2 августа, действует беспилотная опасность, в Севастополе дважды объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T07:11

2026-08-02T07:11

2026-08-02T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 2 августа, действует беспилотная опасность, в Севастополе дважды объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту в течение ночи и утром осуществляется в штатном режиме.Об объявлении беспилотной опасности над Крымом в региональном главке МЧС России* сообщили накануне вечером, в ночь и утром воскресенья МЧС напомнили о действующей опасности атаки беспилотников.В Севастополе воздушную тревогу объявили в час ночи воскресенья – отбой был дан через час. Повторно сигнал тревоги в городе-герое прозвучал в 6:14 – отбой воздушной опасности объявили менее чем через час.Движение по Крымскому мосту на утро воскресенья идет в штатном режиме – ограничений для транспорта в течение ночи не вводилось.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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