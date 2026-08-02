https://crimea.ria.ru/20260802/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-2-avgusta-1158171920.html
Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа
Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа
В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 2 августа, действует беспилотная опасность, в Севастополе дважды объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T07:11
2026-08-02T07:11
2026-08-02T07:17
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
крымский мост
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2a0948113234de182a3fe8c7cfc59119.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 2 августа, действует беспилотная опасность, в Севастополе дважды объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту в течение ночи и утром осуществляется в штатном режиме.Об объявлении беспилотной опасности над Крымом в региональном главке МЧС России* сообщили накануне вечером, в ночь и утром воскресенья МЧС напомнили о действующей опасности атаки беспилотников.В Севастополе воздушную тревогу объявили в час ночи воскресенья – отбой был дан через час. Повторно сигнал тревоги в городе-герое прозвучал в 6:14 – отбой воздушной опасности объявили менее чем через час.Движение по Крымскому мосту на утро воскресенья идет в штатном режиме – ограничений для транспорта в течение ночи не вводилось.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_d7001ef24fead8e16121514ec46ddad4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа
Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа
07:11 02.08.2026 (обновлено: 07:17 02.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 2 августа, действует беспилотная опасность, в Севастополе дважды объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту в течение ночи и утром осуществляется в штатном режиме.
Об объявлении беспилотной опасности над Крымом в региональном главке МЧС России* сообщили накануне вечером, в ночь и утром воскресенья МЧС напомнили о действующей опасности атаки беспилотников.
В Севастополе воздушную тревогу объявили в час ночи воскресенья – отбой был дан через час. Повторно сигнал тревоги в городе-герое прозвучал в 6:14 – отбой воздушной опасности объявили менее чем через час.
Движение по Крымскому мосту на утро воскресенья идет в штатном режиме – ограничений для транспорта в течение ночи не вводилось.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.