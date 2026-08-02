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Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда
Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда
Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при въезде на полуостров резко выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T17:10
2026-08-02T17:10
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крымский мост
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крым
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тамань
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при въезде на полуостров резко выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Утром и в течение ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был свободен, автомобили стали скапливаться в 9 утра воскресенья. К 11 часам проезда ждали более 500 авто с двух сторон.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда
Крымский мост – досмотра при въезде на полуостров ждут 850 автомобилей