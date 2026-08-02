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Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда
Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда
Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при въезде на полуостров резко выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T17:10
2026-08-02T17:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при въезде на полуостров резко выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Утром и в течение ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был свободен, автомобили стали скапливаться в 9 утра воскресенья. К 11 часам проезда ждали более 500 авто с двух сторон.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260731/na-krymskom-mostu-vvodyat-novye-pravila-provoza-topliva-1158150719.html
крымский мост
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керчь
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда

Крымский мост – досмотра при въезде на полуостров ждут 850 автомобилей

17:10 02.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при въезде на полуостров резко выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов воскресенья.
Утром и в течение ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был свободен, автомобили стали скапливаться в 9 утра воскресенья. К 11 часам проезда ждали более 500 авто с двух сторон.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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