Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода
Крымский мост – проезда ждут более 500 авто с двух сторон
11:11 02.08.2026 (обновлено: 11:20 02.08.2026)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра продолжают расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 420 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 120 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 11 часов воскресенья.
Утром и в течение ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был свободен, автомобили на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив стали скапливаться в 9 утра воскресенья.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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