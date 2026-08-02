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Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье

Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье

В воскресенье в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T00:01

2026-08-02T00:01

2026-08-02T00:01

погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +31...33 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +32...34.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +23 ночью, а днем поднимутся до +30...+33 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евпатория

судак

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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