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Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье
Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье
В воскресенье в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T00:01
2026-08-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +31...33 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +32...34.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +23 ночью, а днем поднимутся до +30...+33 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье
Прогноз погоды в Крыму на воскесенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +24; днем +29…34, в горах +21…26", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +31...33 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +32...34.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +23 ночью, а днем поднимутся до +30...+33 градусов.
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