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Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье
Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье
В воскресенье в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +31...33 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +32...34.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +23 ночью, а днем поднимутся до +30...+33 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье

Прогноз погоды в Крыму на воскесенье

00:01 02.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛавандовые поля в Крыму
Лавандовые поля в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +24; днем +29…34, в горах +21…26", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +31...33 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +32...34.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +23 ночью, а днем поднимутся до +30...+33 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 августа
23:25В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК
22:02Где заправиться в Севастополе в воскресенье
21:33Атака ВСУ на Севастополь и массированный удар ВС РФ по Киеву – главное
21:10"Таблетированный" сон: в чем опасность снотворных препаратов?
20:55Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно
20:46Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы
20:32Горный поход в Крыму - куда пойти и что взять с собой
20:30152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день
20:17Крымский мост сейчас - в очереди стоят более 1300 авто
20:04В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
19:45Психолог назвал четыре основных метода вербовки детей ЦИПсО
19:35В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы
19:10Крымский мост открыли
18:42Расчет "Молния-2" уничтожил пункт ВСУ в Запорожской области
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