https://crimea.ria.ru/20260802/krylataya-pekhota-osobenno-pochetna-rossiyskikh-desantnikov-pozdravlyayut-s-dnem-vdv-1158174577.html
"Крылатая пехота" особенно почетна: российских десантников поздравляют с Днем ВДВ
"Крылатая пехота" особенно почетна: российских десантников поздравляют с Днем ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2026
"Крылатая пехота" особенно почетна: российских десантников поздравляют с Днем ВДВ
Традиционно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. С праздником личный состав и ветеранов ВДВ поздравил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T09:45
2026-08-02T09:45
2026-08-02T09:45
праздники и памятные даты
день вдв
владимир путин (политик)
сергей аксенов
владимир константинов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110058/66/1100586658_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_1f4ef6b24670085996cde9de683829c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Традиционно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. С праздником личный состав и ветеранов ВДВ поздравил президент России Владимир Путин.Путин выразил уверенность в том, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества.С праздником десантников поздравил и глава Крыма Сергей Аксенов: подразделения ВДВ успешно и самоотверженно выполняют самые сложные боевые задачи на фронтах СВО, демонстрируя воинскую доблесть, безупречную выучку, любовь к Родине и верность боевому братству, подчеркнул глава республики.В свою очередь глава республиканского Госсовета Владимир Константинов подчеркнул, что ВДВ – это школа мужества, чести и верности воинскому долгу, а легендарный голубой берет – символ доблести и отваги, несгибаемой воли и готовности встать на защиту Родины.2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск, в мире – День рождения почтового ящика. В этот день российский глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" опустился на дно Северного ледовитого океана, а Белое море и Онежское озеро соединил Беломорканал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской областиБеспилотная стража и штурмовики: работа в связке в зоне СВОКрымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110058/66/1100586658_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_28c1bf2be2d5410174b20d7a0828a951.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
праздники и памятные даты, день вдв, владимир путин (политик), сергей аксенов, владимир константинов
"Крылатая пехота" особенно почетна: российских десантников поздравляют с Днем ВДВ
Российских десантников поздравляют с Днем ВДВ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Традиционно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. С праздником личный состав и ветеранов ВДВ поздравил президент России Владимир Путин.
"Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта", – сказал глава государства. Его поздравление опубликовано в канале МАКС администрации президента России.
Путин выразил уверенность в том, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества.
С праздником десантников поздравил и глава Крыма Сергей Аксенов: подразделения ВДВ успешно и самоотверженно выполняют самые сложные боевые задачи на фронтах СВО, демонстрируя воинскую доблесть, безупречную выучку, любовь к Родине и верность боевому братству, подчеркнул глава республики.
"Служба в "крылатой пехоте" всегда считалась в нашем народе особенно почетной и ответственной. Это удел смелых, мужественных и сильных духом людей. Десантники вписали немало славных страниц в историю побед наших Вооруженных сил. Они всегда оставались верны легендарному девизу ВДВ "Никто, кроме нас!" и пронесли его сквозь время и огонь сражений", – отметил Аксенов.
В свою очередь глава республиканского Госсовета Владимир Константинов подчеркнул, что ВДВ – это школа мужества, чести и верности воинскому долгу, а легендарный голубой берет – символ доблести и отваги, несгибаемой воли и готовности встать на защиту Родины.
"История ВДВ соткана из героизма и самоотверженности наших соотечественников. Это служит примером для новых поколений десантников, которые сегодня вносят свой достойный вклад в приближение Победы в СВО. Мы благодарны им, уверены в их надежности и профессионализме", – отметил Константинов.
2 августа в России отмечают
День Воздушно-десантных войск, в мире – День рождения почтового ящика. В этот день российский глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" опустился на дно Северного ледовитого океана, а Белое море и Онежское озеро соединил Беломорканал.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: