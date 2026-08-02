https://crimea.ria.ru/20260802/krylataya-pekhota-osobenno-pochetna-rossiyskikh-desantnikov-pozdravlyayut-s-dnem-vdv-1158174577.html

"Крылатая пехота" особенно почетна: российских десантников поздравляют с Днем ВДВ

"Крылатая пехота" особенно почетна: российских десантников поздравляют с Днем ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2026

"Крылатая пехота" особенно почетна: российских десантников поздравляют с Днем ВДВ

Традиционно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. С праздником личный состав и ветеранов ВДВ поздравил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T09:45

2026-08-02T09:45

2026-08-02T09:45

праздники и памятные даты

день вдв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Традиционно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. С праздником личный состав и ветеранов ВДВ поздравил президент России Владимир Путин.Путин выразил уверенность в том, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества.С праздником десантников поздравил и глава Крыма Сергей Аксенов: подразделения ВДВ успешно и самоотверженно выполняют самые сложные боевые задачи на фронтах СВО, демонстрируя воинскую доблесть, безупречную выучку, любовь к Родине и верность боевому братству, подчеркнул глава республики.В свою очередь глава республиканского Госсовета Владимир Константинов подчеркнул, что ВДВ – это школа мужества, чести и верности воинскому долгу, а легендарный голубой берет – символ доблести и отваги, несгибаемой воли и готовности встать на защиту Родины.2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск, в мире – День рождения почтового ящика. В этот день российский глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" опустился на дно Северного ледовитого океана, а Белое море и Онежское озеро соединил Беломорканал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской областиБеспилотная стража и штурмовики: работа в связке в зоне СВОКрымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУ

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2026

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