Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260802/kakoy-segodnya-prazdnik-2-avgusta-1130315373.html
Какой сегодня праздник: 2 августа
Какой сегодня праздник: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Какой сегодня праздник: 2 августа
В России отмечают День Воздушно-десантных войск, в мире – День рождения почтового ящика. В этот день российский глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1"... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T00:00
2026-08-02T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
история
россия
в мире
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129968523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_89e5eeb2b4f9d7b1fb1aedb2824d2721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В России отмечают День Воздушно-десантных войск, в мире – День рождения почтового ящика. В этот день российский глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" опустился на дно Северного ледовитого океана, а Белое море и Онежское озеро соединил Беломорканал.Что празднуют в миреЕжегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (День ВДВ). История Воздушно-десантных войск началась 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа впервые было задействовано подразделение десантников в составе 12 человек. Памятная дата была установлена Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Воздушно-десантные войска – они же "крылатая пехота", "голубые береты". Гвардейцы-десантники при любых обстоятельствах были образцом силы, мужества и надежности людей, живущих по принципу "никто, кроме нас".Всемирный день рождения почтового ящика отмечают 2 августа. Праздник приурочен к установке первого уличного почтового ящика в Лондоне в 1858 году. В привычном нам виде почтовый ящик появился в России в 1910 году благодаря конструктору Павлу Шаборову, который создал специальную конструкцию с донной открывающейся дверцей и удобным окном для отправления почты.Коренные жители тундры отмечают День северного оленя. Это традиционный праздник, официальное признание он получил в 1982 году. Обязательной частью мероприятий является торжественное собрание ненецких семей, на котором награждаются и чествуются лучшие оленеводы, организуется праздничное гулянье.Еще сегодня можно отметить День сидения на подоконниках, День книжки-раскраски и День сэндвич-мороженого. Именины у Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана, Петра.Знаменательные событияОдна из самых респектабельных и дорогих улиц в мире – Пятая авеню в Нью-Йорке – открылась 2 августа 1824 года. Она стала местом расположения фешенебельных магазинов. Помимо бутиков, известна обилием памятников архитектуры, исторических и культурных центров.2 августа 1933 года завершено строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро. Строительство происходило в условиях строгой секретности, рекордными темпами. Беломорканал длиной 227 километров был пробит в скальных породах за год и девять месяцев.Глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" с экипажем в составе Анатолия Сагалевича, Артура Чилингарова и Владимира Груздева 2 августа 2007 года достиг дна Северного Ледовитого океана на глубине 4 261 метра. Члены экспедиции разместили на месте погружения российский флаг и капсулу с посланием будущим поколениям.Кто родился2 августа свой 99-й день рождения отмечает советский и российский ученый, инженер, академик РАН Игорь Спасский – генеральный конструктор около 200 советских и российских субмарин. Являлся главой ЦКБ "Рубин", разработавшего АПЛ "Курск", затонувшего в августе 2000 года в Баренцевом море.Еще в этот день родились российский боец по смешанным единоборствам Александр Емельяненко, российская актриса театра и кино Елена Полякова, российская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129968523_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_08d1d6a9d79e2a02a3e251e3835c31e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, история, россия, в мире, воздушно-десантные войска россии
Какой сегодня праздник: 2 августа

Что празднуют в России и в мире 2 августа

00:00 02.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоссийские десантники в зоне СВО
Российские десантники в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В России отмечают День Воздушно-десантных войск, в мире – День рождения почтового ящика. В этот день российский глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" опустился на дно Северного ледовитого океана, а Белое море и Онежское озеро соединил Беломорканал.

Что празднуют в мире

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (День ВДВ). История Воздушно-десантных войск началась 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа впервые было задействовано подразделение десантников в составе 12 человек. Памятная дата была установлена Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Воздушно-десантные войска – они же "крылатая пехота", "голубые береты". Гвардейцы-десантники при любых обстоятельствах были образцом силы, мужества и надежности людей, живущих по принципу "никто, кроме нас".
Всемирный день рождения почтового ящика отмечают 2 августа. Праздник приурочен к установке первого уличного почтового ящика в Лондоне в 1858 году. В привычном нам виде почтовый ящик появился в России в 1910 году благодаря конструктору Павлу Шаборову, который создал специальную конструкцию с донной открывающейся дверцей и удобным окном для отправления почты.
Коренные жители тундры отмечают День северного оленя. Это традиционный праздник, официальное признание он получил в 1982 году. Обязательной частью мероприятий является торжественное собрание ненецких семей, на котором награждаются и чествуются лучшие оленеводы, организуется праздничное гулянье.
Еще сегодня можно отметить День сидения на подоконниках, День книжки-раскраски и День сэндвич-мороженого. Именины у Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана, Петра.

Знаменательные события

Одна из самых респектабельных и дорогих улиц в мире – Пятая авеню в Нью-Йорке – открылась 2 августа 1824 года. Она стала местом расположения фешенебельных магазинов. Помимо бутиков, известна обилием памятников архитектуры, исторических и культурных центров.
2 августа 1933 года завершено строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро. Строительство происходило в условиях строгой секретности, рекордными темпами. Беломорканал длиной 227 километров был пробит в скальных породах за год и девять месяцев.
Глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" с экипажем в составе Анатолия Сагалевича, Артура Чилингарова и Владимира Груздева 2 августа 2007 года достиг дна Северного Ледовитого океана на глубине 4 261 метра. Члены экспедиции разместили на месте погружения российский флаг и капсулу с посланием будущим поколениям.

Кто родился

2 августа свой 99-й день рождения отмечает советский и российский ученый, инженер, академик РАН Игорь Спасский – генеральный конструктор около 200 советских и российских субмарин. Являлся главой ЦКБ "Рубин", разработавшего АПЛ "Курск", затонувшего в августе 2000 года в Баренцевом море.
Еще в этот день родились российский боец по смешанным единоборствам Александр Емельяненко, российская актриса театра и кино Елена Полякова, российская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовостиИсторияРоссияВ миреВоздушно-десантные войска России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Крым накаляется: прогноз погоды на воскесенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 августа
23:25В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК
22:02Где заправиться в Севастополе в воскресенье
21:33Атака ВСУ на Севастополь и массированный удар ВС РФ по Киеву – главное
21:10"Таблетированный" сон: в чем опасность снотворных препаратов?
20:55Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно
20:46Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы
20:32Горный поход в Крыму - куда пойти и что взять с собой
20:30152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день
20:17Крымский мост сейчас - в очереди стоят более 1300 авто
20:04В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
19:45Психолог назвал четыре основных метода вербовки детей ЦИПсО
19:35В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы
19:10Крымский мост открыли
18:42Расчет "Молния-2" уничтожил пункт ВСУ в Запорожской области
18:33"Крым – это Россия": мнение музыкантов о принадлежности полуострова
18:02Новый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины
17:41Дороже золота: в России обнаружили ранее неизвестный науке минерал
17:12Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния