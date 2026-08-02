https://crimea.ria.ru/20260802/kakoy-segodnya-prazdnik-2-avgusta-1130315373.html

Какой сегодня праздник: 2 августа

Какой сегодня праздник: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Какой сегодня праздник: 2 августа

В России отмечают День Воздушно-десантных войск, в мире – День рождения почтового ящика. В этот день российский глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1"... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T00:00

2026-08-02T00:00

2026-08-02T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В России отмечают День Воздушно-десантных войск, в мире – День рождения почтового ящика. В этот день российский глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" опустился на дно Северного ледовитого океана, а Белое море и Онежское озеро соединил Беломорканал.Что празднуют в миреЕжегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (День ВДВ). История Воздушно-десантных войск началась 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа впервые было задействовано подразделение десантников в составе 12 человек. Памятная дата была установлена Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Воздушно-десантные войска – они же "крылатая пехота", "голубые береты". Гвардейцы-десантники при любых обстоятельствах были образцом силы, мужества и надежности людей, живущих по принципу "никто, кроме нас".Всемирный день рождения почтового ящика отмечают 2 августа. Праздник приурочен к установке первого уличного почтового ящика в Лондоне в 1858 году. В привычном нам виде почтовый ящик появился в России в 1910 году благодаря конструктору Павлу Шаборову, который создал специальную конструкцию с донной открывающейся дверцей и удобным окном для отправления почты.Коренные жители тундры отмечают День северного оленя. Это традиционный праздник, официальное признание он получил в 1982 году. Обязательной частью мероприятий является торжественное собрание ненецких семей, на котором награждаются и чествуются лучшие оленеводы, организуется праздничное гулянье.Еще сегодня можно отметить День сидения на подоконниках, День книжки-раскраски и День сэндвич-мороженого. Именины у Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана, Петра.Знаменательные событияОдна из самых респектабельных и дорогих улиц в мире – Пятая авеню в Нью-Йорке – открылась 2 августа 1824 года. Она стала местом расположения фешенебельных магазинов. Помимо бутиков, известна обилием памятников архитектуры, исторических и культурных центров.2 августа 1933 года завершено строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро. Строительство происходило в условиях строгой секретности, рекордными темпами. Беломорканал длиной 227 километров был пробит в скальных породах за год и девять месяцев.Глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" с экипажем в составе Анатолия Сагалевича, Артура Чилингарова и Владимира Груздева 2 августа 2007 года достиг дна Северного Ледовитого океана на глубине 4 261 метра. Члены экспедиции разместили на месте погружения российский флаг и капсулу с посланием будущим поколениям.Кто родился2 августа свой 99-й день рождения отмечает советский и российский ученый, инженер, академик РАН Игорь Спасский – генеральный конструктор около 200 советских и российских субмарин. Являлся главой ЦКБ "Рубин", разработавшего АПЛ "Курск", затонувшего в августе 2000 года в Баренцевом море.Еще в этот день родились российский боец по смешанным единоборствам Александр Емельяненко, российская актриса театра и кино Елена Полякова, российская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

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праздники и памятные даты, общество, новости, история, россия, в мире, воздушно-десантные войска россии