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Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психолога
Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психолога - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психолога
Успокоить детей и снять тревожность может только спокойствие родителей и донесение до них правдивой информации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T16:07
2026-08-02T16:07
2026-08-02T16:07
совет эксперта
арсен исмаилов
дети
безопасность
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Успокоить детей и снять тревожность может только спокойствие родителей и донесение до них правдивой информации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Симферопольского городского совета, клинический психолог, инструктор специального подразделения отряда "Барс Крым" Арсен Исмаилов.По его словам, конечно же, слова надо подбирать в зависимости от возраста ребенка, но не врать.Особенно это важно в моменты объявления различной воздушной опасности. Безусловно, сначала необходимо обеспечить физическую безопасность маленького человека согласно рекомендациям специалистов."И нужно разговаривать, чтобы ребенок не терял чувства осознанности, не начинал паниковать. И, выполняя определенные меры предосторожности, разговорами и своей уверенностью убеждать в том, что все будет хорошо", - дал совет Исмаилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут еженедельно проверять укрытияРебенок и телефон: как контролировать и сохранять довериеВремя перезагрузки мозга: нужно ли делать уроки со школьником летом
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совет эксперта, арсен исмаилов, дети, безопасность, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психолога
Уверенность родителей снимает приступы тревожности у детей в период объявления тревог
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым.
Успокоить детей и снять тревожность может только спокойствие родителей и донесение до них правдивой информации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал депутат Симферопольского городского совета, клинический психолог, инструктор специального подразделения отряда "Барс Крым" Арсен Исмаилов.
По его словам, конечно же, слова надо подбирать в зависимости от возраста ребенка, но не врать.
"В любом случае ребенку надо говорить правду, только так доносить ее, чтобы она им воспринята была нормально. И в первую очередь необходимо убрать тревожность у родителей, взрослый должен излучать уверенность, проводить с ребенком время, любить, оберегать, удовлетворять его потребности. И нужно с ребенком всегда вести диалог", – убежден специалист.
Особенно это важно в моменты объявления различной воздушной опасности. Безусловно, сначала необходимо обеспечить физическую безопасность маленького человека согласно рекомендациям специалистов.
"И нужно разговаривать, чтобы ребенок не терял чувства осознанности, не начинал паниковать. И, выполняя определенные меры предосторожности, разговорами и своей уверенностью убеждать в том, что все будет хорошо", - дал совет Исмаилов.
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