Рейтинг@Mail.ru
Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психолога - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260802/kak-uspokoit-rebenka-vo-vremya-atak-vsu--sovet-psikhologa-1158106133.html
Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психолога
Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психолога - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психолога
Успокоить детей и снять тревожность может только спокойствие родителей и донесение до них правдивой информации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T16:07
2026-08-02T16:07
совет эксперта
арсен исмаилов
дети
безопасность
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/65/1118256584_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_0e1b499e3ded67bad0df0925d86d0818.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Успокоить детей и снять тревожность может только спокойствие родителей и донесение до них правдивой информации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Симферопольского городского совета, клинический психолог, инструктор специального подразделения отряда "Барс Крым" Арсен Исмаилов.По его словам, конечно же, слова надо подбирать в зависимости от возраста ребенка, но не врать.Особенно это важно в моменты объявления различной воздушной опасности. Безусловно, сначала необходимо обеспечить физическую безопасность маленького человека согласно рекомендациям специалистов."И нужно разговаривать, чтобы ребенок не терял чувства осознанности, не начинал паниковать. И, выполняя определенные меры предосторожности, разговорами и своей уверенностью убеждать в том, что все будет хорошо", - дал совет Исмаилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут еженедельно проверять укрытияРебенок и телефон: как контролировать и сохранять довериеВремя перезагрузки мозга: нужно ли делать уроки со школьником летом
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/65/1118256584_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_166497f226775443a8687e0f93c43187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, арсен исмаилов, дети, безопасность, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психолога

Уверенность родителей снимает приступы тревожности у детей в период объявления тревог

16:07 02.08.2026
 
© Depositphotos.com Ryanking999Девушка закрыла лицо руками
Девушка закрыла лицо руками - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Depositphotos.com Ryanking999
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Успокоить детей и снять тревожность может только спокойствие родителей и донесение до них правдивой информации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Симферопольского городского совета, клинический психолог, инструктор специального подразделения отряда "Барс Крым" Арсен Исмаилов.
По его словам, конечно же, слова надо подбирать в зависимости от возраста ребенка, но не врать.

"В любом случае ребенку надо говорить правду, только так доносить ее, чтобы она им воспринята была нормально. И в первую очередь необходимо убрать тревожность у родителей, взрослый должен излучать уверенность, проводить с ребенком время, любить, оберегать, удовлетворять его потребности. И нужно с ребенком всегда вести диалог", – убежден специалист.

Особенно это важно в моменты объявления различной воздушной опасности. Безусловно, сначала необходимо обеспечить физическую безопасность маленького человека согласно рекомендациям специалистов.
"И нужно разговаривать, чтобы ребенок не терял чувства осознанности, не начинал паниковать. И, выполняя определенные меры предосторожности, разговорами и своей уверенностью убеждать в том, что все будет хорошо", - дал совет Исмаилов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия
Ребенок и телефон: как контролировать и сохранять доверие
Время перезагрузки мозга: нужно ли делать уроки со школьником летом
 
Совет экспертаАрсен ИсмаиловдетиБезопасностьАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:34Экстренное предупреждение объявили в Крыму на ближайшие четыре дня
16:22Грузовик с зерном загорелся под Севастополем
16:07Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психолога
15:51Смертельные атаки ВСУ на Крым и режим ЧС: топ новостей недели
15:31Водитель легковушки сбил ребенка на электросамокате во дворе дома в Севастополе
15:22Умер глава Ночной хоккейной лиги в Крыму Дмитрий Горячев
15:10Дрон ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею
14:56Дунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество
14:37Ракетный обстрел Белгородской области – погибли трое и ранены три человека
14:11Рекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара
13:43Три человека погибли и двое ранены после удара ВСУ по Удмуртии
13:39Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении
13:12Первая магнитная буря августа: когда обрушится на Землю
12:37Более 1100 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
12:10Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы
11:43В Нацбанке Украины заявили об остановке экспорта
11:20Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа
11:11Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода
10:45Турист застрял на скалах в горах Алушты
10:10В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
Лента новостейМолния