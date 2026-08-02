https://crimea.ria.ru/20260802/kak-otlichit-nastoyaschego-vracha-nutritsiologa-ot-sharlatana-1156020448.html

Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана

Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана

Нутрициологи, специалисты помогающие людям в вопросах правильного питания, стали весьма востребованы в России в последнее время. Кому стоит доверить свое... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T19:52

2026-08-02T19:52

2026-08-02T19:52

совет эксперта

питание

здоровое питание

правильное питание

нутрициология

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146802060_0:48:656:417_1920x0_80_0_0_eac98937db4c6bbec8b53654e220ef6b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Нутрициологи, специалисты помогающие людям в вопросах правильного питания, стали весьма востребованы в России в последнее время. Кому стоит доверить свое здоровье и как не попасть в руки к непрофессионалу – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Сейчас, ввиду популярности новых направлений по поддержке здорового образа жизни, в сети интернет псевдоспециалисты рекомендуют применять различные "полезные" продукты, диеты, советуют употреблять биологические добавки и витамины. "Часто бывает, что такого рода "нутрициологи" не понимают взаимосвязи и не имеют базовых знаний. Соответственно, тем самым они наносят вред", – подчеркнула кандидат медицинских наук.Прежде всего, поделилась она, настоящий нутрициолог должен иметь базовое терапевтическое образование.Очень важно, добавила она, чтобы врач различал истинные причины выявленных дефицитов, а их – множество и для каждого человека они индивидуальны."Вот, например, два ребенка растут в одной и той же среде, в одной и той же семье. У них, казалось бы, одна и та же генетика, одни и те же родители. Но один взял особенности бабушек-дедушек одной стороны, а второй – от другой. И один прекрасно ест, условно, молочные продукты, и ему хорошо. А второй не может, не переносит. Поэтому так важно находить такие индивидуальные особенности", – пояснила специалист.По ее мнению, при выборе помощника в сфере питания необходимо смотреть на предоставленные им документы – лицензии, сертификаты, дипломы, а также смотреть на его мышление."Можно иметь много дипломов, но иметь стандартное мышление, хоть в медицине оно и должно быть, потому что там нет мест для экспериментов над пациентом. Но, тем не менее, чем больше специальностей, тем шире мыслит врач. Естественно, еще должно быть доверие к нему, он должен быть располагающим человеком, а это чувствуется на уровне подсознания", – обозначила собеседница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, питание, здоровое питание, правильное питание, нутрициология