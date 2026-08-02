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Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана
Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана
Нутрициологи, специалисты помогающие людям в вопросах правильного питания, стали весьма востребованы в России в последнее время. Кому стоит доверить свое... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T19:52
2026-08-02T19:52
совет эксперта
питание
здоровое питание
правильное питание
нутрициология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Нутрициологи, специалисты помогающие людям в вопросах правильного питания, стали весьма востребованы в России в последнее время. Кому стоит доверить свое здоровье и как не попасть в руки к непрофессионалу – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Сейчас, ввиду популярности новых направлений по поддержке здорового образа жизни, в сети интернет псевдоспециалисты рекомендуют применять различные "полезные" продукты, диеты, советуют употреблять биологические добавки и витамины. "Часто бывает, что такого рода "нутрициологи" не понимают взаимосвязи и не имеют базовых знаний. Соответственно, тем самым они наносят вред", – подчеркнула кандидат медицинских наук.Прежде всего, поделилась она, настоящий нутрициолог должен иметь базовое терапевтическое образование.Очень важно, добавила она, чтобы врач различал истинные причины выявленных дефицитов, а их – множество и для каждого человека они индивидуальны."Вот, например, два ребенка растут в одной и той же среде, в одной и той же семье. У них, казалось бы, одна и та же генетика, одни и те же родители. Но один взял особенности бабушек-дедушек одной стороны, а второй – от другой. И один прекрасно ест, условно, молочные продукты, и ему хорошо. А второй не может, не переносит. Поэтому так важно находить такие индивидуальные особенности", – пояснила специалист.По ее мнению, при выборе помощника в сфере питания необходимо смотреть на предоставленные им документы – лицензии, сертификаты, дипломы, а также смотреть на его мышление."Можно иметь много дипломов, но иметь стандартное мышление, хоть в медицине оно и должно быть, потому что там нет мест для экспериментов над пациентом. Но, тем не менее, чем больше специальностей, тем шире мыслит врач. Естественно, еще должно быть доверие к нему, он должен быть располагающим человеком, а это чувствуется на уровне подсознания", – обозначила собеседница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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совет эксперта, питание, здоровое питание, правильное питание, нутрициология
Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана

Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана – советы эксперта

19:52 02.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Нутрициологи, специалисты помогающие людям в вопросах правильного питания, стали весьма востребованы в России в последнее время. Кому стоит доверить свое здоровье и как не попасть в руки к непрофессионалу – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"Разумеется, опасность существует. Потребность в данных специалистах уже давно назрела, она не закрыта. И понятно, что кому-то хотя бы базовые знания помогут. Но это же приносит иногда и очень большой вред", – предупредила эксперт.

Сейчас, ввиду популярности новых направлений по поддержке здорового образа жизни, в сети интернет псевдоспециалисты рекомендуют применять различные "полезные" продукты, диеты, советуют употреблять биологические добавки и витамины. "Часто бывает, что такого рода "нутрициологи" не понимают взаимосвязи и не имеют базовых знаний. Соответственно, тем самым они наносят вред", – подчеркнула кандидат медицинских наук.
Прежде всего, поделилась она, настоящий нутрициолог должен иметь базовое терапевтическое образование.
"Он должен понимать основы физиологии, фармакологии, понимать, как один и тот же компонент работает, воздействует на ту или иную систему. По большому счету, у него должны быть базовые знания по крайней мере из области эндокринологии, неврологии и гастроэнтерологии. Он должен читать и понимать анализы, если к нему пришел человек и, естественно, должен определять дефициты", – объяснила гостья эфира.
Очень важно, добавила она, чтобы врач различал истинные причины выявленных дефицитов, а их – множество и для каждого человека они индивидуальны.
"Вот, например, два ребенка растут в одной и той же среде, в одной и той же семье. У них, казалось бы, одна и та же генетика, одни и те же родители. Но один взял особенности бабушек-дедушек одной стороны, а второй – от другой. И один прекрасно ест, условно, молочные продукты, и ему хорошо. А второй не может, не переносит. Поэтому так важно находить такие индивидуальные особенности", – пояснила специалист.
По ее мнению, при выборе помощника в сфере питания необходимо смотреть на предоставленные им документы – лицензии, сертификаты, дипломы, а также смотреть на его мышление.
"Можно иметь много дипломов, но иметь стандартное мышление, хоть в медицине оно и должно быть, потому что там нет мест для экспериментов над пациентом. Но, тем не менее, чем больше специальностей, тем шире мыслит врач. Естественно, еще должно быть доверие к нему, он должен быть располагающим человеком, а это чувствуется на уровне подсознания", – обозначила собеседница.
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