https://crimea.ria.ru/20260802/gruzovik-s-zernom-zagorelsya-pod-sevastopolem-1158183710.html

Грузовик с зерном загорелся под Севастополем

Грузовик с зерном загорелся под Севастополем - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Грузовик с зерном загорелся под Севастополем

Грузовик с зерном загорелся на подъезде к Севастополю, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС по городу. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T16:22

2026-08-02T16:22

2026-08-02T16:41

севастополь

транспорт

происшествия

мчс севастополя

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Грузовик с зерном загорелся на подъезде к Севастополю, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС по городу.По данным спасателей, сообщение о пожаре в районе спуска к городу с Президентской дороги поступило в 14 часов 18 минут.На тушение пожара были поданы стволы. К этому времени пожар локализован, открытое горение ликвидировано в 14:55."Погибших и пострадавших нет. Ведется проливка транспортного средства", – констатировали в ведомстве.По предварительной информации городской Госавтоинспекции на 276 км 350 м автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 52-летний водитель КАМАЗа с прицепом, перевозившего зерно, заподозрил неисправность и экстренно затормозил. В это время в кабине грузовика началось возгорание, затем опрокинулся прицеп, из которого на проезжую часть рассыпалось зерно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погиблиНа трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерномЖуткое ДТП с грузовиком в Симферополе – что известно

https://crimea.ria.ru/20260802/ekstrennoe-preduprezhdenie-obyavili-v-krymu-na-blizhayshie-chetyre-dnya-1158184120.html

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2026

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севастополь, транспорт, происшествия, мчс севастополя, пожар