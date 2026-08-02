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Грузовик с зерном загорелся под Севастополем - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Грузовик с зерном загорелся под Севастополем
Грузовик с зерном загорелся под Севастополем - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Грузовик с зерном загорелся под Севастополем
Грузовик с зерном загорелся на подъезде к Севастополю, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС по городу. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T16:22
2026-08-02T16:41
севастополь
транспорт
происшествия
мчс севастополя
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Грузовик с зерном загорелся на подъезде к Севастополю, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС по городу.По данным спасателей, сообщение о пожаре в районе спуска к городу с Президентской дороги поступило в 14 часов 18 минут.На тушение пожара были поданы стволы. К этому времени пожар локализован, открытое горение ликвидировано в 14:55."Погибших и пострадавших нет. Ведется проливка транспортного средства", – констатировали в ведомстве.По предварительной информации городской Госавтоинспекции на 276 км 350 м автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 52-летний водитель КАМАЗа с прицепом, перевозившего зерно, заподозрил неисправность и экстренно затормозил. В это время в кабине грузовика началось возгорание, затем опрокинулся прицеп, из которого на проезжую часть рассыпалось зерно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погиблиНа трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерномЖуткое ДТП с грузовиком в Симферополе – что известно
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, происшествия, мчс севастополя, пожар
Грузовик с зерном загорелся под Севастополем

Грузовик с зерном загорелся на подъезде к Севастополю

16:22 02.08.2026 (обновлено: 16:41 02.08.2026)
 
© Полиция СевастополяВозгорание зерновоза в Севастополе
Возгорание зерновоза в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Грузовик с зерном загорелся на подъезде к Севастополю, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС по городу.
По данным спасателей, сообщение о пожаре в районе спуска к городу с Президентской дороги поступило в 14 часов 18 минут.
"По прибытии подразделения установили, что горит грузовик, перевозивший зерно", – сообщили в пресс-службе.
© Полиция СевастополяВозгорание зерновоза в Севастополе
Возгорание зерновоза в Севастополе
1 из 2
Возгорание зерновоза в Севастополе
© Полиция Севастополя
© Полиция СевастополяВозгорание зерновоза в Севастополе
Возгорание зерновоза в Севастополе
2 из 2
Возгорание зерновоза в Севастополе
© Полиция Севастополя
1 из 2
Возгорание зерновоза в Севастополе
© Полиция Севастополя
2 из 2
Возгорание зерновоза в Севастополе
© Полиция Севастополя
На тушение пожара были поданы стволы. К этому времени пожар локализован, открытое горение ликвидировано в 14:55.
"Погибших и пострадавших нет. Ведется проливка транспортного средства", – констатировали в ведомстве.
По предварительной информации городской Госавтоинспекции на 276 км 350 м автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 52-летний водитель КАМАЗа с прицепом, перевозившего зерно, заподозрил неисправность и экстренно затормозил. В это время в кабине грузовика началось возгорание, затем опрокинулся прицеп, из которого на проезжую часть рассыпалось зерно.
"В результате ДТП никто не пострадал. Признаков опьянения у водителя зерновоза не установлено. Сотрудники Госавтоинспекции на месте оказывают помощь, выясняют обстоятельства происшествия и осуществляют нормализацию дорожного движения", – рассказали в ГАИ.
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