Грузовик с зерном загорелся под Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Грузовик с зерном загорелся на подъезде к Севастополю, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС по городу.По данным спасателей, сообщение о пожаре в районе спуска к городу с Президентской дороги поступило в 14 часов 18 минут.На тушение пожара были поданы стволы. К этому времени пожар локализован, открытое горение ликвидировано в 14:55."Погибших и пострадавших нет. Ведется проливка транспортного средства", – констатировали в ведомстве.По предварительной информации городской Госавтоинспекции на 276 км 350 м автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 52-летний водитель КАМАЗа с прицепом, перевозившего зерно, заподозрил неисправность и экстренно затормозил. В это время в кабине грузовика началось возгорание, затем опрокинулся прицеп, из которого на проезжую часть рассыпалось зерно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погиблиНа трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерномЖуткое ДТП с грузовиком в Симферополе – что известно
На тушение пожара были поданы стволы. К этому времени пожар локализован, открытое горение ликвидировано в 14:55.
"Погибших и пострадавших нет. Ведется проливка транспортного средства", – констатировали в ведомстве.
По предварительной информации городской Госавтоинспекции на 276 км 350 м автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 52-летний водитель КАМАЗа с прицепом, перевозившего зерно, заподозрил неисправность и экстренно затормозил. В это время в кабине грузовика началось возгорание, затем опрокинулся прицеп, из которого на проезжую часть рассыпалось зерно.
"В результате ДТП никто не пострадал. Признаков опьянения у водителя зерновоза не установлено. Сотрудники Госавтоинспекции на месте оказывают помощь, выясняют обстоятельства происшествия и осуществляют нормализацию дорожного движения", – рассказали в ГАИ.
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