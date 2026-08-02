https://crimea.ria.ru/20260802/glubokovodnye-miry--infografika-1158117004.html
Глубоководные "Миры" – инфографика
Глубоководные "Миры" – инфографика - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Глубоководные "Миры" – инфографика
Идея создать аппараты, которые могли бы доставить человека на глубину 6 000 метров и более, а затем в целости и сохранности вернуть его обратно на поверхность,... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T17:55
2026-08-02T17:55
2026-08-02T17:55
инфографика
общество
наука и технологии
северный ледовитый океан
исследования
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/01/1158169808_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_541e8253d7a456b53d705e723bdbf9b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Идея создать аппараты, которые могли бы доставить человека на глубину 6 000 метров и более, а затем в целости и сохранности вернуть его обратно на поверхность, принадлежит Игорю Михальцеву – известному российскому океанологу, доктору технических наук.К середине 1980-х годов у Михальцева было готово техническое задание на постройку аппаратов. По данным ученых, батискаф с таким потенциалом способен исследовать 98% дна всего Мирового океана."Миры", заказанные финской фирме Rauma-Repola, были построены за два года. Первое погружение глубоководные аппараты совершили 7 ноября 1987 года в Ботническом заливе Балтийского моря. На борту находились представитель фирмы-производителя финн Пекка Лааксо и советский океанолог Анатолий Сагалевич. Затем состоялся первый штурм серьезной глубины. 13 и 15 декабря тот же экипаж устремился ко дну Атлантики, занырнув c борта специально оборудованного судна "Академик Мстислав Келдыш" на 6 170 м на "Мире-1" и на 6 120 – на "Мире-2".Успех российских ученых не остался незамеченным на Западе, и вскоре американский Центр мониторинга новейших технологий назвал "Миры" лучшими глубоководными обитаемыми аппаратами из когда-либо построенных в мире.Всемирную известность российским глубоководным обитаемым аппаратам "Мир-1" и "Мир-2" принесли киносъемки. Первым команду наших исследователей пригласил для участия в работе над своей картиной "Титаник" режиссер-документалист Стивен Лоу. Следующим заказчиком завораживающих подводных съемок стал знаменитый голливудский режиссер Джеймс Кэмерон.Глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2" отправились на дно Северного Ледовитого океана 2 августа 2007 года. Батискафы погрузились одновременно на глубину более 4 000 м. Экипаж первого "Мира" под руководством известного ученого-полярника Артура Чилингарова впервые в истории взял образцы этих грунта, воды и флоры. Кроме этого, исследователи установили на дне титановый российский флаг и капсулу с посланием к потомкам. Целью уникальной экспедиции было привлечь внимание мирового сообщества к изучению Арктики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
северный ледовитый океан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/01/1158169808_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fc911be441325b7d188a455cd2109032.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, общество, наука и технологии, северный ледовитый океан, исследования
Глубоководные "Миры" – инфографика
Глубоководные "Миры" – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Идея создать аппараты, которые могли бы доставить человека на глубину 6 000 метров и более, а затем в целости и сохранности вернуть его обратно на поверхность, принадлежит Игорю Михальцеву – известному российскому океанологу, доктору технических наук.
К середине 1980-х годов у Михальцева было готово техническое задание на постройку аппаратов. По данным ученых, батискаф с таким потенциалом способен исследовать 98% дна всего Мирового океана.
"Миры", заказанные финской фирме Rauma-Repola, были построены за два года. Первое погружение глубоководные аппараты совершили 7 ноября 1987 года в Ботническом заливе Балтийского моря. На борту находились представитель фирмы-производителя финн Пекка Лааксо и советский океанолог Анатолий Сагалевич. Затем состоялся первый штурм серьезной глубины. 13 и 15 декабря тот же экипаж устремился ко дну Атлантики, занырнув c борта специально оборудованного судна "Академик Мстислав Келдыш" на 6 170 м на "Мире-1" и на 6 120 – на "Мире-2".
Успех российских ученых не остался незамеченным на Западе, и вскоре американский Центр мониторинга новейших технологий назвал "Миры" лучшими глубоководными обитаемыми аппаратами из когда-либо построенных в мире.
Всемирную известность российским глубоководным обитаемым аппаратам "Мир-1" и "Мир-2" принесли киносъемки. Первым команду наших исследователей пригласил для участия в работе над своей картиной "Титаник" режиссер-документалист Стивен Лоу. Следующим заказчиком завораживающих подводных съемок стал знаменитый голливудский режиссер Джеймс Кэмерон.
Глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2" отправились на дно Северного Ледовитого океана 2 августа 2007 года. Батискафы погрузились одновременно на глубину более 4 000 м. Экипаж первого "Мира" под руководством известного ученого-полярника Артура Чилингарова впервые в истории взял образцы этих грунта, воды и флоры. Кроме этого, исследователи установили на дне титановый российский флаг и капсулу с посланием к потомкам. Целью уникальной экспедиции было привлечь внимание мирового сообщества к изучению Арктики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.