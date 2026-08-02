https://crimea.ria.ru/20260802/glubokovodnye-miry--infografika-1158117004.html

Глубоководные "Миры" – инфографика

Глубоководные "Миры" – инфографика - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Глубоководные "Миры" – инфографика

Идея создать аппараты, которые могли бы доставить человека на глубину 6 000 метров и более, а затем в целости и сохранности вернуть его обратно на поверхность,... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T17:55

2026-08-02T17:55

2026-08-02T17:55

инфографика

общество

наука и технологии

северный ледовитый океан

исследования

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/01/1158169808_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_541e8253d7a456b53d705e723bdbf9b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Идея создать аппараты, которые могли бы доставить человека на глубину 6 000 метров и более, а затем в целости и сохранности вернуть его обратно на поверхность, принадлежит Игорю Михальцеву – известному российскому океанологу, доктору технических наук.К середине 1980-х годов у Михальцева было готово техническое задание на постройку аппаратов. По данным ученых, батискаф с таким потенциалом способен исследовать 98% дна всего Мирового океана."Миры", заказанные финской фирме Rauma-Repola, были построены за два года. Первое погружение глубоководные аппараты совершили 7 ноября 1987 года в Ботническом заливе Балтийского моря. На борту находились представитель фирмы-производителя финн Пекка Лааксо и советский океанолог Анатолий Сагалевич. Затем состоялся первый штурм серьезной глубины. 13 и 15 декабря тот же экипаж устремился ко дну Атлантики, занырнув c борта специально оборудованного судна "Академик Мстислав Келдыш" на 6 170 м на "Мире-1" и на 6 120 – на "Мире-2".Успех российских ученых не остался незамеченным на Западе, и вскоре американский Центр мониторинга новейших технологий назвал "Миры" лучшими глубоководными обитаемыми аппаратами из когда-либо построенных в мире.Всемирную известность российским глубоководным обитаемым аппаратам "Мир-1" и "Мир-2" принесли киносъемки. Первым команду наших исследователей пригласил для участия в работе над своей картиной "Титаник" режиссер-документалист Стивен Лоу. Следующим заказчиком завораживающих подводных съемок стал знаменитый голливудский режиссер Джеймс Кэмерон.Глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2" отправились на дно Северного Ледовитого океана 2 августа 2007 года. Батискафы погрузились одновременно на глубину более 4 000 м. Экипаж первого "Мира" под руководством известного ученого-полярника Артура Чилингарова впервые в истории взял образцы этих грунта, воды и флоры. Кроме этого, исследователи установили на дне титановый российский флаг и капсулу с посланием к потомкам. Целью уникальной экспедиции было привлечь внимание мирового сообщества к изучению Арктики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

северный ледовитый океан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, общество, наука и технологии, северный ледовитый океан, исследования