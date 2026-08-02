https://crimea.ria.ru/20260802/glavu-wildberries-tatyanu-kim-vnesli-v-bazu-mirotvortsa-1158174841.html

Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца"

Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца"

Основательницу и генерального директора компании Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T09:22

2026-08-02T09:22

2026-08-02T09:32

новости

wildberries

украина

"миротворец"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Основательницу и генерального директора компании Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.Уточняется, что вечером 1 августа в базу были внесены персональные данные Ким. Основанием для внесения на "Миротворец" стало обвинение в том, что она публично поддерживает Россию.Ранее сообщалось, что персональные данные российских фигуристов Евгении Медведевой и Александра Энберта внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за сотрудничество с минспорта Крыма.Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Актера Петрова внесли в "Миротворец"Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"Правнука Брежнева внесли в базу "Миротворца"

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новости, wildberries , украина, "миротворец"