https://crimea.ria.ru/20260802/gde-v-krymu-i-sevastopole-mozhno-kupit-toplivo-2-avgusta-1158176701.html

Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа

Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа

Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, сообщают власти. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T11:20

2026-08-02T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, сообщают власти.В канале Минтопэнерго Крыма на платформе МАКС опубликована карта АЗС, на которых можно заправиться, также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее сообщалось, что лимит в размере 40 литров в воскресенье будет действовать на пяти АЗС Севастополя.Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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