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Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа
Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа
Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, сообщают власти. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, сообщают власти.В канале Минтопэнерго Крыма на платформе МАКС опубликована карта АЗС, на которых можно заправиться, также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее сообщалось, что лимит в размере 40 литров в воскресенье будет действовать на пяти АЗС Севастополя.Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев, минтопэнерго крыма, транспорт, автомобиль, топливо, топливо в крыму
Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа

Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа

11:20 02.08.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, сообщают власти.
В канале Минтопэнерго Крыма на платформе МАКС опубликована карта АЗС, на которых можно заправиться, также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее сообщалось, что лимит в размере 40 литров в воскресенье будет действовать на пяти АЗС Севастополя.
Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаНовости СевастополяМихаил РазвожаевМинтопэнерго КрымаТранспортАвтомобильТопливоТопливо в Крыму
 
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