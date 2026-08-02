https://crimea.ria.ru/20260802/funktsiya-zaschity-kozhi-chem-opasen-silnyy-zagar-i-ozhogi-ot-solntsa-1157379443.html

Функция защиты кожи: чем опасен сильный загар и ожоги от солнца

Функция защиты кожи: чем опасен сильный загар и ожоги от солнца - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Функция защиты кожи: чем опасен сильный загар и ожоги от солнца

Загар все еще остается в моде среди россиян, однако его чрезмерность, приводящая к ожогам, весьма опасна и чревата не только кожными заболеваниями, но и... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T19:10

2026-08-02T19:10

2026-08-02T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Загар все еще остается в моде среди россиян, однако его чрезмерность, приводящая к ожогам, весьма опасна и чревата не только кожными заболеваниями, но и пагубным воздействием на весь организм. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило."Крым - солнечный регион, а Симферополь самый солнечный город. Действительно, дней с высокой солнечной активностью много, их значительно больше, чем по другим регионам. Кроме того, у нас чаще бывает ясное, чистое небо. И граждане, особенно молодежь, считают, что загар – это модно и красиво. А сейчас мы направлены в сторону красивого тела, и конечно, до сих пор загар остается модным", - сказала она.Однако, напомнила врач, мы должны помнить и знать, что загар – это одна из защитных функций кожи и защита от ожогов."Ожоги бывают разных степеней, от 0,1 до 3, тяжелых. Все мы понимаем, что покраснение это одна из стадий ожоговой болезни. Кроме того, в коже возникает воспаление. Покраснение и отек - один из симптомов. А хроническое воспаление приведет к изменениям на клеточном уровне и возникновению атипичных клеток, которые могут и трансформируются в дальнейшем либо в меланому, либо в другое злокачественное новообразование", - предупредила она.Это очень опасно, тяжело лечиться, оперируется, обозначила главный внештатный терапевт Минздрава."Если мы увидели и обнаружили на ранней стадии меланому - мы спасем такого пациента. Но все знают, что она может исчезнуть и возникнуть спустя время в других локализациях. Очень опасное состояние, и мы не рекомендуем пребывать на солнце, не только загорать", - отметила она.Ольга Барило также обратила внимание на то, что существует определенный иммунный ответ. Когда кожа, в результате загара воспалена, то весь иммунный ответ направлен на кожу - самый большой орган во всем организме. Поэтому организм теряет свои иммунные клетки, которые стараются защитить кожу от агрессивного влияния солнечных лучей."Почему часто по возвращению с отдыха граждане заболевают? Потому что на фоне сниженного иммунитета, когда в принципе с банальной вирусной инфекцией в небольших количествах организм справлялся, то тут, потеряв часть иммунных клеток, конечно, мы справиться не можем. И возникает как следствие другое заболевание - вирусное", -разъяснила она.По мнению спикера, под открытым солнцем находиться небезопасно и риски высоки даже для молодежи."Если мы выходим на улицу - желательно пребывать там до 10 утра, но, опять же, рекомендовано в тени. Если мы едем на море и пребываем на море - до 10 утра и после 18, когда солнце уже не активно, нет прямых солнечных лучей. Конечно же, необходимо пользоваться всеми кремами SPF 50, не использовать никакие средства для усиления загара. Мы - светлая раса, светлокожая, природная, славяне, поэтому мы более подвержены возникновению рака кожи, чем смуглые, кареглазые, темноволосые люди, поэтому риски высоки", - настоятельно напомнила врач.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта