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Энергоснабжение Крыма – оперативная информация на утро воскресенья

Энергоснабжение Крыма – оперативная информация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Энергоснабжение Крыма – оперативная информация на утро воскресенья

В Крыму из-за повреждений электросетей и энергообъектов сохраняются ограничения в подаче электроэнергии, сообщает утром в воскресенье "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T08:47

2026-08-02T08:47

2026-08-02T08:47

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гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждений электросетей и энергообъектов сохраняются ограничения в подаче электроэнергии, сообщает утром в воскресенье "Крымэнерго".На территории республики действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, отмечается в сообщении. Принимаются все возможные меры для стабилизации электроснабжения, заверили в "Крымэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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