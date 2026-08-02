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Энергоснабжение Крыма – оперативная информация на утро воскресенья
Энергоснабжение Крыма – оперативная информация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Энергоснабжение Крыма – оперативная информация на утро воскресенья
В Крыму из-за повреждений электросетей и энергообъектов сохраняются ограничения в подаче электроэнергии, сообщает утром в воскресенье "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T08:47
2026-08-02T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждений электросетей и энергообъектов сохраняются ограничения в подаче электроэнергии, сообщает утром в воскресенье "Крымэнерго".На территории республики действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, отмечается в сообщении. Принимаются все возможные меры для стабилизации электроснабжения, заверили в "Крымэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Энергоснабжение Крыма – оперативная информация на утро воскресенья
В Крыму из-за повреждений магистральный сетей ограничена бесперебойная подача света