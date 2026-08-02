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Экстренное предупреждение объявили в Крыму на ближайшие четыре дня - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Экстренное предупреждение объявили в Крыму на ближайшие четыре дня
Экстренное предупреждение объявили в Крыму на ближайшие четыре дня - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Экстренное предупреждение объявили в Крыму на ближайшие четыре дня
В Крыму с понедельника по четверг будет действовать экстренное предупреждение из-за высокой вероятности пожаров. Об этом предупреждает Главное управление МЧС... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T16:34
2026-08-02T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с понедельника по четверг будет действовать экстренное предупреждение из-за высокой вероятности пожаров. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по региону.Спасатели напоминают о том, что на полуострове с 24 июня также действует особый противопожарный режим. В это время запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора.Накануне в Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра – оно продолжит действовать до 3 августа. С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следят более 300 межведомственных патрульных групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили посещение лесовНикаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в КрымуРекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара
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Экстренное предупреждение объявили в Крыму на ближайшие четыре дня

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности

16:34 02.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с понедельника по четверг будет действовать экстренное предупреждение из-за высокой вероятности пожаров. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по региону.
"3, 4, 5, 6 августа в западных, центральных, районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – проинформировали в ведомстве.
Спасатели напоминают о том, что на полуострове с 24 июня также действует особый противопожарный режим. В это время запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора.
"Обращаем внимание граждан, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", – подчеркнули в МЧС.
Накануне в Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра – оно продолжит действовать до 3 августа. С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следят более 300 межведомственных патрульных групп.
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