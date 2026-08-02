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Дунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Дунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество
Дунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Дунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество
В Румынии власти ввели режим повышенной готовности из-за снижения выработки электроэнергии на фоне обмеления Дуная – жителей Молдавии призвали экономить... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T14:56
2026-08-02T14:56
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электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Румынии власти ввели режим повышенной готовности из-за снижения выработки электроэнергии на фоне обмеления Дуная – жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию из-за кризиса, пишет РИА Новости.Минэнерго Молдавии считает, что ситуация в Румынии, где власти ввели режим повышенной готовности из-за снижения выработки электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Дунае, может усилить давление на региональный энергорынок.Министерство энергетики Молдавии призвало жителей страны сокращать потребление электроэнергии – из-за роста нагрузки могут потребоваться дополнительные закупки на региональном рынке, соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.Правительство Молдавии приняло решение ввести режим ЧП в энергетике из-за нехватки горючего. Ранее также сообщалось, что Молдавия испытывает острый дефицит электроэнергии, в этой ситуации в стране могут произойти массовые отключения электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дунай, молдавия, румыния, электроэнергия, электричество, новости, отключение электроэнергии
Дунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество

Жителей Молдавии призвали экономить электричество на фоне кризиса в Румынии

14:56 02.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкОтключения света
Отключения света - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Румынии власти ввели режим повышенной готовности из-за снижения выработки электроэнергии на фоне обмеления Дуная – жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию из-за кризиса, пишет РИА Новости.
Минэнерго Молдавии считает, что ситуация в Румынии, где власти ввели режим повышенной готовности из-за снижения выработки электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Дунае, может усилить давление на региональный энергорынок.
Министерство энергетики Молдавии призвало жителей страны сокращать потребление электроэнергии – из-за роста нагрузки могут потребоваться дополнительные закупки на региональном рынке, соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.

"Призываем граждан рационально использовать электроэнергию и по возможности избегать включения приборов с высоким потреблением в часы максимальной нагрузки. Рекомендуем переносить использование энергоемкой бытовой техники с 18:00 до 23:00 на дневное время, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и избежать дополнительных затрат на покупку электроэнергии", – цитирует РИА Новости сообщение молдавского Минэнерго.

Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
Правительство Молдавии приняло решение ввести режим ЧП в энергетике из-за нехватки горючего. Ранее также сообщалось, что Молдавия испытывает острый дефицит электроэнергии, в этой ситуации в стране могут произойти массовые отключения электроэнергии.
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ДунайМолдавияРумынияЭлектроэнергияЭлектричествоНовостиОтключение электроэнергии
 
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