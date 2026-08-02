https://crimea.ria.ru/20260802/dunay-meleet-na-fone-krizisa-v-rumynii-zhiteley-moldavii-prizvali-ekonomit-elektrichestvo-1158181320.html

Дунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество

Дунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Дунай мелеет: на фоне кризиса в Румынии жителей Молдавии призвали экономить электричество

В Румынии власти ввели режим повышенной готовности из-за снижения выработки электроэнергии на фоне обмеления Дуная – жителей Молдавии призвали экономить... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T14:56

2026-08-02T14:56

2026-08-02T14:56

дунай

молдавия

румыния

электроэнергия

электричество

новости

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Румынии власти ввели режим повышенной готовности из-за снижения выработки электроэнергии на фоне обмеления Дуная – жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию из-за кризиса, пишет РИА Новости.Минэнерго Молдавии считает, что ситуация в Румынии, где власти ввели режим повышенной готовности из-за снижения выработки электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Дунае, может усилить давление на региональный энергорынок.Министерство энергетики Молдавии призвало жителей страны сокращать потребление электроэнергии – из-за роста нагрузки могут потребоваться дополнительные закупки на региональном рынке, соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.Правительство Молдавии приняло решение ввести режим ЧП в энергетике из-за нехватки горючего. Ранее также сообщалось, что Молдавия испытывает острый дефицит электроэнергии, в этой ситуации в стране могут произойти массовые отключения электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дунай, молдавия, румыния, электроэнергия, электричество, новости, отключение электроэнергии