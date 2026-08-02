https://crimea.ria.ru/20260802/dron-vsu-atakoval-soedinyayuschuyu-vse-energobloki-zaes-galereyu-1158182381.html

Дрон ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею

Дрон ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Дрон ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею

Боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T15:10

2026-08-02T15:10

2026-08-02T15:22

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новости

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции.Детонации не произошло, разрушений и пострадавших нет, подчеркнули в пресс-службе. И отметили, что это уже второй за последнюю неделю случай, когда беспилотник оказывается на территории Запорожской АЭС, и второй раз за неделю целью атаки становятся объекты, непосредственно связанные с обеспечением безопасной эксплуатации атомной станции.Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал Запорожской АЭС продолжает контролировать все параметры безопасности. Станция находится в безопасном состоянии, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает естественных природных значений, проинформировали на ЗАЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росатом, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу