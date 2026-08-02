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Дрон ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею
Дрон ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Дрон ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею
Боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T15:10
2026-08-02T15:10
2026-08-02T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции.Детонации не произошло, разрушений и пострадавших нет, подчеркнули в пресс-службе. И отметили, что это уже второй за последнюю неделю случай, когда беспилотник оказывается на территории Запорожской АЭС, и второй раз за неделю целью атаки становятся объекты, непосредственно связанные с обеспечением безопасной эксплуатации атомной станции.Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал Запорожской АЭС продолжает контролировать все параметры безопасности. Станция находится в безопасном состоянии, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает естественных природных значений, проинформировали на ЗАЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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росатом, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Дрон ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею
Беспилотник ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею
15:10 02.08.2026 (обновлено: 15:22 02.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции.
"Вооруженные силы Украины вновь атаковали территорию Запорожской АЭС, входящую в Росатом. Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока – у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается эксплуатационный персонал станции", – сказано в сообщении.
Детонации не произошло, разрушений и пострадавших нет, подчеркнули в пресс-службе. И отметили, что это уже второй за последнюю неделю случай, когда беспилотник оказывается на территории Запорожской АЭС, и второй раз за неделю целью атаки становятся объекты, непосредственно связанные с обеспечением безопасной эксплуатации атомной станции.
Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал Запорожской АЭС продолжает контролировать все параметры безопасности. Станция находится в безопасном состоянии, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает естественных природных значений, проинформировали на ЗАЭС.
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