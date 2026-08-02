https://crimea.ria.ru/20260802/den-fontanov-samye-znamenitye-v-krymu-1157717527.html

День фонтанов: самые знаменитые в Крыму

День фонтанов: самые знаменитые в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2026

День фонтанов: самые знаменитые в Крыму

Вода всегда и у всех народов считалась источником жизни, к ней относились бережно. Особенно в засушливом Крыму. Здесь обустройство фонтанов было призвано... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T21:10

2026-08-02T21:10

2026-08-02T21:10

крым

севастополь

сурб хач

иван айвазовский

феодосия

симферополь

бахчисарай

михаил кутузов

гурзуф

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Вода всегда и у всех народов считалась источником жизни, к ней относились бережно. Особенно в засушливом Крыму. Здесь обустройство фонтанов было призвано служить не только украшению окружающего пространства, но и становилось добродетелью для его устроителей.Построить фонтан у дороги, дать воду путнику в исламе, пришедшем в Крым с Османской империей, считалось одним из высших благодеяний. Фонтаны были общественным достоянием, они ставились не только для живых людей, но и в память умерших. Каждый, кто пил из такого источника, невольно поминал устроителя фонтана и того, в честь кого фонтан был возведен. Например, в Бахчисарае на деньги ханов были построены фонтаны у городских ворот, на базарах города, у ряда мечетей.Самый их распространенный вид – небольшие источники воды для питья чешме. Такие старинные фонтаны мы до сих пор можем увидеть на обочинах горных дорог или же в старинных поселках Южного берега, под Старым Крымом, Феодосией, в Бахчисарайском районе.К XVIII веке в крымско-татарском искусстве появляется новый тип фонтанов – сябиль. Конструктивной основой фонтанов сябиль являлась вертикальная плита со стрельчатой нишей, в которой ступенчато располагались чаши. Вода, переливаясь из одной чаши в другую, попадала в прямоугольный или овальный резервуар, расположенный у подножия плиты. Самый известный фонтан такого типа – воспетый Пушкиным "Фонтан слез".Фонтан слезВ 1764 году в память красавицы Диляры-бикеч придворный мастер Омер создает настенный Фонтан слез у мавзолея умершей любимой наложницы крымского хана. Затем он был перенесен во внутренний дворик Бахчисарайского дворца.Движение воды по ступеням фонтана символизирует рождение, бурную, но короткую жизнь, состоящую из раздвоений и обобщений, переходящую в вечный покой спокойного бассейна. Это фонтан-мемориал, который напоминает о быстротечных радостях жизни, о неизбежной разлуке, о райском блаженстве загробного существования душ праведников.Бахчисарайский фонтан слез, несмотря на свою не уникальность, послужил образцом для ряда позднейших реплик: подобные есть в парке Воронцовского дворца, фонтан в императорском имении Ореанда, такой же был и в имении Юсуповых в Коккозах, затем его перенесли в Никитский ботанический сад.Фонтаны Гурзуфского паркаВ конце 80х годов XIX века в Гурзуфе промышленник и предприниматель Петр Губонин строит курорт нового типа и при нем парк. Для его украшения он приобретает семь различных фонтанных скульптур, фонтаны должны были питаться из протекающей неподалеку реки Авунда. Некоторые из фонтанов сейчас, к сожалению, утрачены, но два шедевра парковой архитектуры сохранились до наших дней.Первый – фонтан "Богиня ночи", по-гречески – Нюкта. Это копия работы немецкого скульптора профессора Бергера в стиле барокко. Фонтан является памятником искусства регионального значения и одним из символов Гурзуфа.Вторым по красоте фонтаном называют "Рахиль", который установили раньше "Богини ночи". Прямая аллея с гурзуфской набережной вела прямиком к классической античной колонне, увенчанной женской фигурой с кувшином над головой. Ранее из кувшина вытекала вода, сейчас владельца санатория, на территории которого располагается фонтан, задумываются о его полном функциональном восстановлении.Фонтан АйвазовскогоФеодосия с середины XIX века постоянно испытывала недостаток воды, особенно после того, как на близлежащих горах был вырублен лес. В сухое лето 1887 года в окрестностях пересохли все источники, воду доставляли в бочках пароходами из Севастополя. Осенью того же года Айвазовский решил безвозмездно передать городу источники, которым он владел. Они располагались на территории его поместья возле Старого Крыма. Чугунный трубопровод к Феодосии длиной 25 километров тянули оттуда, строительство оплачивал город.Официальное открытие фонтана в Городском саду состоялось 1 октября 1888 года. Феодосия стала ежесуточно получать 50 000 ведер чистой питьевой воды. Учитывая заслуги живописца перед Феодосией, фонтан именовали в его честь. Рядом с краном установили два серебряных кубка с надписями: "Иван" и "Анна" – имена художника и его жены.Фонтан, выполненный в восточно-армянском стиле и вдохновленный фонтанами Константинополя, стал памятником архитектуры и достопримечательностью курортного города. Сейчас вода в фонтан не подается.Кутузовский фонтанФонтан-памятник в честь генерала-фельдмаршала Михаила Кутузова установлен на 35-м километре трассы Симферополь – Алушта, недалеко от места боя 24 июля 1774 года при деревне Шумы. Именно там Кутузов был тяжело ранен пулей в голову.Первоначально фонтан был тем самым чесме и питался водами родника Сунг-Су. Название с крымско-татарского значит "штык-вода" и закрепилось после событий 1774 года. Первоначально в 1804 году источник был оформлен в фонтан в восточном стиле одним из знатных крымских татар по заказу сына погибшего в Шумском сражении турецкого офицера Исмаил-аги в память об отце. Переименован фонтан был в 1828-1829 годах в период русско-турецкой войны.Кутузовский фонтан пережил множество реконструкций, в ходе одной их них, при прокладке троллейбусной линии из Симферополя в Алуште и расширении автодороги, фонтан был перенесен на 30-40 метров и приобрел современный вид. Подпорная стена нового фонтана перекрыла потенциальное селевое русло, а каптаж источника был выведен ниже дороги. И сейчас водотока на фонтане нет.Фонтан СавопулоБолее двух столетий в городском парке Симферополя работает фонтан с интересной историей – фонтан грека Савопуло. Как рассказывает краевед Иван Коваленко, в начале 1850-х годов из земли забил родничок, который был расчищен городским садовником. Позже на роднике был сооружен каптаж. В городе не было источников воды, и сюда за живительной влагой ходили жители нынешнего Старого города – татары, греки, евреи, караимы, армяне.Вода источника по каким-то неизвестным причинам считалась в народе целебной. Однажды у родника умылся слабовидящий грек Апостол Савопуло и прозрел. В тот же год в честь своего чудесного выздоровления Савопуло соорудил на месте родника красивый фонтан в виде фигурной известняковой плиты, венчающейся резным карнизом.Фонтан в 90-е годы ХХ столетия пришел в запустение, но потом его снова облагородили. Правда, санэпидемстанция сделала все необходимые пробы воды и постановила превышение загрязнения в роднике в несколько десятков раз. Так что сейчас пить воду оттуда и умываться ею нельзя.Фонтаны монастыря Сурб-ХачЭта группа фонтанов постройки XVIII–XIX веков входит в состав комплекса единственного на территории Европы армянского монастыря Сурб-Хач, расположенного на 3,5 километра юго-западнее города Старый Крым на подъеме в горы.Изначально фонтанов было четыре, сейчас из них работают два у стен обители, в террасированном саду. Фонтаны питаются подведенной керамическими трубами водой природных источников, расположенных выше монастыря по склону. Археологи при исследовании средневекового монастыря обнаружили сложные водопроводные и дренажные системы, состоящие из нескольких ветвей, множества водозаборных резервуаров, лотков и очистительных колодцев.Когда-то в старейший из фонтанов была вставлена мраморная плита с рельефным изображением двух ангелов, возносящих крест. Такое оформление типично для армянского искусства, подобных сооружений немало в Армении. Второй фонтан украшен резной нишей, в него встроен резной армянский крест хачкар XIII–XIV веков с изображениями неизвестных святых.Фонтан "Арзы"Один из самых романтичных фонтанов Крыма установлен в Мисхорском парке. Полное название скульптурной группы – "Девушка Арзы и разбойник Али-Баба". Ее создатель – скульптор Амандус Адамсон. Сюжет отсылает к крымско-татарской легенде: девушка Арзы набирает воду в кувшин для воды – гугум, а разбойник Али-Баба желает ее похитить.Краткое содержание легенды такое: разбойник Али-Баба у фонтана, куда все женщины деревни ходили за водой, выследил и выкрал прекрасную Арзы для гарема турецкого султана. Не выдержала крымчанка разлуки с родиной, от тоски с новорожденным ребенком на руках бросилась в морскую пучину. Приплыла к родным берегам в образе русалки и смотрит на берег, где остался ее родной дом.Вторая скульптура Адамсона расположена прямо напротив в море: русалка у мисхорского берега печально глядит на берег.Скульптурная группа была создана по заказу владельца Мисхорского парка князя Юсупова, "Арзы" была установлена в 1905 году, а "Русалка" – двумя годами позднее.Фонтан в Парке ПобедыПарк победы в Севастополе был заложен в 1975 году по проекту архитектора, участника Великой Отечественной войны Израиля Фиалко. Смерть архитектора в 1985 году помешала завершить начатое. После возвращения Крыма в Россию работа над парком была продолжена. Общая площадь его территории сегодня составляет порядка 50 гектаров. В парке действуют 15 фонтанов.Один из самых больших – фонтан "Победа" у входа в парк в виде пятиконечной звезды советского ордена "Победа". Струи воды танцуют, выплескиваясь в воздух в определенном ритме, а вечерами подсвечены так, чтобы придать фонтану сходство с орденом по цвету. В такт всплескам воды играет тематическая музыка.Из фонтанов Севастополя нельзя не упомянуть ряд фонтанов Нового Херсонеса, которые питаются водой из найденной при строительстве музейно-храмового комплекса подземной реки Героон. Вода через систему насосов и очистных приспособлений подается в фонтаны, которые бьют в разных частях комплекса, освежая воздух и радуя глаз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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