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День фонтанов: самые знаменитые в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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https://crimea.ria.ru/20260802/den-fontanov-samye-znamenitye-v-krymu-1157717527.html
День фонтанов: самые знаменитые в Крыму
День фонтанов: самые знаменитые в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2026
День фонтанов: самые знаменитые в Крыму
Вода всегда и у всех народов считалась источником жизни, к ней относились бережно. Особенно в засушливом Крыму. Здесь обустройство фонтанов было призвано... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T21:10
2026-08-02T21:10
крым
севастополь
сурб хач
иван айвазовский
феодосия
симферополь
бахчисарай
михаил кутузов
гурзуф
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Вода всегда и у всех народов считалась источником жизни, к ней относились бережно. Особенно в засушливом Крыму. Здесь обустройство фонтанов было призвано служить не только украшению окружающего пространства, но и становилось добродетелью для его устроителей.Построить фонтан у дороги, дать воду путнику в исламе, пришедшем в Крым с Османской империей, считалось одним из высших благодеяний. Фонтаны были общественным достоянием, они ставились не только для живых людей, но и в память умерших. Каждый, кто пил из такого источника, невольно поминал устроителя фонтана и того, в честь кого фонтан был возведен. Например, в Бахчисарае на деньги ханов были построены фонтаны у городских ворот, на базарах города, у ряда мечетей.Самый их распространенный вид – небольшие источники воды для питья чешме. Такие старинные фонтаны мы до сих пор можем увидеть на обочинах горных дорог или же в старинных поселках Южного берега, под Старым Крымом, Феодосией, в Бахчисарайском районе.К XVIII веке в крымско-татарском искусстве появляется новый тип фонтанов – сябиль. Конструктивной основой фонтанов сябиль являлась вертикальная плита со стрельчатой нишей, в которой ступенчато располагались чаши. Вода, переливаясь из одной чаши в другую, попадала в прямоугольный или овальный резервуар, расположенный у подножия плиты. Самый известный фонтан такого типа – воспетый Пушкиным "Фонтан слез".Фонтан слезВ 1764 году в память красавицы Диляры-бикеч придворный мастер Омер создает настенный Фонтан слез у мавзолея умершей любимой наложницы крымского хана. Затем он был перенесен во внутренний дворик Бахчисарайского дворца.Движение воды по ступеням фонтана символизирует рождение, бурную, но короткую жизнь, состоящую из раздвоений и обобщений, переходящую в вечный покой спокойного бассейна. Это фонтан-мемориал, который напоминает о быстротечных радостях жизни, о неизбежной разлуке, о райском блаженстве загробного существования душ праведников.Бахчисарайский фонтан слез, несмотря на свою не уникальность, послужил образцом для ряда позднейших реплик: подобные есть в парке Воронцовского дворца, фонтан в императорском имении Ореанда, такой же был и в имении Юсуповых в Коккозах, затем его перенесли в Никитский ботанический сад.Фонтаны Гурзуфского паркаВ конце 80х годов XIX века в Гурзуфе промышленник и предприниматель Петр Губонин строит курорт нового типа и при нем парк. Для его украшения он приобретает семь различных фонтанных скульптур, фонтаны должны были питаться из протекающей неподалеку реки Авунда. Некоторые из фонтанов сейчас, к сожалению, утрачены, но два шедевра парковой архитектуры сохранились до наших дней.Первый – фонтан "Богиня ночи", по-гречески – Нюкта. Это копия работы немецкого скульптора профессора Бергера в стиле барокко. Фонтан является памятником искусства регионального значения и одним из символов Гурзуфа.Вторым по красоте фонтаном называют "Рахиль", который установили раньше "Богини ночи". Прямая аллея с гурзуфской набережной вела прямиком к классической античной колонне, увенчанной женской фигурой с кувшином над головой. Ранее из кувшина вытекала вода, сейчас владельца санатория, на территории которого располагается фонтан, задумываются о его полном функциональном восстановлении.Фонтан АйвазовскогоФеодосия с середины XIX века постоянно испытывала недостаток воды, особенно после того, как на близлежащих горах был вырублен лес. В сухое лето 1887 года в окрестностях пересохли все источники, воду доставляли в бочках пароходами из Севастополя. Осенью того же года Айвазовский решил безвозмездно передать городу источники, которым он владел. Они располагались на территории его поместья возле Старого Крыма. Чугунный трубопровод к Феодосии длиной 25 километров тянули оттуда, строительство оплачивал город.Официальное открытие фонтана в Городском саду состоялось 1 октября 1888 года. Феодосия стала ежесуточно получать 50 000 ведер чистой питьевой воды. Учитывая заслуги живописца перед Феодосией, фонтан именовали в его честь. Рядом с краном установили два серебряных кубка с надписями: "Иван" и "Анна" – имена художника и его жены.Фонтан, выполненный в восточно-армянском стиле и вдохновленный фонтанами Константинополя, стал памятником архитектуры и достопримечательностью курортного города. Сейчас вода в фонтан не подается.Кутузовский фонтанФонтан-памятник в честь генерала-фельдмаршала Михаила Кутузова установлен на 35-м километре трассы Симферополь – Алушта, недалеко от места боя 24 июля 1774 года при деревне Шумы. Именно там Кутузов был тяжело ранен пулей в голову.Первоначально фонтан был тем самым чесме и питался водами родника Сунг-Су. Название с крымско-татарского значит "штык-вода" и закрепилось после событий 1774 года. Первоначально в 1804 году источник был оформлен в фонтан в восточном стиле одним из знатных крымских татар по заказу сына погибшего в Шумском сражении турецкого офицера Исмаил-аги в память об отце. Переименован фонтан был в 1828-1829 годах в период русско-турецкой войны.Кутузовский фонтан пережил множество реконструкций, в ходе одной их них, при прокладке троллейбусной линии из Симферополя в Алуште и расширении автодороги, фонтан был перенесен на 30-40 метров и приобрел современный вид. Подпорная стена нового фонтана перекрыла потенциальное селевое русло, а каптаж источника был выведен ниже дороги. И сейчас водотока на фонтане нет.Фонтан СавопулоБолее двух столетий в городском парке Симферополя работает фонтан с интересной историей – фонтан грека Савопуло. Как рассказывает краевед Иван Коваленко, в начале 1850-х годов из земли забил родничок, который был расчищен городским садовником. Позже на роднике был сооружен каптаж. В городе не было источников воды, и сюда за живительной влагой ходили жители нынешнего Старого города – татары, греки, евреи, караимы, армяне.Вода источника по каким-то неизвестным причинам считалась в народе целебной. Однажды у родника умылся слабовидящий грек Апостол Савопуло и прозрел. В тот же год в честь своего чудесного выздоровления Савопуло соорудил на месте родника красивый фонтан в виде фигурной известняковой плиты, венчающейся резным карнизом.Фонтан в 90-е годы ХХ столетия пришел в запустение, но потом его снова облагородили. Правда, санэпидемстанция сделала все необходимые пробы воды и постановила превышение загрязнения в роднике в несколько десятков раз. Так что сейчас пить воду оттуда и умываться ею нельзя.Фонтаны монастыря Сурб-ХачЭта группа фонтанов постройки XVIII–XIX веков входит в состав комплекса единственного на территории Европы армянского монастыря Сурб-Хач, расположенного на 3,5 километра юго-западнее города Старый Крым на подъеме в горы.Изначально фонтанов было четыре, сейчас из них работают два у стен обители, в террасированном саду. Фонтаны питаются подведенной керамическими трубами водой природных источников, расположенных выше монастыря по склону. Археологи при исследовании средневекового монастыря обнаружили сложные водопроводные и дренажные системы, состоящие из нескольких ветвей, множества водозаборных резервуаров, лотков и очистительных колодцев.Когда-то в старейший из фонтанов была вставлена мраморная плита с рельефным изображением двух ангелов, возносящих крест. Такое оформление типично для армянского искусства, подобных сооружений немало в Армении. Второй фонтан украшен резной нишей, в него встроен резной армянский крест хачкар XIII–XIV веков с изображениями неизвестных святых.Фонтан "Арзы"Один из самых романтичных фонтанов Крыма установлен в Мисхорском парке. Полное название скульптурной группы – "Девушка Арзы и разбойник Али-Баба". Ее создатель – скульптор Амандус Адамсон. Сюжет отсылает к крымско-татарской легенде: девушка Арзы набирает воду в кувшин для воды – гугум, а разбойник Али-Баба желает ее похитить.Краткое содержание легенды такое: разбойник Али-Баба у фонтана, куда все женщины деревни ходили за водой, выследил и выкрал прекрасную Арзы для гарема турецкого султана. Не выдержала крымчанка разлуки с родиной, от тоски с новорожденным ребенком на руках бросилась в морскую пучину. Приплыла к родным берегам в образе русалки и смотрит на берег, где остался ее родной дом.Вторая скульптура Адамсона расположена прямо напротив в море: русалка у мисхорского берега печально глядит на берег.Скульптурная группа была создана по заказу владельца Мисхорского парка князя Юсупова, "Арзы" была установлена в 1905 году, а "Русалка" – двумя годами позднее.Фонтан в Парке ПобедыПарк победы в Севастополе был заложен в 1975 году по проекту архитектора, участника Великой Отечественной войны Израиля Фиалко. Смерть архитектора в 1985 году помешала завершить начатое. После возвращения Крыма в Россию работа над парком была продолжена. Общая площадь его территории сегодня составляет порядка 50 гектаров. В парке действуют 15 фонтанов.Один из самых больших – фонтан "Победа" у входа в парк в виде пятиконечной звезды советского ордена "Победа". Струи воды танцуют, выплескиваясь в воздух в определенном ритме, а вечерами подсвечены так, чтобы придать фонтану сходство с орденом по цвету. В такт всплескам воды играет тематическая музыка.Из фонтанов Севастополя нельзя не упомянуть ряд фонтанов Нового Херсонеса, которые питаются водой из найденной при строительстве музейно-храмового комплекса подземной реки Героон. Вода через систему насосов и очистных приспособлений подается в фонтаны, которые бьют в разных частях комплекса, освежая воздух и радуя глаз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ольга Леонова
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4.7
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крым, севастополь, сурб хач, иван айвазовский, феодосия, симферополь, бахчисарай, михаил кутузов, гурзуф, александр пушкин
День фонтанов: самые знаменитые в Крыму

Легендарные фонтаны Крыма – инфографика

21:10 02.08.2026
 
© Фото: Парки столицыФонтан и осенние листья
Фонтан и осенние листья
© Фото: Парки столицы
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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Вода всегда и у всех народов считалась источником жизни, к ней относились бережно. Особенно в засушливом Крыму. Здесь обустройство фонтанов было призвано служить не только украшению окружающего пространства, но и становилось добродетелью для его устроителей.
Построить фонтан у дороги, дать воду путнику в исламе, пришедшем в Крым с Османской империей, считалось одним из высших благодеяний. Фонтаны были общественным достоянием, они ставились не только для живых людей, но и в память умерших. Каждый, кто пил из такого источника, невольно поминал устроителя фонтана и того, в честь кого фонтан был возведен. Например, в Бахчисарае на деньги ханов были построены фонтаны у городских ворот, на базарах города, у ряда мечетей.
Самый их распространенный вид – небольшие источники воды для питья чешме. Такие старинные фонтаны мы до сих пор можем увидеть на обочинах горных дорог или же в старинных поселках Южного берега, под Старым Крымом, Феодосией, в Бахчисарайском районе.
Легендарные фонтаны Крыма – инфографикаЛегендарные фонтаны Крыма – инфографика
К XVIII веке в крымско-татарском искусстве появляется новый тип фонтанов – сябиль. Конструктивной основой фонтанов сябиль являлась вертикальная плита со стрельчатой нишей, в которой ступенчато располагались чаши. Вода, переливаясь из одной чаши в другую, попадала в прямоугольный или овальный резервуар, расположенный у подножия плиты. Самый известный фонтан такого типа – воспетый Пушкиным "Фонтан слез".

Фонтан слез

В 1764 году в память красавицы Диляры-бикеч придворный мастер Омер создает настенный Фонтан слез у мавзолея умершей любимой наложницы крымского хана. Затем он был перенесен во внутренний дворик Бахчисарайского дворца.
Движение воды по ступеням фонтана символизирует рождение, бурную, но короткую жизнь, состоящую из раздвоений и обобщений, переходящую в вечный покой спокойного бассейна. Это фонтан-мемориал, который напоминает о быстротечных радостях жизни, о неизбежной разлуке, о райском блаженстве загробного существования душ праведников.
Бахчисарайский фонтан слез, несмотря на свою не уникальность, послужил образцом для ряда позднейших реплик: подобные есть в парке Воронцовского дворца, фонтан в императорском имении Ореанда, такой же был и в имении Юсуповых в Коккозах, затем его перенесли в Никитский ботанический сад.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБахчисарайский фонтан ("Фонтан Слез") в историко-культурном и археологическом музее-заповеднике в Бахчисарае.
Бахчисарайский фонтан (Фонтан Слез) в историко-культурном и археологическом музее-заповеднике в Бахчисарае. - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Бахчисарайский фонтан ("Фонтан Слез") в историко-культурном и археологическом музее-заповеднике в Бахчисарае.

Фонтаны Гурзуфского парка

В конце 80х годов XIX века в Гурзуфе промышленник и предприниматель Петр Губонин строит курорт нового типа и при нем парк. Для его украшения он приобретает семь различных фонтанных скульптур, фонтаны должны были питаться из протекающей неподалеку реки Авунда. Некоторые из фонтанов сейчас, к сожалению, утрачены, но два шедевра парковой архитектуры сохранились до наших дней.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФонтан "Богиня ночи" в Гурзуфском парке
Фонтан Богиня ночи в Гурзуфском парке - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Фонтан "Богиня ночи" в Гурзуфском парке
Первый – фонтан "Богиня ночи", по-гречески – Нюкта. Это копия работы немецкого скульптора профессора Бергера в стиле барокко. Фонтан является памятником искусства регионального значения и одним из символов Гурзуфа.
Вторым по красоте фонтаном называют "Рахиль", который установили раньше "Богини ночи". Прямая аллея с гурзуфской набережной вела прямиком к классической античной колонне, увенчанной женской фигурой с кувшином над головой. Ранее из кувшина вытекала вода, сейчас владельца санатория, на территории которого располагается фонтан, задумываются о его полном функциональном восстановлении.
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкФонтан Айвазовского в Феодосии.
Фонтан Айвазовского в Феодосии. - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Фонтан Айвазовского в Феодосии.

Фонтан Айвазовского

Феодосия с середины XIX века постоянно испытывала недостаток воды, особенно после того, как на близлежащих горах был вырублен лес. В сухое лето 1887 года в окрестностях пересохли все источники, воду доставляли в бочках пароходами из Севастополя. Осенью того же года Айвазовский решил безвозмездно передать городу источники, которым он владел. Они располагались на территории его поместья возле Старого Крыма. Чугунный трубопровод к Феодосии длиной 25 километров тянули оттуда, строительство оплачивал город.
Официальное открытие фонтана в Городском саду состоялось 1 октября 1888 года. Феодосия стала ежесуточно получать 50 000 ведер чистой питьевой воды. Учитывая заслуги живописца перед Феодосией, фонтан именовали в его честь. Рядом с краном установили два серебряных кубка с надписями: "Иван" и "Анна" – имена художника и его жены.
Фонтан, выполненный в восточно-армянском стиле и вдохновленный фонтанами Константинополя, стал памятником архитектуры и достопримечательностью курортного города. Сейчас вода в фонтан не подается.

Кутузовский фонтан

Фонтан-памятник в честь генерала-фельдмаршала Михаила Кутузова установлен на 35-м километре трассы Симферополь – Алушта, недалеко от места боя 24 июля 1774 года при деревне Шумы. Именно там Кутузов был тяжело ранен пулей в голову.
© РИА Новости . Сергей Павлив / Перейти в фотобанкКутузовский фонтан
Кутузовский фонтан - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Сергей Павлив
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Кутузовский фонтан
Первоначально фонтан был тем самым чесме и питался водами родника Сунг-Су. Название с крымско-татарского значит "штык-вода" и закрепилось после событий 1774 года. Первоначально в 1804 году источник был оформлен в фонтан в восточном стиле одним из знатных крымских татар по заказу сына погибшего в Шумском сражении турецкого офицера Исмаил-аги в память об отце. Переименован фонтан был в 1828-1829 годах в период русско-турецкой войны.
Кутузовский фонтан пережил множество реконструкций, в ходе одной их них, при прокладке троллейбусной линии из Симферополя в Алуште и расширении автодороги, фонтан был перенесен на 30-40 метров и приобрел современный вид. Подпорная стена нового фонтана перекрыла потенциальное селевое русло, а каптаж источника был выведен ниже дороги. И сейчас водотока на фонтане нет.
© РИА Новости КрымФонтан Савопуло
Фонтан Савопуло - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым
Фонтан Савопуло

Фонтан Савопуло

Более двух столетий в городском парке Симферополя работает фонтан с интересной историей – фонтан грека Савопуло. Как рассказывает краевед Иван Коваленко, в начале 1850-х годов из земли забил родничок, который был расчищен городским садовником. Позже на роднике был сооружен каптаж. В городе не было источников воды, и сюда за живительной влагой ходили жители нынешнего Старого города – татары, греки, евреи, караимы, армяне.

"Приходят сюда, до восхода солнца, люди всех наций, состояний, полов и возрастов толпами. Тот пьет, тот моет голову, тот промывает глаза, тот умывается, и при этом обыкновенно происходят шум и ссора", – писали в Таврических губернских ведомостях за 1853 год.

Вода источника по каким-то неизвестным причинам считалась в народе целебной. Однажды у родника умылся слабовидящий грек Апостол Савопуло и прозрел. В тот же год в честь своего чудесного выздоровления Савопуло соорудил на месте родника красивый фонтан в виде фигурной известняковой плиты, венчающейся резным карнизом.

"Выход источника он оформил в виде человеческого лица, изо рта которого вытекала вода, собиравшаяся в небольшую чашу, а посредине плиты, в неглубокой полусферической нише, высек надпись: "Сей фонтан был сооружен греком Апостолом Савопуло в 1857 г". С двух сторон от чаши на цепочках висели металлические кружки для удобства жаждущих", – пишет Иван Коваленко.

Фонтан в 90-е годы ХХ столетия пришел в запустение, но потом его снова облагородили. Правда, санэпидемстанция сделала все необходимые пробы воды и постановила превышение загрязнения в роднике в несколько десятков раз. Так что сейчас пить воду оттуда и умываться ею нельзя.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМонастырь Сурб-Хач
Монастырь Сурб-Хач - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Монастырь Сурб-Хач

Фонтаны монастыря Сурб-Хач

Эта группа фонтанов постройки XVIII–XIX веков входит в состав комплекса единственного на территории Европы армянского монастыря Сурб-Хач, расположенного на 3,5 километра юго-западнее города Старый Крым на подъеме в горы.
Изначально фонтанов было четыре, сейчас из них работают два у стен обители, в террасированном саду. Фонтаны питаются подведенной керамическими трубами водой природных источников, расположенных выше монастыря по склону. Археологи при исследовании средневекового монастыря обнаружили сложные водопроводные и дренажные системы, состоящие из нескольких ветвей, множества водозаборных резервуаров, лотков и очистительных колодцев.
Когда-то в старейший из фонтанов была вставлена мраморная плита с рельефным изображением двух ангелов, возносящих крест. Такое оформление типично для армянского искусства, подобных сооружений немало в Армении. Второй фонтан украшен резной нишей, в него встроен резной армянский крест хачкар XIII–XIV веков с изображениями неизвестных святых.
Фонтан "Арзы" в Мисхорском парке. Портал История России в фотографиях
Фонтан Арзы в Мисхорском парке. Портал История России в фотографиях
Фонтан "Арзы" в Мисхорском парке. Портал История России в фотографиях

Фонтан "Арзы"

Один из самых романтичных фонтанов Крыма установлен в Мисхорском парке. Полное название скульптурной группы – "Девушка Арзы и разбойник Али-Баба". Ее создатель – скульптор Амандус Адамсон. Сюжет отсылает к крымско-татарской легенде: девушка Арзы набирает воду в кувшин для воды – гугум, а разбойник Али-Баба желает ее похитить.
Краткое содержание легенды такое: разбойник Али-Баба у фонтана, куда все женщины деревни ходили за водой, выследил и выкрал прекрасную Арзы для гарема турецкого султана. Не выдержала крымчанка разлуки с родиной, от тоски с новорожденным ребенком на руках бросилась в морскую пучину. Приплыла к родным берегам в образе русалки и смотрит на берег, где остался ее родной дом.
Вторая скульптура Адамсона расположена прямо напротив в море: русалка у мисхорского берега печально глядит на берег.
Скульптурная группа была создана по заказу владельца Мисхорского парка князя Юсупова, "Арзы" была установлена в 1905 году, а "Русалка" – двумя годами позднее.

Фонтан в Парке Победы

Парк победы в Севастополе был заложен в 1975 году по проекту архитектора, участника Великой Отечественной войны Израиля Фиалко. Смерть архитектора в 1985 году помешала завершить начатое. После возвращения Крыма в Россию работа над парком была продолжена. Общая площадь его территории сегодня составляет порядка 50 гектаров. В парке действуют 15 фонтанов.
Один из самых больших – фонтан "Победа" у входа в парк в виде пятиконечной звезды советского ордена "Победа". Струи воды танцуют, выплескиваясь в воздух в определенном ритме, а вечерами подсвечены так, чтобы придать фонтану сходство с орденом по цвету. В такт всплескам воды играет тематическая музыка.
Из фонтанов Севастополя нельзя не упомянуть ряд фонтанов Нового Херсонеса, которые питаются водой из найденной при строительстве музейно-храмового комплекса подземной реки Героон. Вода через систему насосов и очистных приспособлений подается в фонтаны, которые бьют в разных частях комплекса, освежая воздух и радуя глаз.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСевастопольСурб ХачИван АйвазовскийФеодосияСимферопольБахчисарайМихаил КутузовГурзуфАлександр Пушкин
 
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Заголовок открываемого материала
22:11Крымский мост: обстановка на объекте 2 августа вечером
21:43Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день
21:22Воздушную тревогу в Севастополе отменили
21:10День фонтанов: самые знаменитые в Крыму
20:54245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня
20:54В Севастополе воздушная тревога
20:41ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
20:32Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС
20:11Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму
19:52Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана
19:28Аллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья
19:10Функция защиты кожи: чем опасен сильный загар и ожоги от солнца
18:55Выездная форма диспансеризации популярна в Крыму
18:31В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов"
18:16В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали 10 человек
18:03ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде
17:55Глубоководные "Миры" – инфографика
17:28Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле
17:15В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
17:10Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда
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