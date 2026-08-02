День фонтанов: самые знаменитые в Крыму
Легендарные фонтаны Крыма – инфографика
© Фото: Парки столицыФонтан и осенние листья
© Фото: Парки столицы
Вода всегда и у всех народов считалась источником жизни, к ней относились бережно. Особенно в засушливом Крыму. Здесь обустройство фонтанов было призвано служить не только украшению окружающего пространства, но и становилось добродетелью для его устроителей.
Построить фонтан у дороги, дать воду путнику в исламе, пришедшем в Крым с Османской империей, считалось одним из высших благодеяний. Фонтаны были общественным достоянием, они ставились не только для живых людей, но и в память умерших. Каждый, кто пил из такого источника, невольно поминал устроителя фонтана и того, в честь кого фонтан был возведен. Например, в Бахчисарае на деньги ханов были построены фонтаны у городских ворот, на базарах города, у ряда мечетей.
Самый их распространенный вид – небольшие источники воды для питья чешме. Такие старинные фонтаны мы до сих пор можем увидеть на обочинах горных дорог или же в старинных поселках Южного берега, под Старым Крымом, Феодосией, в Бахчисарайском районе.
К XVIII веке в крымско-татарском искусстве появляется новый тип фонтанов – сябиль. Конструктивной основой фонтанов сябиль являлась вертикальная плита со стрельчатой нишей, в которой ступенчато располагались чаши. Вода, переливаясь из одной чаши в другую, попадала в прямоугольный или овальный резервуар, расположенный у подножия плиты. Самый известный фонтан такого типа – воспетый Пушкиным "Фонтан слез".
Фонтан слез
В 1764 году в память красавицы Диляры-бикеч придворный мастер Омер создает настенный Фонтан слез у мавзолея умершей любимой наложницы крымского хана. Затем он был перенесен во внутренний дворик Бахчисарайского дворца.
Движение воды по ступеням фонтана символизирует рождение, бурную, но короткую жизнь, состоящую из раздвоений и обобщений, переходящую в вечный покой спокойного бассейна. Это фонтан-мемориал, который напоминает о быстротечных радостях жизни, о неизбежной разлуке, о райском блаженстве загробного существования душ праведников.
Бахчисарайский фонтан слез, несмотря на свою не уникальность, послужил образцом для ряда позднейших реплик: подобные есть в парке Воронцовского дворца, фонтан в императорском имении Ореанда, такой же был и в имении Юсуповых в Коккозах, затем его перенесли в Никитский ботанический сад.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБахчисарайский фонтан ("Фонтан Слез") в историко-культурном и археологическом музее-заповеднике в Бахчисарае.
Бахчисарайский фонтан ("Фонтан Слез") в историко-культурном и археологическом музее-заповеднике в Бахчисарае.
Фонтаны Гурзуфского парка
В конце 80х годов XIX века в Гурзуфе промышленник и предприниматель Петр Губонин строит курорт нового типа и при нем парк. Для его украшения он приобретает семь различных фонтанных скульптур, фонтаны должны были питаться из протекающей неподалеку реки Авунда. Некоторые из фонтанов сейчас, к сожалению, утрачены, но два шедевра парковой архитектуры сохранились до наших дней.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФонтан "Богиня ночи" в Гурзуфском парке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Фонтан "Богиня ночи" в Гурзуфском парке
Первый – фонтан "Богиня ночи", по-гречески – Нюкта. Это копия работы немецкого скульптора профессора Бергера в стиле барокко. Фонтан является памятником искусства регионального значения и одним из символов Гурзуфа.
Вторым по красоте фонтаном называют "Рахиль", который установили раньше "Богини ночи". Прямая аллея с гурзуфской набережной вела прямиком к классической античной колонне, увенчанной женской фигурой с кувшином над головой. Ранее из кувшина вытекала вода, сейчас владельца санатория, на территории которого располагается фонтан, задумываются о его полном функциональном восстановлении.
Фонтан Айвазовского в Феодосии.
Фонтан Айвазовского
Феодосия с середины XIX века постоянно испытывала недостаток воды, особенно после того, как на близлежащих горах был вырублен лес. В сухое лето 1887 года в окрестностях пересохли все источники, воду доставляли в бочках пароходами из Севастополя. Осенью того же года Айвазовский решил безвозмездно передать городу источники, которым он владел. Они располагались на территории его поместья возле Старого Крыма. Чугунный трубопровод к Феодосии длиной 25 километров тянули оттуда, строительство оплачивал город.
Официальное открытие фонтана в Городском саду состоялось 1 октября 1888 года. Феодосия стала ежесуточно получать 50 000 ведер чистой питьевой воды. Учитывая заслуги живописца перед Феодосией, фонтан именовали в его честь. Рядом с краном установили два серебряных кубка с надписями: "Иван" и "Анна" – имена художника и его жены.
Фонтан, выполненный в восточно-армянском стиле и вдохновленный фонтанами Константинополя, стал памятником архитектуры и достопримечательностью курортного города. Сейчас вода в фонтан не подается.
Кутузовский фонтан
Фонтан-памятник в честь генерала-фельдмаршала Михаила Кутузова установлен на 35-м километре трассы Симферополь – Алушта, недалеко от места боя 24 июля 1774 года при деревне Шумы. Именно там Кутузов был тяжело ранен пулей в голову.
Кутузовский фонтан
Первоначально фонтан был тем самым чесме и питался водами родника Сунг-Су. Название с крымско-татарского значит "штык-вода" и закрепилось после событий 1774 года. Первоначально в 1804 году источник был оформлен в фонтан в восточном стиле одним из знатных крымских татар по заказу сына погибшего в Шумском сражении турецкого офицера Исмаил-аги в память об отце. Переименован фонтан был в 1828-1829 годах в период русско-турецкой войны.
Кутузовский фонтан пережил множество реконструкций, в ходе одной их них, при прокладке троллейбусной линии из Симферополя в Алуште и расширении автодороги, фонтан был перенесен на 30-40 метров и приобрел современный вид. Подпорная стена нового фонтана перекрыла потенциальное селевое русло, а каптаж источника был выведен ниже дороги. И сейчас водотока на фонтане нет.
© РИА Новости КрымФонтан Савопуло
© РИА Новости Крым
Фонтан Савопуло
Фонтан Савопуло
Более двух столетий в городском парке Симферополя работает фонтан с интересной историей – фонтан грека Савопуло. Как рассказывает краевед Иван Коваленко, в начале 1850-х годов из земли забил родничок, который был расчищен городским садовником. Позже на роднике был сооружен каптаж. В городе не было источников воды, и сюда за живительной влагой ходили жители нынешнего Старого города – татары, греки, евреи, караимы, армяне.
"Приходят сюда, до восхода солнца, люди всех наций, состояний, полов и возрастов толпами. Тот пьет, тот моет голову, тот промывает глаза, тот умывается, и при этом обыкновенно происходят шум и ссора", – писали в Таврических губернских ведомостях за 1853 год.
Вода источника по каким-то неизвестным причинам считалась в народе целебной. Однажды у родника умылся слабовидящий грек Апостол Савопуло и прозрел. В тот же год в честь своего чудесного выздоровления Савопуло соорудил на месте родника красивый фонтан в виде фигурной известняковой плиты, венчающейся резным карнизом.
"Выход источника он оформил в виде человеческого лица, изо рта которого вытекала вода, собиравшаяся в небольшую чашу, а посредине плиты, в неглубокой полусферической нише, высек надпись: "Сей фонтан был сооружен греком Апостолом Савопуло в 1857 г". С двух сторон от чаши на цепочках висели металлические кружки для удобства жаждущих", – пишет Иван Коваленко.
Фонтан в 90-е годы ХХ столетия пришел в запустение, но потом его снова облагородили. Правда, санэпидемстанция сделала все необходимые пробы воды и постановила превышение загрязнения в роднике в несколько десятков раз. Так что сейчас пить воду оттуда и умываться ею нельзя.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМонастырь Сурб-Хач
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Монастырь Сурб-Хач
Фонтаны монастыря Сурб-Хач
Эта группа фонтанов постройки XVIII–XIX веков входит в состав комплекса единственного на территории Европы армянского монастыря Сурб-Хач, расположенного на 3,5 километра юго-западнее города Старый Крым на подъеме в горы.
Изначально фонтанов было четыре, сейчас из них работают два у стен обители, в террасированном саду. Фонтаны питаются подведенной керамическими трубами водой природных источников, расположенных выше монастыря по склону. Археологи при исследовании средневекового монастыря обнаружили сложные водопроводные и дренажные системы, состоящие из нескольких ветвей, множества водозаборных резервуаров, лотков и очистительных колодцев.
Когда-то в старейший из фонтанов была вставлена мраморная плита с рельефным изображением двух ангелов, возносящих крест. Такое оформление типично для армянского искусства, подобных сооружений немало в Армении. Второй фонтан украшен резной нишей, в него встроен резной армянский крест хачкар XIII–XIV веков с изображениями неизвестных святых.
Фонтан "Арзы" в Мисхорском парке. Портал История России в фотографиях
Фонтан "Арзы" в Мисхорском парке. Портал История России в фотографиях
Фонтан "Арзы"
Один из самых романтичных фонтанов Крыма установлен в Мисхорском парке. Полное название скульптурной группы – "Девушка Арзы и разбойник Али-Баба". Ее создатель – скульптор Амандус Адамсон. Сюжет отсылает к крымско-татарской легенде: девушка Арзы набирает воду в кувшин для воды – гугум, а разбойник Али-Баба желает ее похитить.
Краткое содержание легенды такое: разбойник Али-Баба у фонтана, куда все женщины деревни ходили за водой, выследил и выкрал прекрасную Арзы для гарема турецкого султана. Не выдержала крымчанка разлуки с родиной, от тоски с новорожденным ребенком на руках бросилась в морскую пучину. Приплыла к родным берегам в образе русалки и смотрит на берег, где остался ее родной дом.
Вторая скульптура Адамсона расположена прямо напротив в море: русалка у мисхорского берега печально глядит на берег.
Скульптурная группа была создана по заказу владельца Мисхорского парка князя Юсупова, "Арзы" была установлена в 1905 году, а "Русалка" – двумя годами позднее.
Фонтан в Парке Победы
Парк победы в Севастополе был заложен в 1975 году по проекту архитектора, участника Великой Отечественной войны Израиля Фиалко. Смерть архитектора в 1985 году помешала завершить начатое. После возвращения Крыма в Россию работа над парком была продолжена. Общая площадь его территории сегодня составляет порядка 50 гектаров. В парке действуют 15 фонтанов.
Один из самых больших – фонтан "Победа" у входа в парк в виде пятиконечной звезды советского ордена "Победа". Струи воды танцуют, выплескиваясь в воздух в определенном ритме, а вечерами подсвечены так, чтобы придать фонтану сходство с орденом по цвету. В такт всплескам воды играет тематическая музыка.
Из фонтанов Севастополя нельзя не упомянуть ряд фонтанов Нового Херсонеса, которые питаются водой из найденной при строительстве музейно-храмового комплекса подземной реки Героон. Вода через систему насосов и очистных приспособлений подается в фонтаны, которые бьют в разных частях комплекса, освежая воздух и радуя глаз.