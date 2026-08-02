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Более 1100 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
Более 1100 беспилотников запустили ВСУ по регионам России - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Более 1100 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
За сутки российские военные сбили 1158 беспилотников ВСУ и шесть авиабомб, а также ликвидировали более 1400 украинских боевиков за сутки. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За сутки российские военные сбили 1158 беспилотников ВСУ и шесть авиабомб, а также ликвидировали более 1400 украинских боевиков за сутки. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.Подразделения группировки войск "Север" за сутки ликвидировали более 240 военнослужащих ВСУ, группировки войск "Запад" – свыше 220 киевских боевиков, подразделения "Южной" группировки войск – до 210 солдат ВСУ. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили более 350 украинских военнослужащих, группировки войск "Днепр" – до 30 боевиков, группировки войск "Центр" – до 360 военных ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Более 1100 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
Более 1100 беспилотников запустили ВСУ по российским регионам за сутки
12:37 02.08.2026 (обновлено: 12:52 02.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За сутки российские военные сбили 1158 беспилотников ВСУ и шесть авиабомб, а также ликвидировали более 1400 украинских боевиков за сутки. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сообщили в российском военном ведомстве.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.
Подразделения группировки войск "Север" за сутки ликвидировали более 240 военнослужащих ВСУ, группировки войск "Запад" – свыше 220 киевских боевиков, подразделения "Южной" группировки войск – до 210 солдат ВСУ. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили более 350 украинских военнослужащих, группировки войск "Днепр" – до 30 боевиков, группировки войск "Центр" – до 360 военных ВСУ.
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