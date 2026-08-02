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Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС
Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС
Первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T20:32
2026-08-02T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет – такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ночью в понедельник +18…+21, а днем +31…+34 градуса. Во вторник, добавил эксперт, под утро +19…+22, днем +32…+35 градусов. В среду днем уже +33…+36 градусов.Начиная с четверга, во второй половине предстоящей недели, температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +20 до +25 градусов и днем от +32 до +37, а к следующим выходным столбики термометров могут достичь отметки +38 градусов, прогнозирует специалист. Он уточнил, что это уже гораздо жарче, чем положено по климатической норме.По его данным, как раз в эти дни 16 лет назад, в начале августа, согласно климатическим справочникам, температурные показатели были рекордными. "Тогда температура в Симферополе была рекордная. 7го августа столбики термометров поднялись до +38,9, 8го был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для Симферополя в +39,5", – напомнил гость эфира.Сейчас, по его прогнозу, температура воздуха если не повторит показатели 16-летней давности, то очень-очень близко подойдет к указанным высоким цифрам.Он также сообщил, что для августа норма для Симферополя 13 ясных дней, а в этот раз их будет, как минимум, на 20% больше."Ну и, конечно, море – это просто парное молоко, от +23 до +26 градусов сейчас, а с учетом грядущего прогрева, еще думаю, что на градус-другой станет теплее", – подытожил метеоролог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода, прогноз
Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС
Жара в Крыму будет нарастать и превысит климатическую норму к концу следующей недели
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым.
Первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет – такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
сделал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Август стартует с превосходных позиций: установится область повышенного атмосферного давления, купол антициклона будет разрастаться, увеличиваться по площади и расти по высоте, обеспечивая и крымчанам, и жителям юга страны идеальнейшие комфортные условия", – сказал метеоролог.
Ночью в понедельник +18…+21, а днем +31…+34 градуса. Во вторник, добавил эксперт, под утро +19…+22, днем +32…+35 градусов. В среду днем уже +33…+36 градусов.
Начиная с четверга, во второй половине предстоящей недели, температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +20 до +25 градусов и днем от +32 до +37, а к следующим выходным столбики термометров могут достичь отметки +38 градусов, прогнозирует специалист. Он уточнил, что это уже гораздо жарче, чем положено по климатической норме.
"Напомню, что норма для августа около +17 градусов ночная для Симферополя и около +30 градусов дневная. То есть температурные показатели могут на 5-8 градусов превысить климатическую норму", – предполагает метеоролог.
По его данным, как раз в эти дни 16 лет назад, в начале августа, согласно климатическим справочникам, температурные показатели были рекордными. "Тогда температура в Симферополе была рекордная. 7го августа столбики термометров поднялись до +38,9, 8го был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для Симферополя в +39,5", – напомнил гость эфира.
Сейчас, по его прогнозу, температура воздуха если не повторит показатели 16-летней давности, то очень-очень близко подойдет к указанным высоким цифрам.
"Жара будет нарастать. И по тем прогнозам, которые буквально сейчас я просчитал по югу нашей страны и непосредственно по Крыму, у меня получается, что месяц август в целом будет теплее нормы на 2 градуса с недобором осадков как минимум в 20%. То есть это указывает на то, что количество солнечных дней будет запредельное, больше всех положенных климатических норм", – подчеркнул ведущий специалист "ФОБОСА".
Он также сообщил, что для августа норма для Симферополя 13 ясных дней, а в этот раз их будет, как минимум, на 20% больше.
"Ну и, конечно, море – это просто парное молоко, от +23 до +26 градусов сейчас, а с учетом грядущего прогрева, еще думаю, что на градус-другой станет теплее", – подытожил метеоролог.
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