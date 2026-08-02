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Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС

Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС

Первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T20:32

2026-08-02T20:32

2026-08-02T20:32

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет – такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ночью в понедельник +18…+21, а днем +31…+34 градуса. Во вторник, добавил эксперт, под утро +19…+22, днем +32…+35 градусов. В среду днем уже +33…+36 градусов.Начиная с четверга, во второй половине предстоящей недели, температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +20 до +25 градусов и днем от +32 до +37, а к следующим выходным столбики термометров могут достичь отметки +38 градусов, прогнозирует специалист. Он уточнил, что это уже гораздо жарче, чем положено по климатической норме.По его данным, как раз в эти дни 16 лет назад, в начале августа, согласно климатическим справочникам, температурные показатели были рекордными. "Тогда температура в Симферополе была рекордная. 7го августа столбики термометров поднялись до +38,9, 8го был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для Симферополя в +39,5", – напомнил гость эфира.Сейчас, по его прогнозу, температура воздуха если не повторит показатели 16-летней давности, то очень-очень близко подойдет к указанным высоким цифрам.Он также сообщил, что для августа норма для Симферополя 13 ясных дней, а в этот раз их будет, как минимум, на 20% больше."Ну и, конечно, море – это просто парное молоко, от +23 до +26 градусов сейчас, а с учетом грядущего прогрева, еще думаю, что на градус-другой станет теплее", – подытожил метеоролог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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