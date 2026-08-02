https://crimea.ria.ru/20260802/allergiya-na-konditsioner-mozhet-vyzvat-sereznye-posledstviya-dlya-zdorovya-1157847950.html

Аллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья

Аллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Аллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья

В летний период, когда все чаще россияне используют кондиционеры для охлаждения воздуха, у чувствительных людей может возникнуть своеобразная аллергическая... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T19:28

2026-08-02T19:28

2026-08-02T19:28

аллергия

совет эксперта

здоровье

кондиционер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В летний период, когда все чаще россияне используют кондиционеры для охлаждения воздуха, у чувствительных людей может возникнуть своеобразная аллергическая реакция в виде чихания, зуда, кашля и слезотечения, а длительное пребывание в помещениях с кондиционером и вовсе способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Как распознать "кондиционерную" аллергию и что делать при ее возникновении – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач аллерголог-пульмонолог Наталья Жукова.По словам специалиста, такая реакция может возникнуть, если кондиционер долгое время не очищали, не производилась замена и чистка его фильтров. Под воздействием влаги, которая образовывается при работе устройства, внутри него могут размножаться пылевые клещи и плесень, которые и вызывают нежелательную реакцию у человека.Особую опасность, по мнению гостьи студии, вызывает долгосрочное или даже круглогодичное использование нечищеного кондиционера в закрытом помещении."Если все время помещение только кондиционируется, то есть кондиционер работает вообще круглый год, ведь он же может работать как на тепло, так и на холод, и если этот кондиционер никак гигиенически не обрабатывается, не моется, не чистится, и все время человек работает или живет в этих условиях, то это, конечно, ситуация весьма опасная, потому что накапливается количество аллергенов, и уже организм реагирует, как он как умеет – защищается", – пояснила специалист.Понять, что чихание, слезотечение и кашель вызваны именно использованием кондиционера, по мнению врача-аллерголога, достаточно легко.Наталья Жукова также посоветовала тем людям, у кого проявляется "кондиционерная" аллергия, задуматься о склонности организма к подобным реакциям, ведь они бывают не у всех."Эта история должна заставить пациента задуматься, что у него есть склонность, он чувствительный к пыли, к плесени и к чему-то такому, что действительно там скапливается. И пыльца ведь может попасть внутрь прибора и много чего еще. Поэтому пациент должен задуматься, что он чувствительный, и ему нужно какие-то меры предпринимать кроме очистки кондиционера, может быть даже пройти медицинское обследование", – подытожила медик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных маселОпасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнцаАллергия на солнце: как распознать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аллергия, совет эксперта, здоровье, кондиционер