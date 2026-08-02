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Аллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Аллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья
Аллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Аллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья
В летний период, когда все чаще россияне используют кондиционеры для охлаждения воздуха, у чувствительных людей может возникнуть своеобразная аллергическая... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T19:28
2026-08-02T19:28
аллергия
совет эксперта
здоровье
кондиционер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В летний период, когда все чаще россияне используют кондиционеры для охлаждения воздуха, у чувствительных людей может возникнуть своеобразная аллергическая реакция в виде чихания, зуда, кашля и слезотечения, а длительное пребывание в помещениях с кондиционером и вовсе способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Как распознать "кондиционерную" аллергию и что делать при ее возникновении – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач аллерголог-пульмонолог Наталья Жукова.По словам специалиста, такая реакция может возникнуть, если кондиционер долгое время не очищали, не производилась замена и чистка его фильтров. Под воздействием влаги, которая образовывается при работе устройства, внутри него могут размножаться пылевые клещи и плесень, которые и вызывают нежелательную реакцию у человека.Особую опасность, по мнению гостьи студии, вызывает долгосрочное или даже круглогодичное использование нечищеного кондиционера в закрытом помещении."Если все время помещение только кондиционируется, то есть кондиционер работает вообще круглый год, ведь он же может работать как на тепло, так и на холод, и если этот кондиционер никак гигиенически не обрабатывается, не моется, не чистится, и все время человек работает или живет в этих условиях, то это, конечно, ситуация весьма опасная, потому что накапливается количество аллергенов, и уже организм реагирует, как он как умеет – защищается", – пояснила специалист.Понять, что чихание, слезотечение и кашель вызваны именно использованием кондиционера, по мнению врача-аллерголога, достаточно легко.Наталья Жукова также посоветовала тем людям, у кого проявляется "кондиционерная" аллергия, задуматься о склонности организма к подобным реакциям, ведь они бывают не у всех."Эта история должна заставить пациента задуматься, что у него есть склонность, он чувствительный к пыли, к плесени и к чему-то такому, что действительно там скапливается. И пыльца ведь может попасть внутрь прибора и много чего еще. Поэтому пациент должен задуматься, что он чувствительный, и ему нужно какие-то меры предпринимать кроме очистки кондиционера, может быть даже пройти медицинское обследование", – подытожила медик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных маселОпасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнцаАллергия на солнце: как распознать
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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аллергия, совет эксперта, здоровье, кондиционер
Аллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья

"Кондиционерная" аллергия возникает из-за плесени и пылевых клещей – врач-пульмонолог

19:28 02.08.2026
 
© РИА Новости КрымКондиционер
Кондиционер - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В летний период, когда все чаще россияне используют кондиционеры для охлаждения воздуха, у чувствительных людей может возникнуть своеобразная аллергическая реакция в виде чихания, зуда, кашля и слезотечения, а длительное пребывание в помещениях с кондиционером и вовсе способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Как распознать "кондиционерную" аллергию и что делать при ее возникновении – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач аллерголог-пульмонолог Наталья Жукова.
По словам специалиста, такая реакция может возникнуть, если кондиционер долгое время не очищали, не производилась замена и чистка его фильтров. Под воздействием влаги, которая образовывается при работе устройства, внутри него могут размножаться пылевые клещи и плесень, которые и вызывают нежелательную реакцию у человека.
"Действительно, клещи домашней пыли любят, чтобы было влажно. И для них это очень хорошая зона для размножения. Но здесь, наверное, не столько клещи, сколько плесень, которая тоже живет там, где влажно. Кондиционеры нужно чистить, желательно раз в месяц. Это несложная процедура – нужно просто убрать фильтры, помыть их, прочистить", – пояснила медик.
Особую опасность, по мнению гостьи студии, вызывает долгосрочное или даже круглогодичное использование нечищеного кондиционера в закрытом помещении.
"Если все время помещение только кондиционируется, то есть кондиционер работает вообще круглый год, ведь он же может работать как на тепло, так и на холод, и если этот кондиционер никак гигиенически не обрабатывается, не моется, не чистится, и все время человек работает или живет в этих условиях, то это, конечно, ситуация весьма опасная, потому что накапливается количество аллергенов, и уже организм реагирует, как он как умеет – защищается", – пояснила специалист.
Понять, что чихание, слезотечение и кашель вызваны именно использованием кондиционера, по мнению врача-аллерголога, достаточно легко.
"Если вы поняли, что есть четкое проявление, связанное с тем, что вы находитесь в кондиционированном помещении и эти симптомы усиливаются, когда прибор работает – его нужно почистить, помыть. Симптомы проходят, когда пациенты, выходя из кабинета, перестают плакать и чихать", – пояснила доктор.
Наталья Жукова также посоветовала тем людям, у кого проявляется "кондиционерная" аллергия, задуматься о склонности организма к подобным реакциям, ведь они бывают не у всех.
"Эта история должна заставить пациента задуматься, что у него есть склонность, он чувствительный к пыли, к плесени и к чему-то такому, что действительно там скапливается. И пыльца ведь может попасть внутрь прибора и много чего еще. Поэтому пациент должен задуматься, что он чувствительный, и ему нужно какие-то меры предпринимать кроме очистки кондиционера, может быть даже пройти медицинское обследование", – подытожила медик.
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