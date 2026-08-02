https://crimea.ria.ru/20260802/Traditsii-Dnya-VDV-ne-tolko-fontany-i-arbuzy-1117090471.html

Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы

Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы

Вслед за Юрием Гагариным все космонавты, отправляясь на орбиту, расписываются на двери гостиничного номера, в котором жили перед стартом. Также они смотрят... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T12:10

2026-08-02T12:10

2026-08-02T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Вслед за Юрием Гагариным все космонавты, отправляясь на орбиту, расписываются на двери гостиничного номера, в котором жили перед стартом. Также они смотрят "Белое солнце пустыни" как пособие для обучения киносъемке на орбите. Так и у десантников есть свои традиции и правила.В День Воздушно-десантных войск РИА Новости Крым вспомнили некоторые из них.Ни выпивки, ни "последнего"Десантники говорят: в Войсках Дяди Васи нет здоровых и больных, есть живые и мертвые. Поэтому в день прыжка не может быть речи ни о каком алкоголе. Десантник должен быть спокойным, уверенным в себе, он досконально проверит снаряжение и мысленно повторит полученные инструкции.Десантники стараются перед прыжком не употреблять слово "последний", заменяя его на "крайний". Считается, что эту примету парашютисты переняли у летчиков, а те, в свою очередь, у моряков. При этом десантники не любят, когда слово "последний" заменяют на "крайний" на "гражданке". В царской армии чистое нательное белье символизировало готовность к смерти, поэтому в Войсках Дяди Васи перед прыжком не принято подшивать свежий воротничок, стричься и бриться. А также расставаться со своими талисманами и оберегами — как говорится, на войне атеистов не бывает. Не только фонтаныНа земле у десантников также есть особые ритуалы. Вечером 1 августа нужно обязательно созвониться с сослуживцами, чтобы утром встретиться и отметить День ВДВ – вспомнить былое, не чокаясь выпить и спеть песню "расплескалась синева".Сейчас уже никто не вспомнит, кто из десантников во время празднования Дня ВДВ первым разбил о голову бутылку и залез в фонтан. Но факт остается фактом. Некоторые до такой степени бурно отмечают праздник, что еще одна фраза Василия Маргелова обретает иной смысл: "Не становись на пути десантника – ты рискуешь стать загадкой для хирурга".Существует несколько версий появления традиции купания в городских водоемах. Днем рождения десантных войск считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировались на парашютах 12 человек. Но 2 августа – это еще и Ильин день. Десантники считают Илью Пророка, повелителя грома и дождя, своим покровителем — это он расчищает им небо для удачного прыжка. Считается, что обряд умывания родниковой водой 2 августа у славян со временем трансформировался в полное окунание в воду, а затем – в купание десантников в фонтанах.По второй версии, купаясь 2 августа, эти сильные ребята бросают вызов всем опасностям, ведь согласно старинной легенде каждого, кто войдет в воду 2 августа, утащит на дно русалка. Некоторые считают, что купание в фонтане приближает к небу, ведь оно отражается в воде и даже на земле не покидает десантника. Существует и совершенно прозаическая версия – 2 августа это обычно очень жаркий день. Разгоряченным бравым парням необходимо остудить свой пыл. Но сами десантники рассказывают, что все началось со случайного падения в воду, под которое со временем была подведена "теоретическая база". В начале 90-х прошлого столетия у десантников появилась еще одна традиция – есть арбузы. Именно арбузами отмечали праздник военнослужащие, которые возвращались из Афганистана. Во-первых, так можно было утолить жажду, а во-вторых, в начале августа арбузы очень вкусны.Особенно в Крыму.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости Крым и открытых источниковЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили льготы для участников СВОИз плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовойЗеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым

https://crimea.ria.ru/20250802/vdv-v-tsifrakh-1139289696.html

https://crimea.ria.ru/20230223/pozyvnoy-kupol-o-podvige-morpekha-iz-sevastopolya-v-boyakh-za-mariupol-1127157986.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, праздники и памятные даты, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-десантные войска россии