https://crimea.ria.ru/20260802/635-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-krym-i-esche-15-regionov-rossii-1158172375.html

635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России

635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России - РИА Новости Крым, 02.08.2026

635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России

За прошедшую ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T07:39

2026-08-02T07:39

2026-08-02T07:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За прошедшую ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую областьУдар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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