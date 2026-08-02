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635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России
635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России - РИА Новости Крым, 02.08.2026
635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России
За прошедшую ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T07:39
2026-08-02T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За прошедшую ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую областьУдар ВСУ по Саратовской области – погибли и ранены люди
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РИА Новости Крым
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635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России

635 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России

07:39 02.08.2026 (обновлено: 07:47 02.08.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За прошедшую ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского военного ведомства.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.
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