Рейтинг@Mail.ru
245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260802/245-bespilotnikov-vsu-atakovali-krym-i-esche-16-regionov-rossii-v-techenie-dnya-1158188923.html
245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня
245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня - РИА Новости Крым, 02.08.2026
245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня
В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T20:54
2026-08-02T20:59
срочные новости крыма
крым
черное море
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
кировская область
липецкая область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
кировская область
липецкая область
орловская область
омская область
рязанская область
самарская область
тульская область
московская область
краснодарский край
пермский край
башкортостан
ханты-мансийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
срочные новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, кировская область, липецкая область, орловская область, омская область, рязанская область, самарская область, тульская область, московская область, краснодарский край, пермский край, башкортостан, ханты-мансийск, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня

245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и другие регионы России в течение дня воскресенья

20:54 02.08.2026 (обновлено: 20:59 02.08.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского военного ведомства.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, перечислили в МО РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Срочные новости КрымаКрымЧерное мореБелгородская областьБрянская областьКалужская областьКурская областьКировская областьЛипецкая областьОрловская областьОмская областьРязанская областьСамарская областьТульская областьМосковская областьКраснодарский крайПермский крайБашкортостанХанты-МансийскБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:11Крымский мост: обстановка на объекте 2 августа вечером
21:43Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день
21:22Воздушную тревогу в Севастополе отменили
21:10День фонтанов: самые знаменитые в Крыму
20:54245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня
20:54В Севастополе воздушная тревога
20:41ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
20:32Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС
20:11Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму
19:52Как отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатана
19:28Аллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья
19:10Функция защиты кожи: чем опасен сильный загар и ожоги от солнца
18:55Выездная форма диспансеризации популярна в Крыму
18:31В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов"
18:16В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали 10 человек
18:03ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде
17:55Глубоководные "Миры" – инфографика
17:28Россиянка взяла золото чемпионата Европы по академической гребле
17:15В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
17:10Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров – сколько ждать проезда
Лента новостейМолния