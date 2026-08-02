https://crimea.ria.ru/20260802/245-bespilotnikov-vsu-atakovali-krym-i-esche-16-regionov-rossii-v-techenie-dnya-1158188923.html

245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня

245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня - РИА Новости Крым, 02.08.2026

245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня

В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T20:54

2026-08-02T20:54

2026-08-02T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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