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245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня
245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня - РИА Новости Крым, 02.08.2026
245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня
В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T20:54
2026-08-02T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня
245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и другие регионы России в течение дня воскресенья
20:54 02.08.2026 (обновлено: 20:59 02.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского военного ведомства.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, перечислили в МО РФ.
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