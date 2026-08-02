https://crimea.ria.ru/20260802/150-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-rostovskuyu-oblast-1158172083.html
150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область
150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 02.08.2026
150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область
В ночь на воскресенье, 2 августа, в Ростовской области отразили массированный налет беспилотников ВСУ – над регионом ликвидировали почти 150 дронов. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T07:22
2026-08-02T07:22
2026-08-02T07:27
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 2 августа, в Ростовской области отразили массированный налет беспилотников ВСУ – над регионом ликвидировали почти 150 дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В Миллеровском районе области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше элеватора – пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован, подчеркнул губернатор.В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, предупредил губернатор, и призвал быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260802/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-2-avgusta-1158171920.html
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_292187118d737a39bd0720c4f9bd7a8b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область
Ростовскую область ночью атаковали 150 беспилотников ВСУ
07:22 02.08.2026 (обновлено: 07:27 02.08.2026)