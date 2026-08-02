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150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область
150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 02.08.2026
150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область
В ночь на воскресенье, 2 августа, в Ростовской области отразили массированный налет беспилотников ВСУ – над регионом ликвидировали почти 150 дронов. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T07:22
2026-08-02T07:27
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 2 августа, в Ростовской области отразили массированный налет беспилотников ВСУ – над регионом ликвидировали почти 150 дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В Миллеровском районе области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше элеватора – пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован, подчеркнул губернатор.В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, предупредил губернатор, и призвал быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260802/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-2-avgusta-1158171920.html
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область

Ростовскую область ночью атаковали 150 беспилотников ВСУ

07:22 02.08.2026 (обновлено: 07:27 02.08.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 2 августа, в Ростовской области отразили массированный налет беспилотников ВСУ – над регионом ликвидировали почти 150 дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область. Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и еще 7 районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском", – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.
В Миллеровском районе области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше элеватора – пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован, подчеркнул губернатор.
В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, предупредил губернатор, и призвал быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
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Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 2 августа
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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