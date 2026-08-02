https://crimea.ria.ru/20260802/150-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-rostovskuyu-oblast-1158172083.html

150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область

150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 02.08.2026

150 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область

В ночь на воскресенье, 2 августа, в Ростовской области отразили массированный налет беспилотников ВСУ – над регионом ликвидировали почти 150 дронов. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T07:22

2026-08-02T07:22

2026-08-02T07:27

ростовская область

юрий слюсарь

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 2 августа, в Ростовской области отразили массированный налет беспилотников ВСУ – над регионом ликвидировали почти 150 дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В Миллеровском районе области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше элеватора – пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован, подчеркнул губернатор.В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, предупредил губернатор, и призвал быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260802/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-2-avgusta-1158171920.html

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу