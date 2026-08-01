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Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно

Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно

Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома 1 на Кудринской площади, сообщили в столичном главке... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T20:55

2026-08-01T20:55

2026-08-01T21:11

взрыв

москва

новости

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома 1 на Кудринской площади, сообщили в столичном главке МВД России.На месте взрыва работает следственная группа и сотрудники оперативных служб.На части съездов в районе Кудринской площади временно закрыли движение, пишет РИА Новости.По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, пострадавшим при взрыве в ресторане оказывают всю необходимую медицинскую помощь. "Пострадавшим при взрыве в ресторане в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь", - приводит слова Кузнецова РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

москва

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, москва, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)