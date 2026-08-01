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Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно
Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно
Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома 1 на Кудринской площади, сообщили в столичном главке... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T20:55
2026-08-01T20:55
2026-08-01T21:11
взрыв
москва
новости
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома 1 на Кудринской площади, сообщили в столичном главке МВД России.На месте взрыва работает следственная группа и сотрудники оперативных служб.На части съездов в районе Кудринской площади временно закрыли движение, пишет РИА Новости.По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, пострадавшим при взрыве в ресторане оказывают всю необходимую медицинскую помощь. "Пострадавшим при взрыве в ресторане в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь", - приводит слова Кузнецова РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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взрыв, москва, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Материал дополняется
Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно
Взрыв в кафе в центре Москвы - трое погибших и 15 пострадавших
20:55 01.08.2026 (обновлено: 21:11 01.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома 1 на Кудринской площади, сообщили в столичном главке МВД России.
"Сотрудники ГУ МВД России по городу Москве работают на месте происшествия в районе дома 1 на Кудринской площади. По имеющейся информации, сегодня около 20.10 (мск - ред.) около летнего кафе произошел взрыв, в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На месте взрыва работает следственная группа и сотрудники оперативных служб.
На части съездов в районе Кудринской площади временно закрыли движение, пишет РИА Новости.
По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, пострадавшим при взрыве в ресторане оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
"Пострадавшим при взрыве в ресторане в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь", - приводит слова Кузнецова РИА Новости.
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