ВСУ атаковали автобус с работниками железорудного комбината - есть жертвы
В Запорожской области при ударе ВСУ по автобусу с рабочими 1 человек погиб и 12 ранены
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ Запорожской области дрон ВСУ атаковал автобус с работниками Днепрорудненского железорудного комбината
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу ВСУ целенаправленно атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области. В результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Удар пришелся по автобусу, который вез работников со смены, на автомобильной дороге Веселое — Днепрорудное в районе села Малая Белозерка. В салоне находились 55 пассажиров и водитель.
"Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб", - написал Балицкий в своем канале в МАКС.
Балицкий подчеркнул, что противник видел и понимал, что направляет удар по гражданскому автобусу, но целенаправленно бил по мирным жителям.
31 июля, в пятницу, в Донецкой Народной Республике ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением Краснодар – Донецк. Также 29 июля на автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжело ранены две женщины, травмы средней степени тяжести получили три женщины и трое мужчин. Кроме того, пострадали еще две женщины.
28 июля 19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино. В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения.
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