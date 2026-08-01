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ВСУ атаковали автобус с работниками железорудного комбината - есть жертвы

ВСУ атаковали автобус с работниками железорудного комбината - есть жертвы - РИА Новости Крым, 01.08.2026

ВСУ атаковали автобус с работниками железорудного комбината - есть жертвы

В субботу ВСУ целенаправленно атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области. В результате атаки один человек... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T09:28

2026-08-01T09:28

2026-08-01T09:28

запорожская область

атаки всу

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беспилотник (бпла, дрон)

автобус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу ВСУ целенаправленно атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области. В результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Удар пришелся по автобусу, который вез работников со смены, на автомобильной дороге Веселое — Днепрорудное в районе села Малая Белозерка. В салоне находились 55 пассажиров и водитель. Балицкий подчеркнул, что противник видел и понимал, что направляет удар по гражданскому автобусу, но целенаправленно бил по мирным жителям.31 июля, в пятницу, в Донецкой Народной Республике ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением Краснодар – Донецк. Также 29 июля на автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжело ранены две женщины, травмы средней степени тяжести получили три женщины и трое мужчин. Кроме того, пострадали еще две женщины.28 июля 19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино. В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Работник фермы погиб при ударе дронов ВСУ в Запорожской областиМассированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятияРебенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, атаки всу, происшествия, евгений балицкий, новости, новости сво, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), автобус, новости