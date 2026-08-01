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В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит
В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит
В Ялте на фоне режима ЧС и отключений электричества наращивают число полевых кухонь и обустраивают пункты для приготовления пищи, куда доставляют газовые плиты. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Ялте на фоне режима ЧС и отключений электричества наращивают число полевых кухонь и обустраивают пункты для приготовления пищи, куда доставляют газовые плиты. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко."В регионе ежедневно работают полевые кухни. Вчера - пять, готовы добавлять по мере необходимости", - отметила Павленко.Также идет обустройство пунктов приготовления пищи. Их комплектуют плитами и небольшими баллонами с газом. Она напомнила, что старшие по негазифицированным домам могут обращаться с заявками в администрацию.Ранее сообщалось, что первые полевые кухни уже начали работать в поселках Ялты, где самая сложная ситуация с энергоснабжением. Также глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваВ Феодосии открыли пять центров содействия: адреса
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, ялта, янина павленко, общество, режим чс, новости крыма
В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит

В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 плит с газовыми баллонами

12:21 01.08.2026
 
© Канал главы администрации Ялты Янины Павленко в МАКСВ Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 плит с газовыми баллонами
В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 плит с газовыми баллонами
© Канал главы администрации Ялты Янины Павленко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Ялте на фоне режима ЧС и отключений электричества наращивают число полевых кухонь и обустраивают пункты для приготовления пищи, куда доставляют газовые плиты. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"В регионе ежедневно работают полевые кухни. Вчера - пять, готовы добавлять по мере необходимости", - отметила Павленко.
Также идет обустройство пунктов приготовления пищи. Их комплектуют плитами и небольшими баллонами с газом.
"Первые 60 плит уже развезены. По необходимости также будут добавлены еще", - заверила мэр Ялты.
Она напомнила, что старшие по негазифицированным домам могут обращаться с заявками в администрацию.
Ранее сообщалось, что первые полевые кухни уже начали работать в поселках Ялты, где самая сложная ситуация с энергоснабжением. Также глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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КрымЯлтаЯнина ПавленкоОбществоРежим ЧСНовости Крыма
 
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