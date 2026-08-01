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В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит

В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит - РИА Новости Крым, 01.08.2026

В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит

В Ялте на фоне режима ЧС и отключений электричества наращивают число полевых кухонь и обустраивают пункты для приготовления пищи, куда доставляют газовые плиты. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T12:21

2026-08-01T12:21

2026-08-01T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Ялте на фоне режима ЧС и отключений электричества наращивают число полевых кухонь и обустраивают пункты для приготовления пищи, куда доставляют газовые плиты. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко."В регионе ежедневно работают полевые кухни. Вчера - пять, готовы добавлять по мере необходимости", - отметила Павленко.Также идет обустройство пунктов приготовления пищи. Их комплектуют плитами и небольшими баллонами с газом. Она напомнила, что старшие по негазифицированным домам могут обращаться с заявками в администрацию.Ранее сообщалось, что первые полевые кухни уже начали работать в поселках Ялты, где самая сложная ситуация с энергоснабжением. Также глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваВ Феодосии открыли пять центров содействия: адреса

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, общество, режим чс, новости крыма