В Судаке открыли набережную после капремонта
В Судаке после реконструкции открыли набережную
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке после капремонта открыли набережную
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Судаке после капитального ремонта торжественно открыли обновленную набережную в районе улицы Набережная, 61–73. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.
"В ходе благоустройства выполнен значительный объем работ: уложена новая тротуарная плитка, смонтирована современная система наружного освещения, установлены малые архитектурные формы, благодаря которым общественное пространство стало более удобным, функциональным и привлекательным", - поделился в своем Telegram-канале Чебышев.
Он отметил, что набережную отремонтировали в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Ранее местные жители сами выбирали территорию для реализации благоустройства посредством голосования на Госуслугах.
Этот участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года. Ранее сообщалось, что эта часть набережной была благоустроена в 2023 году. Восстановительные работы на набережной в Судаке начали в конце февраля. На них ориентировочно требовалось еще порядка 30 миллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: