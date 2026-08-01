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В Судаке открыли набережную после капремонта - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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В Судаке открыли набережную после капремонта
В Судаке открыли набережную после капремонта - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В Судаке открыли набережную после капремонта
В Судаке после капитального ремонта торжественно открыли обновленную набережную в районе улицы Набережная, 61–73. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T11:19
2026-08-01T11:19
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набережная
набережные крыма
кирилл чебышев
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Судаке после капитального ремонта торжественно открыли обновленную набережную в районе улицы Набережная, 61–73. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.Он отметил, что набережную отремонтировали в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Ранее местные жители сами выбирали территорию для реализации благоустройства посредством голосования на Госуслугах.Этот участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года. Ранее сообщалось, что эта часть набережной была благоустроена в 2023 году. Восстановительные работы на набережной в Судаке начали в конце февраля. На них ориентировочно требовалось еще порядка 30 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты в Крыму - как идут работыЕдиный архитектурный стиль Крыма определить невозможно – мнениеВ Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метров
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крым, судак, набережная, набережные крыма, кирилл чебышев, благоустройство, капремонт, новости крыма, городская среда
В Судаке открыли набережную после капремонта

В Судаке после реконструкции открыли набережную

11:19 01.08.2026
 
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке после капремонта открыли набережную
В Судаке после капремонта открыли набережную
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Судаке после капитального ремонта торжественно открыли обновленную набережную в районе улицы Набережная, 61–73. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.

"В ходе благоустройства выполнен значительный объем работ: уложена новая тротуарная плитка, смонтирована современная система наружного освещения, установлены малые архитектурные формы, благодаря которым общественное пространство стало более удобным, функциональным и привлекательным", - поделился в своем Telegram-канале Чебышев.

Он отметил, что набережную отремонтировали в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Ранее местные жители сами выбирали территорию для реализации благоустройства посредством голосования на Госуслугах.
Этот участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года. Ранее сообщалось, что эта часть набережной была благоустроена в 2023 году. Восстановительные работы на набережной в Судаке начали в конце февраля. На них ориентировочно требовалось еще порядка 30 миллионов рублей.
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КрымСудакНабережнаяНабережные КрымаКирилл ЧебышевБлагоустройствоКапремонтНовости КрымаГородская среда
 
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