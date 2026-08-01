https://crimea.ria.ru/20260801/v-sudake-otkryli-naberezhnuyu-posle-kapremonta-1158163107.html

В Судаке открыли набережную после капремонта

В Судаке открыли набережную после капремонта - РИА Новости Крым, 01.08.2026

В Судаке открыли набережную после капремонта

В Судаке после капитального ремонта торжественно открыли обновленную набережную в районе улицы Набережная, 61–73. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T11:19

2026-08-01T11:19

2026-08-01T11:19

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капремонт

новости крыма

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Судаке после капитального ремонта торжественно открыли обновленную набережную в районе улицы Набережная, 61–73. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.Он отметил, что набережную отремонтировали в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Ранее местные жители сами выбирали территорию для реализации благоустройства посредством голосования на Госуслугах.Этот участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года. Ранее сообщалось, что эта часть набережной была благоустроена в 2023 году. Восстановительные работы на набережной в Судаке начали в конце февраля. На них ориентировочно требовалось еще порядка 30 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты в Крыму - как идут работыЕдиный архитектурный стиль Крыма определить невозможно – мнениеВ Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метров

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, набережная, набережные крыма, кирилл чебышев, благоустройство, капремонт, новости крыма, городская среда