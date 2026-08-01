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В Симферополе 3 августа перекроют проезд по двум улицам в центре - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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В Симферополе 3 августа перекроют проезд по двум улицам в центре
В Симферополе 3 августа перекроют проезд по двум улицам в центре - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В Симферополе 3 августа перекроют проезд по двум улицам в центре
В Симферополе в понедельник, 3 августа, на двух улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T11:41
2026-08-01T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе в понедельник, 3 августа, на двух улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.Движение ограничат по улице Крылова — от ул. Артиллерийской до ул. Красноармейской и по улице 8 Марта — от ул. Петровской до ул. Курцовской, уточнили в администрации.Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, городская среда, логистика, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, новости крыма
В Симферополе 3 августа перекроют проезд по двум улицам в центре

В Симферополе 3 августа перекроют для транспорта две улицы в центре

11:41 01.08.2026
 
© РИА Новости КрымДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе в понедельник, 3 августа, на двух улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с проведением ремонтных работ 3 августа 2026 года с 13:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспортных средств", - говорится в сообщении.
Движение ограничат по улице Крылова — от ул. Артиллерийской до ул. Красноармейской и по улице 8 Марта — от ул. Петровской до ул. Курцовской, уточнили в администрации.
© Администрация СимферополяВ Симферополе 3 августа перекроют проезд по улицам Крылова и 8 марта
В Симферополе 3 августа перекроют проезд по улицам Крылова и 8 марта
© Администрация Симферополя
В Симферополе 3 августа перекроют проезд по улицам Крылова и 8 марта
Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.
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