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В Симферополе 3 августа перекроют проезд по двум улицам в центре
В Симферополе 3 августа перекроют проезд по двум улицам в центре - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В Симферополе 3 августа перекроют проезд по двум улицам в центре
В Симферополе в понедельник, 3 августа, на двух улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T11:41
2026-08-01T11:41
2026-08-01T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе в понедельник, 3 августа, на двух улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.Движение ограничат по улице Крылова — от ул. Артиллерийской до ул. Красноармейской и по улице 8 Марта — от ул. Петровской до ул. Курцовской, уточнили в администрации.Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Симферополе 3 августа перекроют проезд по двум улицам в центре
В Симферополе 3 августа перекроют для транспорта две улицы в центре