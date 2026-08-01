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В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 01.08.2026

В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе вечером в субботу снят режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T20:04

2026-08-01T20:04

2026-08-01T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу снят режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Жителей города просят не включать все электроприборы в квартире одновременно после включения света. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, пояснили на предприятии.Утром в субботу в городе ввели режим временного ограничения электроснабжения.В Крыму 1 августа на большей части полуострова сохраняется сложная обстановка с энергоснабжением. Из-за повреждения объектов "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботуВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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