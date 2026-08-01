Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260801/v-sevastopole-snyat-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1158170423.html
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе вечером в субботу снят режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T20:04
2026-08-01T20:04
севастополь
новости севастополя
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1a/1157995106_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_f0779ca98db4b7fed6c53cc093233871.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу снят режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Жителей города просят не включать все электроприборы в квартире одновременно после включения света. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, пояснили на предприятии.Утром в субботу в городе ввели режим временного ограничения электроснабжения.В Крыму 1 августа на большей части полуострова сохраняется сложная обстановка с энергоснабжением. Из-за повреждения объектов "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботуВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1a/1157995106_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_cad2a6b0bf90c80b681f9f6be0326ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, севастопольэнерго, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе

20:04 01.08.2026
 
© Юрий Слюсарь в МАКСВосстановление электроснабжения
Восстановление электроснабжения
© Юрий Слюсарь в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу снят режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 19:24 диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", – проинформировали в компании.
Жителей города просят не включать все электроприборы в квартире одновременно после включения света. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, пояснили на предприятии.
Утром в субботу в городе ввели режим временного ограничения электроснабжения.
В Крыму 1 августа на большей части полуострова сохраняется сложная обстановка с энергоснабжением. Из-за повреждения объектов "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботу
В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
 
СевастопольНовости СевастополяСевастопольэнергоОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10"Таблетированный" сон: в чем опасность снотворных препаратов?
20:55Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно
20:46Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы
20:32Горный поход в Крыму - куда пойти и что взять с собой
20:30152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день
20:17Крымский мост сейчас - в очереди стоят более 1300 авто
20:04В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
19:45Психолог назвал четыре основных метода вербовки детей ЦИПсО
19:35В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы
19:10Крымский мост открыли
18:42Расчет "Молния-2" уничтожил пункт ВСУ в Запорожской области
18:33"Крым – это Россия": мнение музыкантов о принадлежности полуострова
18:02Новый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины
17:41Дороже золота: в России обнаружили ранее неизвестный науке минерал
17:12Крымский мост закрыт
17:05УЕФА требует отставки президента ФИФА
16:46Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры
16:09Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
15:47В стране чудес: как немецкий пионер нашел последний приют в Крыму
15:32Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа
Лента новостейМолния